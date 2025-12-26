На линии огня

«Товарищ полковник, разрешите доложить. На участке автодороги… фура попала в ДТП, опасных грузов не везла. Образовалась пробка на четыре километра, через полчаса рассосется. Также разрешите дать рассылку в СМС, прогноз погоды на завтра. Из неблагоприятных явлений — гололед и отрицательные температуры до -32».

Такие звонки в кабинете начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан раздаются регулярно, по несколько десятков за день. Аварии на дорогах, происшествия на воде, стихийные бедствия и, конечно, пожары. В этом году, считая с января по настоящее время, их было 7350, или около 20 ежедневно. Между прочим, тушение пожара официально именуется боевыми действиями, так записано в уставе пожарной охраны. И, докладывая обстановку, пожарный караул оперирует военными терминами. «Прибыл, ушел в разведку. Приступили к боевому развертыванию». Словом, если для большинства россиян понятие «боевое братство» вернулось из фильмов и книг в реальную жизнь только сейчас, с началом спецоперации, для сотрудников МЧС это неотъемлемая часть службы. Без такого братства, без умения чувствовать и понимать друг друга в черном дыму, где не видно ни зги, с очередного пожара можно и не выйти. Поэтому День спасателя, который отмечается 27 декабря, для этих людей не просто календарная дата. Это повод выдохнуть, выслушать порцию добрых слов в свой адрес, ощутить собственную значимость и… с головой окунуться в очередной аврал — новогодние праздники. Собственно, с этого и начался наш разговор с и.о. начальника Главного управления МЧС России по РБ, полковником внутренней службы Владимиром ГОРИНЫМ.

— В рейтинге самых опасных профессий мира пожарные занимают если не первую, то как минимум вторую строчку, — говорит Владимир Горин. — Поэтому на любой праздник, и официально, и в неформальной обстановке, нам принято желать сухих рукавов: если рукава, по которым подается вода для тушения, сухие, значит, нигде ничего не горит. Такая уж традиция, хотя сотрудники МЧС не только выезжают на пожары, а обеспечивают безопасность людей при любых чрезвычайных ситуациях.

ИЗ ИСТОРИИ

27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей — прообраз современного МЧС. В этот день свой профессиональный праздник отмечают пожарные, спасатели и все, кто рискует собой, спасая людей и ликвидируя последствия чрезвычайных ситуаций.

Нельзя измерить цифрами

— Нынешний год для вашего ведомства юбилейный: завтра МЧС России отметит 35 лет со дня создания. Насколько сложным он был, как оцениваете?

— Непростым, как и каждый год в нашей системе. В то же время благодаря слаженной работе коллектива ГУ МЧС России по РБ, Госкомитета республики по ЧС и всей Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций при поддержке главы региона Радия Фаритовича Хабирова, считаю, мы достойно справились с поставленными задачами. Об этом говорит статистика. На 20 процентов по сравнению с прошлым годом сократилось число пожаров, меньше и погибших в огне — 188 человек против 211 в 2024-м.

О чем особенно больно говорить, с начала года мы потеряли в пожарах 12 детей. В прошлом году было 13… Каждый такой случай очень сильно сказывается на психологическом состоянии сотрудников, выезжающих на место происшествия. В этом году совместно с уполномоченным по правам ребенка в РБ мы предприняли ряд комплексных мер по недопущению детской гибели, каждый месяц проводим в муниципалитетах Дни безопасности, где рассматриваем все аспекты преду­преждения пожаров, обучаем школьников основам безопасного поведения.

На 7,5 процента удалось снизить гибель людей на водных объектах. Цифры, может быть, не такие большие, но если лет десять назад мы имели около 200 погибших за сезон, то 74 человека в этом году я считаю неплохим показателем. Заметные результаты дает та огромная работа по открытию оборудованных сертифицированных пляжей, которую проводит республика. В этом году у нас действовало 240 официальных пляжей — по их количеству мы намного опережаем другие регионы. Кроме того, главой республики было принято решение о создании мобильных постов спасателей. Это позволило предотвратить многие происшествия на воде.

Конечно же, человеческие жизни нельзя измерять цифрами. Но положительная динамика дает нам стимул для дальнейшей работы, показывая, что мы движемся в правильном направлении.

— Что из случившегося за год запомнилось больше всего?

— Это, конечно, весенние события в деревне Азово Архангельского района, когда за какой-то час вода в реке поднялась на три метра и затопила дома на прибрежной улице; авария на «БСК» из-за разгерметизации трубопровода, взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, унесший жизни нескольких человек. Очень близко к сердцу наши сотрудники восприняли трагический случай в Давлеканово, где ночью в пожаре погибли пятеро малышей и сожитель их матери. Причем ранее органы опеки уже забирали у нее детей из-за пьянства, но она смогла их вернуть, а в момент пожара находилась на работе. К сожалению, в республике отмечается рост пожаров с массовой гибелью людей, и сейчас, в преддверии новогодних праздников, я призываю глав администраций, социальные службы уделить особое внимание многодетным семьям и тем, где родители любят выпить, а дети предоставлены самим себе.

Безопасность с пелёнок

— Зацепил недавний случай из сводки происшествий: мужчина погиб в гараже из-за непотушенного окурка, а двумя месяцами ранее у него по той же причине сгорел дом. Какие меры есть в арсенале спасателей против подобной беспечности?

— Самая большая ошибка — считать, что уж тебя-то эта беда никогда не коснется. Кто так думает, тех она, к сожалению, и касается, и никакие правила, что дважды в одну воронку снаряд не падает, здесь, как видите, не работают. Конечно, инспектора к каждому дому не приставишь. Но мы детально изучаем каждый смертельный случай, смотрим, как была организована профилактическая работа, посещали ли сотрудники сельского поселения данный жилой дом, распространяются ли памятки о пожарной безопасности. Пару лет назад нами была разработана интерактивная 3D-модель, которая обучает население, как уберечь свое жилище от пожара, и вырабатывает навыки безопасного поведения в быту. Где ее активно применяют, где должностные лица сами обеспокоены пожарной безопасностью своего населенного пункта, там и статистика говорит сама за себя.

Для работы с населением создано около 950 профилактических групп общей численностью свыше 11 тысяч человек, которые действуют в каждом муниципалитете, ежедневно обходят многоквартирные жилые дома, посещают многодетные и неблагополучные семьи, одиноких пожилых людей. И чем уж точно может гордиться республика — мы практически первыми начали и на сегодняшний день бесплатно выдаем автономные дымовые пожарные извещатели 16 категориям граждан.

Из бюджета республики на это ежегодно выделяется более 20 млн рублей. Такого, думаю, нет ни в одном другом субъекте. У нас уже появились населенные пункты, где все жилые дома оборудованы АДПИ. Пожарный извещатель входит в том числе в подарочный комплект от главы республики, который вручается мамам при выписке из роддомов — я считаю, это настоящий эксклюзив, то есть безопасность начинается буквально с пеленок. По инициативе главного управления, которую поддержал Радий Хабиров, второй год выдаются извещатели с GPS-модулем. Устройство запрограммировано так, что в случае пожара сигнал тут же уходит по нескольким номерам — в экстренные службы, родным, соседям и т. д. В целом на счету пожарных извещателей уже более 1400 спасенных жизней.

— Слушаю вас и думаю: а что вообще ставить на первое место в работе МЧС — спасение людей или вот такую «перестройку» в умах?

— Девиз МЧС России — «Предотвращение. Спасение. Помощь». То есть на первом месте — все-таки предотвратить. Вот сейчас впереди Новый год — праздник, который мы встречаем в усиленном варианте несения службы. С 31 декабря в республике объявляется особый противопожарный режим. Во взаимодействии с министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления организован комплекс профилактических мер по обеспечению безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Заранее проведены тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, объявлена акция «Безопасные каникулы». На всех площадках, задействованных в праздновании, будет нести дежурство личный состав управления. Делается это для того, чтобы никакие происшествия не омрачили новогоднее веселье.

Спасатель в телефоне

— Если посмотреть в целом, меняется ли отношение общества к вопросам безо­пасности?

— Я бы сказал, да, и значительно. Сужу об этом хотя бы по тому, что у людей появились вопросы, связанные с пожарной безопасностью. Их задают на сходах граждан, пишут обращения к нам, звонят по телефону доверия. Одних беспокоит, что соседи захламили своими вещами подъезд, перекрыв пути эвакуации, других — что шлагбаум во дворе не даст подъехать пожарной машине. Это прямое следствие как нашей разъяснительной работы, так и помощи средств массовой информации. В обществе пусть медленно, но все же формируется культура безопасности. И мы еще начали активно продвигать мобильные приложения «МЧС России» и «112». Они подскажут, что делать в любой чрезвычайной ситуации, заблудились ли вы в лесу или попали в ДТП, помогут вызвать помощь, оповестят об угрозах и изменениях погоды, причем работают без интернета. Считаю, что эти приложения должны быть у каждого.

— С этого года, увы, в нашу жизнь вторглось понятие «беспилотная опасность». Можно ли рассчитывать, что сотрудники МЧС защитят и от этой напасти?

— Не только сотрудники МЧС, а вся Башкирская территориальная подсистема РСЧС готова к мгновенному реагированию на любые угрозы, в том числе возможные атаки БПЛА. Постоянно идут тренировки, моделируются различные ситуации, совместно с персоналом крупных предприятий отработан порядок действий на случай того или иного варианта развития событий. Проводится очень большая работа по приведению в готовность защитных сооружений, обу­чению населения и должностных лиц вопросам гражданской обороны. Жители еще только получают оповещение о беспилотной опасности, а у нас уже выставлены посты, техника выведена из пожарных частей, делается приближение к тем объектам, на которые может быть направлен удар. Всю эту работу держит на постоянном контроле комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности во главе с руководителем региона. И следует отметить, что ни значительного ущерба, ни, самое главное, пострадавших в результате атак БПЛА у нас нет. Потому что все делается четко и слаженно, по заранее отработанным сценариям.

Министерство добра

— В общей сложности армия спасателей — насколько она велика в республике?

— В коллективе Главного управления сейчас 4200 человек, плюс сотрудники Госкомитета по ЧС и всей Башкирской территориальной подсистемы. Если добавить сюда добровольцев пожарных команд в сельсоветах, волонтеров движения «Лига безопасности», с которым у нас налажено тесное сотрудничество, цифра получится очень внушительной. Но вопрос кадров, честно говоря, тревожит. Укомплектованность личным составом составляет сегодня около 90 процентов. Это лучше, чем у коллег в других регионах, но профориентационной работой приходится заниматься серьезно, начиная уже с девятых классов школы.

— Что за люди идут в спасатели? Иной раз кажется, что они сделаны из какого-то другого теста. Многие сейчас вместо того, чтобы помочь человеку в беде, хватаются за телефон снимать видео, а сотрудники МЧС и за кошкой на дерево полезут, и раненого пса выходят, хотя делать это вовсе не обязаны.

— Хотите, считайте это профессиональной деформацией, но ты просто не в силах пройти мимо, если кому-то нужна помощь. Даже если в отпуске, даже если вышел в отставку — все равно остановишься. Наше ведомство не зря позиционируют как министерство добра. Вот у нас сотрудник ушел на пенсию, и так получилось, что в семье его друзей случилась трагедия: не стало сначала отца, потом матери, четверо детей остались сиротами. И он всех четверых усыновил. То есть хочу сказать, без умения сострадать в нашей профессии делать нечего. Если человек не обладает духом спасателя, такая работа не для него.

— В чем он, этот дух?

— Я недавно был в Пензенской области, там собирали начальников управлений МЧС всего Приволжского округа и показали работы одного местного художника. Мне запала в душу его картина «Картошка» — накрыт стол, стоит жареная картошка, селедочка нарезана, лучок, но никого нет, а в окне видна уезжающая пожарная машина. Художник объясняет: он приехал в часть, пожарные садятся обедать, и тут вызов. Караул отбыл, а оставшиеся, пока товарищи не вернулись, за стол так и не сели. Вот почему говорят, что нет крепче братства, чем у пожарных и спасателей, разве только на фронте.

— Все ли возвращаются туда, где их ждут?

— Увы… В целом по стране потери есть каждый год. Недавно в Перми погибли двое пожарных. У нас, слава Богу, крайняя гибель была уже не помню когда. Но в преддверии профессионального праздника мы каждый год возлагаем цветы к стеле погибших пожарных в Уфе, это обязательно. И выезжая на вызов, каждый из наших ребят понимает, что возможно всякое.

— Знаю, что в среде спасателей принято верить в приметы.

— Есть такое. Если, например, почистил обувь или постирал форму, заступая на смену, — значит, обязательно испачкаешь, поедешь на пожар. Нельзя протирать проблесковый маячок на пожарной машине — непременно случится пожар, причем серьезный. А самый главный запрет — ничего нельзя брать с пепелища, тем самым ты вроде как забираешь с собой чужое несчастье. Ни один пожарный так никогда не поступит.

— Вы сами как пришли в профессию?

— У меня пожарным был дядя, родной брат отца, плюс в нашей сельской школе (я рос в деревне Александровка Мелеузовского района) хорошо был развит пожарный прикладной спорт, часто приезжали пожарные. И после 11 класса, выдержав очень жесткий отбор, я поступил в пожарно-техническое училище в Екатеринбурге. В августе будет 32 года, как я в этой системе. По моим стопам пошли и младший брат, и дочь, окончившая Академию государственной противопожарной службы, теперь и зять-коллега появился. Словом, у нас уже целая династия.

— Как главный спасатель республики с каким новогодним напутствием вы обратились бы к жителям?

— Этому, собственно, и была посвящена вся наша беседа. Да, люди должны знать, что есть служба, которая первой придет к ним на помощь. Но надо постараться не оказаться тем, кому она понадобится, а для этого следует соблюдать элементарные правила безопасности, они всем известны. Своим же коллегам-спасателям пожелаю самое главное: берегите себя и своих близких.

К СВЕДЕНИЮ

Профессиональных спасателей готовят восемь ведомственных учебных заведений:

- Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,

- Уральский институт ГПС МЧС России,

- Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,

- Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,

- Дальневосточная пожарно-спасательная академия МЧС России,

- Академия ГПС МЧС России,

- Академия гражданской защиты МЧС России,

- Донецкий институт ГПС МЧС России.

В Башкирии стать специалистом в сфере пожарной безопасности и спасения людей можно в УУНиТ, УГНТУ и Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

О ВАЖНОМ

Социальный портрет погибших в пожарах — как правило, это пенсионеры, чаще всего одинокие, причем больше чем в половине случаев гибель наступала, когда человек был пьян. Самые распространенные причины пожаров в жилом секторе — неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации электроприборов, а также недосмотр при топке печей. И самое главное — в большинстве случаев трагедии могло не случиться, если бы не беспечность самой жертвы.