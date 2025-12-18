Наука тепла и доброты

Представьте себе, есть такая работа, где одновременно нужно владеть навыками врача-реабилитолога, психолога и даже инженера, а от твоих знаний и опыта зависят комфорт человека и его жизнь без боли. Как же правильно ухаживать за больными и инвалидами? Этой непростой науке несколько дней обучали в Кушнаренково на уникальном семинаре-тренинге.

Его провела Оксана Авдеева, тренер по обучению персонала из благотворительного фонда «Старость в радость» как один из лучших специалистов в этой области. Семинар стал настоящим погружением в профессию, ведь многие слушательницы позже признались: «Мы и не знали, что быть помощником по уходу — так сложно и одновременно так значимо!»

Основу программы составила практика. Сами участницы выступали в роли условных пациентов, а остальные по очереди учились бережному уходу. Всех его нюансов просто не перечесть, кроме того, что и с немощной бабушкой, и с отставным военным нужно уметь разговаривать. Учитывая их самые разные недуги. Поэтому тут важно уяснить главное — просто помощником по уходу быть можно, а вот стать профессионалом — задача непростая!

Непременные требования к сотрудникам представляют немалый список — надо уметь измерять давление и пульс, контролировать прием лекарств, вовремя заметить тревожные симптомы. Необходимо организовать безопасный быт и даже социальную жизнь подопечного: создать уют, пообщаться, поддержать связь с родными.

— Семинар-тренинг в Кушнаренково организовала директор местной АНО «Доверие» Айгуль Файзуллина с помощью благотворительного фонда Тимченко, который получил грант на организацию обучения и закупку технических средств реабилитации, — рассказала начальник регионального координационного центра по внедрению системы долговременного ухода Республиканского центра социального обслуживания населения Олеся Закирова. — Среди слушательниц этого семинара и начинающие, и уже квалифицированные сотрудники. Уровень у всех разный, но те, кто прошел обучение, остались очень довольны. Сейчас получает широкое распространение так называемый родственный уход, когда за человеком ухаживает кто-то из родственников, а они тоже нуждаются в специальной подготовке.