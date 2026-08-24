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24 Августа , 17:15

Как хитрый кот научился добывать пропитание

Не перестаю удивляться, какими разумными и предприимчивыми бывают некоторые животные. Чтобы добиться желаемого, они поступают порой куда хитрее, чем обычный человек.

Галина РОДИОНОВА Чтобы добиться желаемого, животные поступают порой куда хитрее, чем обычный человек.Галина РОДИОНОВА Чтобы добиться желаемого, животные поступают порой куда хитрее, чем обычный человек.
Чтобы добиться желаемого, животные поступают порой куда хитрее, чем обычный человек.Фото:Галина РОДИОНОВА

Рядом с автобусной остановкой росла чахлая березка. Ветки были тоненькие, но на них все-таки умудрился забраться довольно упитанный рыжий кот. Он сидел почти на самом верху и жалобно мяукал, стараясь привлечь к себе внимание людей, ожидавших нужный им транспорт. Сердобольный народ проникся сочувствием. И, стараясь сманить кота с дерева, начал рыться в своих авоськах. Одна женщина достала сосиску, другая поделилась колбасой, третья отломила кусок пирога, и даже дяденька с пивным животом пожертвовал головой вяленой воблы. Но кот не спускался вниз, будто ожидая все новых и новых подношений. И только когда подошел автобус и люди дружно погрузились в него, оставив под березкой свои продукты, хитрый кот резво спрыгнул с тонких ветвей, быстренько слопал все, что пожертвовали ему добрые пассажиры, а потом снова забрался на березку-кормилицу. Я не раз еще видел потом на своем рабочем посту этого рыжего котика, сам подкармливал его и хвалил за проявленную смекалку. Но в конце концов кот так разжирел, что ветки хилой березки перестали удерживать рыжего хитрюгу, и ему пришлось сменить дислокацию.

Автор:Тимур ГАРИПОВ
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