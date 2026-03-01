Терпеливо одолеваю свой тернистый путь…

Ее достижения и регалии можно перечислять бесконечно, а истории жизни хватило бы на многотомный остросюжетный роман.

С именем Шауры Гильмановой связано большинство самых известных телепроектов на Башкирском телевидении, а значительная часть коллектива многих республиканских и местных телерадиокомпаний — ее студенты, ученики и воспитанники.

Эта удивительная женщина посвятила радио и телевидению больше полувека и останавливаться не собирается.

Как закалялась сталь

В 1974 году Шаура Гильманова начала работать корреспондентом на радио. В 1981-м получила диплом телерадиожурналиста в Казанском университете. С 1990-го она трудится на Башкирском телевидении, где сначала возглавила Творческое объединение художественных программ, а затем — студию. В 2005 году создала и возглавила Школу-студию телерадиоискусства при ГУП ТРК «Башкортостан», которая успешно работает по сей день. Тележурналист внедряла привычные для современного телевидения, но совершенно новые для 90-х экранные жанры: диспуты, ток-шоу, телеигры, телетурне, телемемуары. В фонде Башкирского телевидения хранится более 500 авторских материалов на разных языках. А сколько еще архивных работ коллег, к созданию которых она приложила руку и сердце!

За годы работы ее кем только не называли: первопроходцем, легендой журналистики, паспортом телекомпании и даже… Жириновским. Как оказалось, коллеги ценят ее не только за талант и работоспособность, но и за несгибаемый характер и умение дать отпор несправедливости, невзирая на звания и должности.

—Такой меня сделали сложные детство и юность, — уверена Шаура Габбасовна. — Я росла практически без родителей, воспитывалась у чужих людей. И мне рано пришлось научиться постоять за себя.

Шаура, четвертая из семи детей в семье Тузбековых, родилась в 1954 году в деревне Имендяшево Гафурийского района. До пяти лет ее считали глухонемой из-за дефекта языка, а воспитывалась она у тети в Красноусольском детском санатории, в русскоязычной среде. Когда девочке исполнилось семь, ее вернули домой. Шаура практически не знала башкирского языка, поэтому в местной школе ее невзлюбили и дети, и учителя. Тем не менее она окончила начальную школу с редкой по тем временам похвальной грамотой Министерства просвещения РСФСР, которую ей так и не выдали, обвинив в плохом поведении: девочка всегда давала сдачи обидчикам.

— Я все-таки получила эту грамоту, но через двадцать лет, когда мой брат стал завучем этой школы и нашел бумагу в старом шкафу, — смеется Шаура Габбасовна. — Меня пригласили и торжественно вручили ее.

В пятый класс девочка пошла в Белорецке, где жила старшая сестра. Там ее тоже невзлюбили дети. Сначала — за акцент: русский язык за четыре года в деревне подзабылся. Потом — за непреклонный нрав. Сестре с мужем вскоре пришлось вернуться в деревню, а Шауру взяла под опеку хозяйка квартиры, где они жили, Мария Ивановна. Эти два года она вспоминает как самые блаженные: «русская мама» научила ее многому, в том числе правилам этикета, поставила на коньки, отдала в секцию гимнастики. Когда родная мать попала под машину и стала инвалидом, девочку вернули домой, чтобы помогать по хозяйству и нянчиться с тремя младшими.

На этот раз Шаура пошла в русскую школу в соседней деревне. Девочка с детства мечтала стать актрисой. Однако отец был против, настаивал на учительской профессии. Окончив восемь классов, она сбежала из дома и уехала в Салават, чтобы поступить в педучилище. Хотела перевестись оттуда в училище искусств, но от этого шага ее отговорила учительница русского языка и литературы, сестра знаменитого Мустая Карима Салиса Каримова. Педагог опекала и защищала ученицу все годы учебы, близкие отношения с ней Шаура сохранила на всю жизнь.

Так и не стала Шаура артисткой, зато случайно попала на радио. Студия филиала Башрадио находилась во дворе Гафурийского РОНО, куда молодого специалиста перевели инспектором после года успешной работы директором и учителем школы в райцентре. Начинала она диктором, а затем ее взяли корреспондентом.

— Больше, чем писать тексты передач, мне нравилось их озвучивать: при этом я чувствовала себя артисткой, — вспоминает Шаура Габбасовна. — И тогда двоюродный брат уговорил меня поступить в Казанский университет на специальность телерадиожурналиста. Будешь, сказал он мне, сразу и артистом, и журналистом.

Недолго думая, девушка рванула в Казань — и поступила. В годы учебы ей пришлось нелегко, постоянно подрабатывала, чтобы было на что жить: убиралась в общежитии, шила одежду на заказ, печатала дипломы. С первого же курса началась специализация, Шаура попала в промышленную редакцию Татарского радио. После успешной пробы студентку приняли в штат на полставки. Передачи требовалось вести на национальном языке, пришлось срочно выучить татарский.

Производственную практику она старалась проходить на Башкирском радио, куда и вернулась после защиты диплома на тему «Эмоционально-экспрессивные преимущества прямого репортажа».

Телевидение — это искусство

— Работать на телевидении я поначалу не хотела, попала сюда случайно, — призналась Шаура Габбасовна. — В 1989 году у нас впервые появилась должность политического комментатора, на которую поставили меня. Помню, я в прямом эфире вела репортаж с сессии Верховного совета БАССР, сказала что-то лишнее, и трансляцию сразу прервали. Я тогда обратилась во все газеты с открытым письмом о том, что у нас в республике ни гласности, ни демократии нет!

После этого «мятежную» журналистку уговорили поработать на ТВ в литературной редакции, где нет политики. В ту пору Шаура Гильманова активно участвовала в открытии кафедры журналистики в БГУ, на которой и преподавала, параллельно занимаясь творчеством, до открытия своей Школы-студии телерадиоискусства. После создания телерадиокомпании «Башкортостан» она возглавила творческое объединение художественного вещания «Тамаша», позже стала главным редактором студии телевидения.

Тележурналисту не нравилось снимать передачи на злобу дня, она предпочитала рассказывать зрителям о том, что никогда не устареет, останется важным и ценным и через десятки лет, — об искусстве, литературе, религии, духовных ценностях. Именно поэтому многие ее авторские телепроекты, рожденные еще в 90-х, живут в эфире и по сей день. К примеру, в январе 1991 года она вышла в эфир с тележурналом «Йома» («Пятница») на башкирском языке. Эта передача о нравственных канонах ислама стала такой популярной, что через год выпустили родственную программу на русском языке под названием «Аль фатиха», а еще через год — «Дорогу к храму» о ценностях христианских. Все три программы и по сей день самые рейтинговые на канале БСТ, как и утренняя информационно-развлекательная программа «Салям», у истоков которой тоже стояла Шаура Гильманова. Целых десять лет она вела межреспубликанскую программу «Уфа — Казань: мост дружбы», которую показывали и на Татарском телевидении.

— А еще я скучаю по своим массовым постановочным театральным программам «На сцене и за кулисами», — рассказала она. — Мы строили в студии три площадки для съемок минимум трех театров в одном выпуске. Участвовали, как правило, башкирская, русская и татарская труппы.

Еще одним важным направлением деятельности тележурналиста было изучение и сохранение творческого наследия народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Поэт, кстати, называл Шауру Гильманову «самым бескорыстным мустаеведом».

Она сняла о нем десятки передач и фильмов, репортажи с творческих и юбилейных вечеров, создала поэтический альманах, записав 51 стихотворение в его исполнении. Выпустила фильмографический указатель материалов, связанных с его творчеством.

Шаура Гильманова заслужила множество званий и наград. Она — член Евразийской Академии телевидения и радио, заслуженный работник культуры и отличник образования Республики Башкортостан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Татарстан, лауреат республиканских премий имени Шагита Худайбердина и Мажита Гафури, кавалер ордена Салавата Юлаева и медали «Мать нации», дипломант Всероссийского конкурса «Легенда журналистики»…

— В свое время я отказалась от звания «Заслуженный работник культуры России», — вспоминает она. — Аргументировала отказ тем, что я не просто работник культуры, я возглавляю телевидение, которое является синтезом всех видов искусств. В результате я первая из журналистов получила другое звание — заслуженного деятеля искусств РФ.

Экспертное мнение

— Меня иногда спрашивают, почему я не ухожу на пенсию, — размышляет ветеран телевидения. — Несколько раз пыталась — не отпустили, а теперь уже и сама не спешу. Ко мне каждый день заходит за советом и поддержкой молодежь, и те, кого я еще молодыми на работу принимала, говорят: «Как хорошо, что вы есть!», «Вы — наше все!» Как же тут уйти?

Сегодня Шаура Гильманова — не только наставник молодежи, но и главный эксперт канала БСТ. Ее задача — мониторинг эфира, от ее бдительного ока не укроется ни один недочет сюжета или темы, ни одна ошибка журналиста. Хотя и не все коллеги этим замечаниям бывают рады.

— Журналист — посредник между властью и народом, между производителем и потребителем, между телеэкраном и зрителями, наконец. Он должен не только разъяснять решения верхов, но и доносить до них чаяния и инициативы низов, чтобы те принимали законы с учетом мнения населения. Это один из главных принципов журналистики, о котором сейчас часто забывают, — подчеркивает директор Школы-студии телерадиоискусства. — Нужно показывать то, что понятно и близко зрителю твоего канала, а не заполнять эфир красивыми, но бесполезными сюжетами. Еще одна проблема — сегодня мало грамотных ведущих как на русском, так и на башкирском языках. И дело не только в грамотности речи информаторов и журналистов. Человек на экране свою тему должен знать лучше, чем люди перед экраном!

Но нередко журналисты удостаиваются и похвалы эксперта. Коллеги знают, что Шаура Гильманова не оставит без внимания их профессиональные находки, объективно оценит подготовку и кругозор ведущего, актуальность темы и оперативность эфира.

В активе тележурналиста и первый художественный телесериал «Дочь Луны», который она продюсировала. А спектакль «Черноликие» по ее инсценировке получил первую в истории Башакадемтеатра «Золотую маску».

Еще одно любимое детище Шауры Гильмановой — музей истории телевидения и радиовещания в Башкортостане. Экспонаты и фотографии она начала собирать еще в 1990-е годы. В экспозиции музея можно увидеть уникальное оборудование, с которым работали с первых дней радио и телевещания — камеры, диктофоны, магнитофоны, рулоны кинопленок, радиоприемники и телевизоры прошлого века.

— Вот на этой штуке я в 1974 году начинала работать на радио, весит она 11 килограммов — заодно в командировках и стул заменяла, — провела небольшую экскурсию корреспонденту «РБ» инициатор музея. — А вот аппаратура 1980-х: когда монтировали на ней записи, приходилось резать пленку и склеивать ацетоном, от него у нас постоянно пальцы были жесткие, как пятки. А эта черная тарелка — репродуктор военных лет, чтобы на улицах и в блиндажах слушать сводки Совинформбюро. Их читал легендарный Левитан.

Вместе с другим ветераном Башкирского телевидения Юниром Азнабаевым они оформили 22 стенда, на которых вся история республиканского радиовещания с 1927 года и телевидения с 1959 года, воссозданная по архивам, воспоминаниям коллег, сотням старых фотоснимков. Кстати, Башкирское телевидение начало свое собственное вещание в первый день весны и считает 1 марта днем своего рождения.

Откуда ветеран берет силы и вдохновение? В ответ на этот вопрос она вспомнила несколько случаев, когда была на волоске от смерти. Последний раз коронавирус отнял у нее почти год жизни: две недели в коме, три месяца под кислородом и девять — без голоса.

— Я выжила, и это знак свыше: я не имею права не делать то, что обязана и могу. Вот откуда сила воли и жажда жизни.

Первое, что она сделала, придя в себя после ковида, — написала и опубликовала эссе про свою главную учительницу Салису Сафиевну Каримову. И теперь планирует издать историю собственной семьи, рассказать своим детям, внучкам и их потомкам о сложной и трагической судьбе отца и матери.

— И еще: не зря говорят «сапожник без сапог». Почти десять лет назад коллеги начинали снимать документальный фильм обо мне. Но на полпути я тормознула этот процесс. Коллеги во мне видят больше академика телевидения и радио. А мне хотелось бы показать свой тернистый путь, который я терпеливо одолеваю до сих пор, — мечтает Шаура Габбасовна.