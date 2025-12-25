Здравствуй, пенсия. Жизнь продолжается

У директора Республиканского мультицентра социально-трудовой интеграции Марата ХАФИЗОВА есть необычное хобби — вместе со своей командой неравнодушных и творческих людей генерировать идеи и воплощать их в жизнь в виде различных проектов. Один из них — Центр дневного пребывания людей старшего поколения «Здорово жить» — выиграл конкурс Фонда грантов главы РБ.

Всё хорошее должно стать стандартом

— Марат Ринатович, расскажите историю появления этого Центра…

— Задумка была апробирована в 2019 году. В рамках проектной деятельности, поддержанной Фондом грантов главы РБ и Фондом президентских грантов, мы ездили по региону и обучали соцработников навыкам долговременного ухода. За пять лет обучение прошли 250 специалистов и более 800 родственников. Так появилась наша Школа реабилитации и ухода.

Посетив сорок муниципалитетов, мы увидели новый ресурс — бабушек и дедушек, которые обслуживаются на дому, но могут самостоятельно передвигаться. В партнерстве с Обществом инвалидов РБ мы создали в Уфе (улица Менделеева, 23) Центр временного пребывания с реабилитационными услугами. Люди по направлению от поставщиков соцуслуг приезжали к нам и бесплатно проходили оздоровительные курсы: кедровая бочка, соляная шахта, альфа-капсула (если не было противопоказаний). Также можно было взять во временное пользование ходунки, кресла, костыли.

Кроме того, мы проводили с нашими подопечными познавательные встречи, учили их новым профессиям, например, экскурсовода. Дело в том, что с каждым годом данная социальная группа пополняется. Многие молодые пенсионеры хотели бы продолжать вести активный образ жизни и зарабатывать деньги. Так у нас появились друзья — Уфимский научный центр Российской Академии наук, откуда приходили искусствоведы, читали лекции, проводили практические занятия с выездом в заповедник «Шульган-Таш», на источник Красный ключ и по другим маршрутам. В результате у нас обучились около шестидесяти человек, пятеро из них официально получили сертификаты, зарегистрировались в качестве самозанятых и работают экскурсоводами.

Еще раньше было организовано обучение компьютерной грамотности. Основную работу мы ведем в соцсетях, но собрать свою аудиторию в «Телеграме» и «ВКонтакте» получилось не сразу, так как многие не владели гаджетами. Теперь могу похвастаться, что половина подписчиков — наши подопечные. Опыт показал: пожилые охотнее включаются в деятельность, в которой могут реализовать себя и получить результат. Они эффективно взаимодействуют с наставниками и с удовольствием сами ими становятся.

Как видите, подобные центры помогают решать серьезные социальные вопросы и должны работать максимально за счет государства, чтобы не забираться в карман к пенсионерам. Поэтому мы и тянули эту историю три с половиной года исключительно за счет проектной деятельности.

В результате у нас еще появилась новация в виде сертификатов для пожилых по линии минтруда. Ведомство выдавало сертификаты номиналом две тысячи рублей, в него входили услуги наших поставщиков: экскурсии, концерты, спектакли, бассейн, различные занятия и так далее. Они до сих пор работают. Все, что находит отклик у людей, должно превращаться в стандарт и развиваться дальше.

Битва с телевизором и аптекой

— Все складывалось удачно, но в итоге Центр перестал существовать. Почему?

— Обычно успешный проект трансформируется либо в государственную, либо в хозрасчетную организацию. Дальнейшее финансирование нам найти не удалось, и мы попробовали перейти на хозрасчет. Но наша аудитория привыкла к бесплатным услугам. Попытки ввести плату привели к смене клиентов и затормозили процессы. Ситуация нормализовалась, когда мы снова перешли на бесплатный формат. Сейчас Центр превратился в клуб его выпускников. Мы периодически встречаемся, организуем совместные мероприятия, посещаем музеи и театры.

— Грант вы успешно отработали, новый получить не удалось, работа Центра заморожена. Вы собираетесь что-то предпринимать дальше?

— Конечно, не хочется терять наработанную базу. Только все упирается в зарплаты для специалистов. Поэтому мы решили предложить программу по поддержке жителей старшего поколения и инвалидов в рамках создания столичной инфраструктуры. Взяли за основу хорошо обкатанный проект «Московское долголетие», адаптировали его под наши реалии и представили на рассмотрение в уфимскую мэрию. Ждем ответа.

— Может, все-таки взять за основу хозрасчет, и тогда не придется ходить с протянутой рукой?

— Платных частных центров немало. Но, по моим наблюдениям, их программы часто созданы по одному шаблону, не адаптированы под местные реалии и действуют по франшизе. А менталитет, экономика, культурный состав в регионах разные.

Загонять всех под одну программу — неправильно. Когда бизнес заходит в отрасль только с позиции коммерции, итог редко бывает хорошим для потребителя.

По большому счету, мы боремся с телевизорами и аптеками. Чтобы пожилые люди не проводили время у «зомбоящика» и не тратили пенсии на лекарства, а вели активный и здоровый образ жизни. И здесь возникает вопрос: почему чуть ли не в каждом доме по три аптеки, а Центр «Здорово жить» был практически единственным в своем роде, и тот закрылся?

Зарплата — шкала оценки государства

— Ответ очевиден: аптеки — выгодная затея, а бесплатно делать жизнь здоровой для пенсионеров — нет.

