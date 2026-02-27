Задорнов и Уфа

Уфимский журналист, ныне декан факультета журналистики Воронежского государственного университета, профессор Владимир Тулупов рассказывает…

Михаил Задорнов часто называл Уфу родным городом. Это не было дежурным комплиментом на гастролях — именно в столице Башкирии закрутился лихой сюжет, благодаря которому он появился на свет.

В 1930-е годы в Уфе жила Елена Мельхиоровна — дворянка, красавица и жена инженера, строившего в Башкирии крупный завод. Она работала корректором в заводской газете.

Однажды в редакцию зашел Николай Задорнов, дерзкий журналист из «Красной Башкирии». Елена раскритиковала его очерк в пух и прах, но эффект получился обратный: Николай влюбился. Так начался бурный служебный роман.

Для советской Уфы это был шок: журналист увел жену у инженера! Первый муж слал угрозы, в связи с чем развод оформили быстро. А затем Елена вышла замуж за Николая. Чтобы избежать лишнего шума, пара решила уехать — сначала на Дальний Восток, а уже после войны — в Ригу, где в 1948 году и родился Михаил.

Михаил Задорнов не просто читал монологи, он создавал историю. Фразу «В России две беды: дураки и дороги» придумал он, но приписал Гоголю — так звучало солиднее.

31 декабря 1991 года именно он обратился к народу в новогоднюю ночь, потому что политики не могли разобраться, кто главный в разваливающемся СССР.

Несмотря на мировую славу и «антиамериканские» шутки, Задорнов помнил об уфимских корнях. Он искренне любил этот город за то, что здесь его отец встретил ту самую женщину, любовь всей жизни.

В 2017 году артиста не стало, но в истории Башкирии он навсегда остался «своим» — сыном той самой дворянки-корректора, не побоявшейся выбрать любовь вопреки системе.

А вы знали, что без уфимского завода и газеты «Красная Башкирия» (сегодня «Республика Башкортостан») мы бы никогда не услышали «Ну, тупые!»?