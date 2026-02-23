Наша земля испокон веков славится своими героями. В час беды, при любой угрозе Отечеству наши деды, отцы, братья вставали на защиту Родины. Вставали без громких слов, с тихим мужеством в сердце.

Эдуард Кускарбеков — журналист, корреспондент информационного агентства «Башинформ». С 2022 года освещает тему специальной военной операции, его фотокамера стала свидетелем той самой истории, которая пишется на наших глазах.

Его выставка «Образ мужества» приурочена к Дню защитника Отечества. Она реализуется в рамках проекта «Галерея башкирского проекта «Зирах». За каждым снимком — километры фронтовых дорог, тонны собранного материала и огромное, почти осязаемое желание показать правду. Правду, которую нельзя приукрасить, нельзя скрыть.

Самое сильное впечатление современной войны — не стрельба, не схватки, не то, что мы привыкли видеть на кадрах времен Великой Отечественной: красноармейцы в атаке, дым, огонь... Нет. Война сегодня — это пустые улицы города под обстрелом. Тишина, нарушаемая лишь свистом снарядов. И главное — остаться в живых. Вот он, новый формат войны. Он куда более жуткий: ты можешь находиться в тылу, но напряжение не отпускает ни на миг.

За смелость и профессионализм Эдуард удостоен высоких наград. Его цикл публикаций с фронта отмечен медалью генерала Шаймуратова. Репортажи из зоны СВО получили признание на ХХVII Всероссийском патриотическом фестивале СМИ «Щит России» в Перми.

В 2024 году Эдуард стал лауреатом премии первого конкурса для журналистов «Достоверность. Ответственность. Мужество». Его работы уже знакомы зрителям IV Медиафорума «Медиайыйын» и фотовыставки «Наш Башкортостан».

На этой выставке нет постановочных кадров. Все — настоящее, репортажное. Здесь — лица. Лица тех, кто сегодня с оружием в руках защищает рубежи нашей Родины. Тех, кто, вернувшись, продолжает служить Отечеству — уже в ветеранском строю.

Экспозиция «Образ мужества» — не просто галерея снимков. Это диалог. Диалог с молодежью. Важно, чтобы эту выставку увидело как можно больше школьников и студентов. Чтобы они взглянули в эти глаза, увидели эти лица.

Мужество… Оно не всегда говорит громко. Иногда оно смотрит в объектив фотокамеры уставшими, но живыми глазами.

Есть надежда, что выставка станет для каждого источником вдохновения и гордости за нашу страну. За ее прошлое, за настоящее и непременно за мирное будущее. Пусть эти образы останутся в сердцах, заставят задуматься о нашей общей судьбе, о том, что мы пишем историю вместе. И что каждый из нас — ее часть.