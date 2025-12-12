Напрасные слова

«У вас несчастные случаи на стройке были?» В известной комедии эта фраза звучит забавно, однако не в кино, а в реальности за ней стоят искалеченные либо вовсе загубленные по чьей-то неряшливости и преступной халатности жизни.

Каждый такой случай запоминается надолго. Этим летом в Уфе на стройке многоэтажного дома монтажник упал в вентиляционный проем. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы. На другой стройплощадке в сентябре с высоты второго этажа упала люлька с рабочими. Они также получили травмы. А если бы она упала с десятого этажа?..

Но и смертельных случаев тоже немало, к сожалению. Только в этом году с января по сентябрь на стройках в Башкирии погибли девять человек. 13 человек пострадали. И это лишь зарегистрированные случаи. А сколько их всего?

По словам руководителя Гос­трудинспекции РБ Татьяны Астрелиной, причины банальны — нарушение требований безопасности, формальный подход к инструктажу. Одни падают с высоты, других затягивает в бетономешалку, третьих убивает током.

Я вспоминаю, как однажды довелось играть в пейнтбол. Мне выдали униформу и оружие и попросили расписаться в каком-то журнале. Мол, я прошел инструктаж перед игрой, и контора в случае чего за последствия не отвечает.

«Позвольте, — говорю. — Я вообще ружье от лопаты отличить не могу, и здесь впервые. Вы сначала объясните мне, что и как, а потом уже давайте бумажки на подпись».

Сотрудник клуба нехотя стал объяснять мне правила игры, чтобы не травмировать себя и других. А ведь это его прямая обязанность! Причем совсем не важно, новичок перед ним или опытный пейнтбольщик!

И ведь так у нас сплошь и рядом. На стройках, фабриках и заводах, дома и на улице происходят ЧП, которых можно было бы избежать, только лишь соблюдая инструкцию. И она в первую очередь ориентирована на технику безопасности.

Откройте любую коробку с бытовым прибором: «Уважаемый покупатель! Перед использованием просим вас внимательно ознакомиться с…» Но мы это или вообще не читаем, или открываем брошюрку только тогда, когда прибор сломается.

Поэтому от беды мы сами себя не страхуем, надеясь на авось и счастливый случай. Откуда же тогда столько несчастных?