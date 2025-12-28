Пусть небо будет мирным, а здоровье крепким!

Сновавшие мимо девочки-продавщицы в новогодних колпачках к моей просьбе попозировать отнеслись с опаской, как, впрочем, и проходившие в торговый зал покупатели. Оказалось, что в наше время, омрачившееся постоянными подвохами и происками вездесущих проходимцев, люди с осторожностью стали относиться даже к таким невинным просьбам. Но нашелся все-таки один смелый человек, уфимец Николай Ильгамович Загидуллин. Он решительно сбросил куртку и с готовностью встал у елочки. Успел рассказать за это время, что всю жизнь проработал в системе гидромелиорации и в нынешнем году отметил пятидесятилетие трудовой деятельности — корифеев с таким стажем в данной отрасли у нас в Башкортостане больше нет. Присоединяясь к поздравлению на плакате, Николай Ильгамович пожелал всем жителям нашей республики крепкого здоровья и мирного неба над головой. А к праздничному столу по сложившейся в подборках «Страны советов» традиции предложил приготовить бефстроганов: сказал, что это блюдо получается у него особенно вкусным. Поэтому и с читателями рецептом поделился от всей души.

Рецепт в подарок

Для бефстроганова надо нарезать соломкой длиной 5 см 500 г говядины, посолить, поперчить, обжарить в сливочном масле на малом огне до испарения мясного сока. Добавить 100 мл сметаны и тушить под крышкой в течение часа. За пять минут до готовности добавить 5 столовых ложек майонеза. Подать с картофельным пюре и солеными огурчиками.