— Здесь важно отметить: наши сотрудники должны хорошо зарабатывать. Ведь чтобы собрать команду хороших специалистов, нужно платить им достойно. Иначе они либо уйдут, либо потеряют мотивацию.

Когда мы ведем диалог с государством об объеме зарплатного фонда и аргументируем свою позицию — нас слышат. Зарплата — это критерий оценки государством важности той или иной сферы.

Организация центров временного пребывания — недешевое удовольствие. Самые затратные статьи — зарплата и оборудование. У нас своя материальная база, около двухсот единиц: от инвалидных колясок до скандинавских палок. То есть у нас еще функция своеобразного пункта проката. Есть даже многофункциональная кровать и два дорогих манекена «Алеша» для обучения уходу за лежачими больными, их закупили в рамках двух проектов. Теперь четыре группы могут одновременно обучаться в нашей Школе ухода. Очень, кстати, востребованная история.

— Я думала, что Центр дневного пребывания пожилых — некий детсад для взрослых, которых нельзя оставить дома одних…

— Была у нас и такая группа из сорока нетяжелых подопечных. Пока бабушки и дедушки проходили реабилитацию, их родственники обучались, как правильно ухаживать за человеком, перенесшим инсульт и так далее. Но это сложная специфика, и здесь нужны другие специалисты.

— Кстати, кто к вам шел работать?

— Профессиональные реабилитологи, преподаватели колледжей и вузов, а также студенты-практиканты.

— Кто-нибудь из студентов возвращался к вам после получения диплома?

— Даша — наша первая ласточка, выпускница БГУ (ныне в составе УУНиТ), которая была координатором нашего проекта «Ломая барьеры». По окончании его реализации мы приняли Дашу на работу, а потом она уехала, так как поступила в магистратуру в Екатеринбурге.

После этого в рамках других проектов у нас начала работать Надежда, выпускница колледжа по специальности адаптивной физической культуры. Начинала волонтером, потом стала помощником реабилитолога. Сейчас осталась в нашей команде администратором чата «Ресурсный центр поддержки организаций социальной сферы», где мы делимся своим опытом и проводим семинары для всех желающих.

Удачно выйти в тираж

— Что бы вы посоветовали начинающим пенсионерам, которые уже оставили трудовую деятельность? Как им безболезненно перестроить свою жизнь?

— Самый мощный ресурс — ветеранские советы на крупных предприятиях, заводах и организациях. Если трудовой коллектив дружный, то лучше заранее обсудить, как им обустроить общественную жизнь после выхода на пенсию.

Если говорить о тех, кто уже давно на пенсии и кому плохо, — им лучше начинать не с частных или коммерческих организаций, а с государственных. Позвонить или сходить в районный соцотдел по месту жительства и выяснить у сотрудников, где есть государственные или окологосударственные структуры. Так вы себя застрахуете от нечистых на руку дельцов. Порой красивые вывески бывают обманчивы.

Родственникам я бы посоветовал не навязывать свои желания и интересы, а смотреть на изменения в поведении и настроении близкого человека. Советую изучить азы школы родственного ухода. Кстати, там есть раздел «Оказание первой помощи», такими знаниями должен владеть каждый из нас.

Обязательно нужно лично прийти в Центр временного пребывания пожилых и посмотреть на обстановку: насколько там чисто и опрятно, как с вами общается персонал, пускают ли родственников к подопечным. В противном случае разворачивайтесь и уходите. Всегда надо выбирать.

— Мне бы хотелось пожелать, чтобы ваш Центр снова заработал, может, в каком-то адаптированном виде, но чтобы он был…

— А мне хочется, чтобы любой человек, в том числе проживающий в отдаленном населенном пункте, имел возможность решить проблему общения. Можно создать такую коммуникацию, которая бы объединила людей, чтобы они совместно проводили время, обменивались информацией, затевали что-то интересное. Надо постоянно загружать свой мозг, тогда не будет утерян интерес к жизни.

Самое главное, чтобы такой инструментарий создавался и работал не под эгидой волонтерства. При всем уважении к данному движению, это будет носить временный характер. Пенсионеры обладают бесценными знаниями и опытом буквально во всех сферах. И упускать такой огромный ресурс было бы непростительным расточительством. Потому они должны находится под крылом государства.

Нельзя рушить то, что уже существует, а новые удачные проекты надо не просто использовать, но и тиражировать.

К СВЕДЕНИЮ

Как получить во временное пользование необходимое оборудование для ухода на дому?

В каждом муниципалитете работают представители Республиканского центра социального обслуживания населения, которые занимаются подобными случаями.

Также центр занимается вопросами оформления социального обслуживания, в том числе вызова сиделки для пожилого человека. Все необходимые адреса и номера телефонов можно найти на официальном сайте минтруда, семьи и соцзащиты РБ (mintrud.bashkortostan.ru).

Где можно оставить под временным присмотром пожилого человека?

Республиканский геронтологический центр «Именлек», который находится в Уфе на улице Богдана Хмельницкого, 68/1. Там есть дневные и круглосуточные отделения.

Государственные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, которые работают под эгидой минтруда, семьи и соцзащиты РБ. Например:

- Архангельский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Милосердие». Адрес: ул. Ленина, 45, д. Максим Горький. Телефон +7 (347) 74 2-46-3;

- Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Адрес: ул. Ломоносова, 1а. Телефон +7 (347) 676-99-64;

- Уфимский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Адрес: ул. Рихарда Зорге, 71/2. Телефон +7 (347) 233-82-60;

- Старобаишский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Адрес: ул. Спортивная, 31, с. Старобаишево.