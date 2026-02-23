0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Cоциум
23 Февраля , 20:15

Образ мужества

Мне кажется, ни один человек, отправляясь на войну, не может до конца представить, куда он попадет и с какими испытаниями столкнется. Можно читать книги, слушать рассказы, смотреть кадры — но почувствовать это самому… Это совсем другое.

Александр ДАНИЛОВ Автор выставки Эдуард Кускарбеков.
Автор выставки Эдуард Кускарбеков. Фото: Александр ДАНИЛОВ

Наша земля испокон веков славится своими героями. В час беды, при любой угрозе Отечеству наши деды, отцы, братья вставали на защиту Родины. Вставали без громких слов, с тихим мужеством в сердце.

Эдуард Кускарбеков — журналист, корреспондент информационного агентства «Башинформ». С 2022 года освещает тему специальной военной операции, его фотокамера стала свидетелем той самой истории, которая пишется на наших глазах.

Его выставка «Образ мужества» приурочена к Дню защитника Отечества. Она реализуется в рамках проекта «Галерея башкирского проекта «Зирах». За каждым снимком — километры фронтовых дорог, тонны собранного материала и огромное, почти осязаемое желание показать правду. Правду, которую нельзя приукрасить, нельзя скрыть.

Самое сильное впечатление современной войны — не стрельба, не схватки, не то, что мы привыкли видеть на кадрах времен Великой Отечественной: красноармейцы в атаке, дым, огонь... Нет. Война сегодня — это пустые улицы города под обстрелом. Тишина, нарушаемая лишь свистом снарядов. И главное — остаться в живых. Вот он, новый формат войны. Он куда более жуткий: ты можешь находиться в тылу, но напряжение не отпускает ни на миг.

За смелость и профессионализм Эдуард удостоен высоких наград. Его цикл публикаций с фронта отмечен медалью генерала Шаймуратова. Репортажи из зоны СВО получили признание на ХХVII Всероссийском патриотическом фестивале СМИ «Щит России» в Перми.

В 2024 году Эдуард стал лауреатом премии первого конкурса для журналистов «Достоверность. Ответственность. Мужество». Его работы уже знакомы зрителям IV Медиафорума «Медиайыйын» и фотовыставки «Наш Башкортостан».

На этой выставке нет постановочных кадров. Все — настоящее, репортажное. Здесь — лица. Лица тех, кто сегодня с оружием в руках защищает рубежи нашей Родины. Тех, кто, вернувшись, продолжает служить Отечеству — уже в ветеранском строю.

Экспозиция «Образ мужества» — не просто галерея снимков. Это диалог. Диалог с молодежью. Важно, чтобы эту выставку увидело как можно больше школьников и студентов. Чтобы они взглянули в эти глаза, увидели эти лица.

Мужество… Оно не всегда говорит громко. Иногда оно смотрит в объектив фотокамеры уставшими, но живыми глазами.

Есть надежда, что выставка станет для каждого источником вдохновения и гордости за нашу страну. За ее прошлое, за настоящее и непременно за мирное будущее. Пусть эти образы останутся в сердцах, заставят задуматься о нашей общей судьбе, о том, что мы пишем историю вместе. И что каждый из нас — ее часть.

Эдуард КУСКАРБЕКОВ Дозор боевой позиции.
Дозор боевой позиции. Фото: Эдуард КУСКАРБЕКОВ
Эдуард КУСКАРБЕКОВ Полевая кухня временной дислокации танкового батальона имени Зорина.
Полевая кухня временной дислокации танкового батальона имени Зорина. Фото: Эдуард КУСКАРБЕКОВ
Автор: Александр ДАНИЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru