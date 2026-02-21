В жизни каждого родителя, воспитывающего ребенка с ограниченными возможностями здоровья, рано или поздно наступает момент тишины.

Когда смолкают голоса врачей, когда остаешься один на один с бесконечными «надо» и «должен», когда очень хочется, чтобы кто-то рядом сказал простое и важное: «Ты можешь».

Именно так — «Ты можешь!» — назвали новый образовательный курс в Республиканском реабилитационном центре «Салют». Это не просто очередная программа, а попытка повернуть систему реабилитации лицом к тем, кто все это время оставался за кадром — к родителям.

Проект родился не на пустом месте. Его появлению предшествовало наблюдение: специалисты центра помогают ребенку, лечат, развивают, поддерживают. А мама и папа — где они? Чаще всего — в коридоре. С тревогой, чувством вины, множеством вопросов, на которые некому ответить.

— Государство сегодня делает очень много для реабилитации детей с особенностями развития, — говорит директор центра «Салют» Милана Скоробогатова. — Но есть серьезная проблема, решение которой способно многократно усилить эффективность всей системы. У нас нет специальных программ, нацеленных на профессиональную работу с родителями. Услуги оказываются ребенку, а родители остаются за рамками процесса. Но ведь именно их компетентность, их умение управлять собственными эмоциями, понимать своего ребенка и выстраивать с ним диалог в конечном счете определяют успех всей реабилитации.

Эти слова подтверждает и наука: исследования давно доказали, что включенность родителей в процесс не просто помогает — она закрепляет результат, делает его устойчивым, переводит из разряда временных улучшений в качественно иную жизнь.

«Ты можешь!» — это курс длиною в полгода. В течение шести месяцев родители будут учиться. Не «быть сильными» в том шаблонном смысле, который обычно подразумевают, когда говорят о мамах особенных детей. А учиться конкретному: понимать потребности ребенка, видеть его зоны роста, управлять собственным стрессом, не выгорать, не закрываться, не стыдиться просить помощи.

С ними будут работать психологи, педагоги, реабилитологи. Будут давать задания — домашние, серьезные. Будут сопровождать, поправлять, поддерживать. Для тех, кто не сможет приезжать в центр регулярно, предусмотрели онлайн-формат.

Чтобы географическая удаленность или физическая усталость не становились препятствием.

Курс, созданный командой «Салюта» при поддержке фонда грантов главы Республики Башкортостан, уже сейчас готовят к масштабированию. Создаются методические пособия, идет апробация, научные исследования, планируется обучение специалистов из других регионов. Инициаторы проекта надеются, что однажды курс «Ты можешь!» войдет в стандарты работы реабилитационных центров по всей стране.

— Мы хотим, чтобы подход к работе с семьями стал по-настоящему комплексным и личностно ориентированным, — добавляет Милана Скоробогатова.

И это не финал. Уже сейчас авторы проекта заглядывают дальше. Следующим шагом станет образовательный курс для самих детей. Для тех, кому предстоит учиться взаимодействовать с миром, принимать себя, видеть в себе не особенности и ограничения, а способности и таланты. Учиться дружить, говорить о себе, чувствовать себя уверенно и безопасно.

Но это — чуть позже. А пока нужно сказать тем, кто ждет этой поддержки: ты можешь. Возможно, для многих семей этот курс станет началом долгожданных перемен.