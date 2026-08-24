Как хитрый кот научился добывать пропитание

Рядом с автобусной остановкой росла чахлая березка. Ветки были тоненькие, но на них все-таки умудрился забраться довольно упитанный рыжий кот. Он сидел почти на самом верху и жалобно мяукал, стараясь привлечь к себе внимание людей, ожидавших нужный им транспорт. Сердобольный народ проникся сочувствием. И, стараясь сманить кота с дерева, начал рыться в своих авоськах. Одна женщина достала сосиску, другая поделилась колбасой, третья отломила кусок пирога, и даже дяденька с пивным животом пожертвовал головой вяленой воблы. Но кот не спускался вниз, будто ожидая все новых и новых подношений. И только когда подошел автобус и люди дружно погрузились в него, оставив под березкой свои продукты, хитрый кот резво спрыгнул с тонких ветвей, быстренько слопал все, что пожертвовали ему добрые пассажиры, а потом снова забрался на березку-кормилицу. Я не раз еще видел потом на своем рабочем посту этого рыжего котика, сам подкармливал его и хвалил за проявленную смекалку. Но в конце концов кот так разжирел, что ветки хилой березки перестали удерживать рыжего хитрюгу, и ему пришлось сменить дислокацию.