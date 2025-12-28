-12 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Cоциум
28 Декабря , 22:15

Пусть небо будет мирным, а здоровье крепким!

В одном из торговых центров Уфы увидела красивую елку с новогодним поздравлением. И так понравилась она мне, что решила сфотографировать на память. Но скучно было бы запечатлеть всю эту красоту без людей.

автора С пожеланием счастья и мирного неба над головой!
С пожеланием счастья и мирного неба над головой! Фото: автора

Сновавшие мимо девочки-продавщицы в новогодних колпачках к моей просьбе попозировать отнеслись с опаской, как, впрочем, и проходившие в торговый зал покупатели. Оказалось, что в наше время, омрачившееся постоянными подвохами и происками вездесущих проходимцев, люди с осторожностью стали относиться даже к таким невинным просьбам. Но нашелся все-таки один смелый человек, уфимец Николай Ильгамович Загидуллин. Он решительно сбросил куртку и с готовностью встал у елочки. Успел рассказать за это время, что всю жизнь проработал в системе гидромелиорации и в нынешнем году отметил пятидесятилетие трудовой деятельности — корифеев с таким стажем в данной отрасли у нас в Башкортостане больше нет. Присоединяясь к поздравлению на плакате, Николай Ильгамович пожелал всем жителям нашей республики крепкого здоровья и мирного неба над головой. А к праздничному столу по сложившейся в подборках «Страны советов» традиции предложил приготовить бефстроганов: сказал, что это блюдо получается у него особенно вкусным. Поэтому и с читателями рецептом поделился от всей души.

Рецепт в подарок

Для бефстроганова надо нарезать соломкой длиной 5 см 500 г говядины, посолить, поперчить, обжарить в сливочном масле на малом огне до испарения мясного сока. Добавить 100 мл сметаны и тушить под крышкой в течение часа. За пять минут до готовности добавить 5 столовых ложек майонеза. Подать с картофельным пюре и солеными огурчиками.

Автор: Галина РОДИОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru