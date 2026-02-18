В микрорайоне Рудник города Учалы, который старше самого города и который в народе до сих пор ласково зовут Шляпа, живет удивительная женщина. Фахриямал Шаяхметовне Ханафиной 1 января исполнилось 98 лет. Вся ее жизнь — иллюстрация известного суфийского принципа «Сердце с Богом, руки в труде», что означает гармонию между духовным и мирским, активную работу на благо людей с мыслью о Всевышнем в душе.

Ее детство закончилось, едва успев начаться: отца она не помнит, а помогать матери поднимать троих младших детей пришлось с самых юных лет. В десять лет она уже работала в колхозе на разных работах. Так и осталась с двухлетним школьным образованием, но университеты жизни прошла с честью.

— Тяжелое время было, везде приходилось успевать. Особенно в годы войны, — вздыхает Фахриямал-апай. — Брата на фронт не взяли, он был зрячим только на один глаз. Однажды его направили перегонять лошадей для фронта до станции Миасс. Он перегнал, но на станции сказали, что он обязан довезти коней до самого фронта. Не вернулся, погиб по дороге. Сестра тоже пострадала, ногу отморозила.

До 1947 года Фахриямал-апай жила в родном Ахуново, а потом судьба привела ее на Учалинский рудник, где добывали золото. Освоение месторождения началось в 1939 году, и добыча сначала золота, а потом и других металлов стала основой для Учалинского горно-обогатительного комбината и будущего города. Но для Фахриямал-апай Рудник сразу стал домом. Она никуда из него не уезжала, разве что в 1953 году, когда на работе ее направили учиться на продавца. Кто бы мог подумать, что со своим двухлетним школьным образованием она успешно освоит новую профессию и проработает продавцом 32 года в универмаге, став незаменимой для всех жителей микрорайона.

Ее супруг, Радул Юнусов, всю жизнь проработал на Учалинском ГОКе водителем, механиком. В 2017 году его не стало. Детей у пары не было, но свою жизнь Фахриямал-апай наполнила глубоким смыслом и верой.

— Мама читала Коран, соблюдала пост, никогда не пропускала намаз. Раньше, когда не поощрялась религия, собирались дома у одной религиозной женщины — абыстай. Мы же учимся в первую очередь у родителей. Мамы не стало еще в 1958 году, но она успела меня многому научить, — рассказывает она. — Я тоже рано начала читать суры из Корана, соблюдать пост. Помню, жили тогда со свекровью. Она возмущалась, что я ей спать не даю, — нужно ведь вставать до рассвета. В термос чай налью, еду с вечера приготовлю — так и постилась.

Сейчас, в свои 98 лет, Фахриямал-апай активная прихожанка мечети «Юныс» на Руднике. Вот уже почти 30 лет держит пост во время священного месяца Рамазан, в этом году собирается тоже. Говорит, что для нее это нетяжело — наоборот, чувствуется какое-то облегчение и в душе, и в теле. Тем более что пост — это не только отказ от пищи. Это время, когда нужно особенно следить за своими словами и поступками, избегать ссор, проявлять терпение и доброту, стремиться к духовной чистоте.

На здоровье Фахриямал-апай не жалуется. Стараясь побольше двигаться, она три раза в день выходит на улицу со скандинавскими палками. К врачам за всю жизнь обращалась лишь пару раз — когда попала в больницу с аппендицитом и когда сломала ногу. Идеальный порядок в доме поддерживает сама — только вот, признается, полы мыть теперь не может: голова кружится. Тут уже на помощь приходят родственники.

— Я раньше очень любила читать, вот только глаза сейчас плохо видят, и давление иногда поднимается, а в остальном чувствую себя хорошо, — говорит она.

Не остается в стороне Фахриямал-апай и от того большого дела, которое ведут сейчас женщины ее микрорайона и мечети, помогая бойцам СВО. Делать вместе со всеми свечи и плести маскировочные сети она, правда, уже не в силах, зрение подводит, но помогает чем может, чаще всего деньгами, и молится — чтобы наши враги сложили наконец оружие и парни вернулись по домам. Активистки из мечети «Юныс» делают все, чтобы приблизить этот момент.

Развивать волонтерское движение в микрорайоне начал скромный молодой человек — Талгат Рахматуллин, прихожанки мечети и женщины из клуба «Собеседушки» при библиотеке его поддержали, рассказала одна из этих активисток Гульнара Таипова. Вязали носки, готовили домашнюю лапшу и чак-чак, собирали теплые вещи и консервацию. Прямо во дворе мечети организовали изготовление маскировочных сетей, а с наступлением холодов начали отливать окопные свечи. Все это делалось дружно, всем миром. Тем более что у многих на фронте сыновья, братья, мужья. Чтение сур из Корана, поминание душ павших стало общей пятничной традицией прихожан, а мечеть удостоилась благодарственного письма от Ассоциации ветеранов СВО республики за вклад в помощь бойцам.

Вот так, помогая «чем может», Фахриямал-апай дает нам всем простой и великий урок: доброта и вера не стареют, и настоящее дело найдется, даже если тебе далеко за девяносто. А наши парни на фронте прямо-таки обязаны вернуться живыми и здоровыми, ведь за них денно и нощно молит Всевышнего 98-летняя землячка.

К СВЕДЕНИЮ

В этом году месяц Рамазан начинается 19 февраля. С этого дня и до заката 19 марта верующие будут держать уразу — воздерживаться от еды, питья и всего, что нарушает пост, от рассвета до заката.

А 20 марта наступит один из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам.