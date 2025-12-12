Духовный бой — он трудный самый

В День героев Отечества, который наша страна отметила на этой неделе, в Уфе провели масштабный образовательный форум, организованный Ассоциацией ветеранов СВО при поддержке Фонда грантов главы РБ, с говорящим названием — «Служу Отечеству». Одной из тем, заявленных в его рамках, не случайно стала деятельность духовных лидеров традиционных конфессий: в условиях специальной военной операции и активной работы противника на идеологическом поле она выходит на первый план. С этого и начал свое выступление на круглом столе, где обсуждалась работа духовенства с участниками СВО и их семьями от первой помощи на фронте до социальной реабилитации дома, председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана Азат Фаттахов.

Обмен файлами

В состоявшемся разговоре приняли участие парламентарии, юристы, войсковые священнослужители православной и мусульманской конфессий, представители общественных организаций, те, кто занимается сбором и отправкой гумпомощи «за ленточку».

— Сегодня в зоне СВО от Башкирии служат двенадцать православных священников и шесть имамов, — рассказал Азат Фаттахов. — Они выполняют работу, которую трудно переоценить. Как мне однажды признался глава районной администрации, бойцы не всегда с доверием относятся к тому, что им говорят чиновники. Зато батюшке и хазрату удается наладить контакт и с военными, и с членами их семей. За что мы духовенству очень благодарны.

Священники по-разному участвуют в СВО: одни непосредственно закреплены за военными частями, другие опекают все подразделения. Но никто не делает различий, откуда родом боец, из Башкирии или из другого региона. Помогают всем.

— С ребятами надо разговаривать, они в этом нуждаются. Нельзя быстро приехать, исповедать, причастить, окрестить и уехать. Задача священника — прежде всего выслушать человека, а потом уж все остальное. Иногда достаточно просто обнять, потому что смотришь бойцу в глаза, а там сплошная боль. Обнял его, и его боль тебе перешла, а к нему — твое спокойствие. Я не сразу сделал это открытие. Зато теперь постоянно использую такой вид помощи: крепко обнимаю, чтобы произошел «обмен файлами», — поделился настоятель уфимского Свято-Пантелеймоновского храма, войсковой священник протоиерей Виктор Иванов.

А еще батюшка рассказал историю из разряда чудесных. Как-то привезли они «за ленточку» около тысячи шевронов с ликом Спасителя, а их вагончик с вещами и церковной атрибутикой сгорел. Каково же было удивление, когда на месте пожарища нашли уцелевшие пакеты с этими шевронами. Поначалу отец Виктор опасался раздавать их бойцам, не знал, как они отнесутся к тому, что шевроны побывали в огне. Но солдаты, когда узнали эту историю, стали просить именно их.

Хотите — верьте

Помогать жителям Донбасса представители православной и мусульманской конфессий из Башкирии начали еще в 2014 году, когда укронацисты устроили там настоящий ад. Так что опыт сбора и отправки гуманитарной помощи у них накопился приличный. Сегодня работают только по заказу и адресно. Так проще и быстрее. Например, военные часто заказывают переносные генераторы на три киловатта — агрегат компактный, и его можно брать с собой на передовую.

Причем иногда гуманитарную помощь священники закупают и отправляют через один из маркетплейсов. Груз направляется в ближайший к адресу приграничный населенный пункт, откуда бойцы его и забирают.

— Мы с отцом Виктором поддерживаем бойцов морально, психологически и духовно. Человек один раз живет и один раз умирает, поэтому духовная часть его существования гораздо важнее остального, — вступает в беседу духовный наставник башкирских военнослужащих в зоне СВО имам Хамза-хазрат. — В самом начале специальной военной операции некоторые бойцы говорили: ладно, хазрат, нас смертью пугать, вернемся домой живыми, вот увидишь! Но когда начали погибать их боевые товарищи, они сами стали обращаться к нам, просить молитвенную помощь. И, хотите верьте, хотите нет, но отряды, уходившие на боевое задание с нашим благословением, возвращались с минимальными потерями. Нам об этом потом сами бойцы рассказывали. Хоть и говорят, что на войне нет неверующих, — бывают. Но уже меньше. Сегодня участники СВО практически на девяносто процентов повернулись лицом к Богу.

По словам хазрата, практически во всех подразделениях, батальонах и полках построены блиндажи, в которых располагаются мечети и православные храмы. Для бойцов там регулярно проводятся службы и обряды.

— Любовь к Отчизне, ее защита и устройство жизни по божественным законам — священная обязанность каждого человека. Я даже обратился к Верховному муфтию, чтобы одному из бойцов выдали свидетельство имама, — рассказал Хамза-хазрат. — Потому что я постоянно в разъездах, а он будет вести службу. Вот, например, завтра уже повезу на передовую очередную партию маскировочных сетей, бойцы заказали.

Форма и медали — ещё не документ

На передовой не только стреляют, но и ведут настоящую идеологическую войну, предупредил уфимский предприниматель, исполнительный директор НКО «Новая жизнь» Игорь Барабанщиков. Он представитель протестантской конфессии. На днях со своими волонтерами отвез артиллеристам 32-й по счету гуманитарный груз.

— Некоторые наши бойцы попались на такую удочку и теперь проповедуют неоязычество. Их легко узнать по специальным татуировкам и специфичным атрибутам. Неоязычники очень агрессивно настроены против традиционных конфессий, что намеренно подогревается адептами этого «разношерстного» религиозного феномена. Там намешано все, что только существует на свете: шаманизм, магия, мифология, сатанизм. И самое плохое, что, приезжая домой в краткосрочный отпуск, они начинают пропагандировать неоязычество в семье, своим детям. Такая вот тихая, исподволь, подрывная работа нашего врага. На это пока мало кто обращает внимание, но она может иметь опасные последствия, — считает Барабанщиков.

Тем временем и в тылу начинает назревать новая проблема —лжеучастники СВО. С таким явлением отец Виктор столкнулся буквально недавно. К нему в храм заявился подвыпивший гражданин, которому приспичило исповедаться. Из уважения к военной форме и медалям на груди батюшка согласился выслушать визитера. Тот начал было повествовать, как в январе 2023 года брал Луганск. Отец Виктор ему напомнил, что к этому времени город уже был освобожден. Герой начал ерепениться, якобы он с самых первых дней сражается в зоне СВО, вот уже почти два года. Батюшка снова деликатно ему напомнил, что война, вообще-то, идет четвертый год. «Боец» окончательно разозлился и… удрал.

— С подобным явлением нам приходилось сталкиваться после Афганистана. Один пытался меня убедить, что служил там на… подводной лодке. Так что священникам следует быть осторожными: обязательно появятся лжевоеннослужащие в форме и с медалями, которые сегодня можно купить вместе с удостоверением в военторге. Что, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Поэтому придется проверять всех участников СВО: правда ли они участники, где воевали и так далее.

Настоящий боец никогда не обидится и все поймет правильно, — подчеркнул отец Виктор.

Перед ветеранами СВО сегодня открывается широкое поле деятельности. Войсковые священники посоветовали привлекать их еще и к общественным работам в храмах и мечетях. Поручать им организацию охраны, спортсекций, патриотических клубов и тем самым «зацепить» вчерашних бойцов, чтобы они почувствовали свою нужность обществу. А самим фронтовым духовникам — не стесняться и обязательно регулярно проходить реабилитацию у врачей. Поскольку от долгого пребывания на войне порой «крыша течет» даже у священнослужителя.

Компетентно

Александр ТОРШИН, член совета Ассамблеи народов России, заслуженный юрист РФ:

— С особым трепетом я присутствовал на круглом столе. Перед представителями духовенства, которые служат на линии соприкосновения, мы в долгу, давайте говорить честно. До сих пор официально не определен статус войсковых священнослужителей, среди которых есть и погибшие. Вопрос ходит по кругу от одного военачальника к другому. Сейчас к нему подключился Сергей Степашин как председатель попечительского комитета межрелигиозного совета России.

Наши братья мусульмане не поднимают тему, а просто делают свое дело, но это тоже неправильно по отношению к ним. На войне очень нужны священники, которые поддерживают наших бойцов. Поэтому я призываю к тому, чтобы конфессии сформулировали свои предложения и переслали их в Госдуму. Парламентарии должны принять соответствующие законы, гарантирующие военным священникам их статус и социальную защиту.

У нас одним из первых Героев России в 2022 году стал настоятель храма великомученицы Варвары (патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения) протоиерей Михаил Васильев. Награда ему была присуждена посмертно. Он погиб, выполняя свой пастырский долг на самом опасном Херсонском направлении. У него осталось шестеро детей, которые не получают никакой помощи от государства. Конечно, мы «ходим с шапкой», собираем для них деньги. Однако так не должно быть. Как совершенно верно сказал Святейший патриарх Кирилл на Соборе русских, человек — это высшая государственная ценность. Сегодня в зоне специальной военной операции находятся более трехсот священников, и только единицы из них имеют статус участников СВО.

Гульнур КУЛЬСАРИНА, депутат Госсобрания — Курултая РБ, руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ:

— Чужих детей не бывает, а мы в тылу заменяем детям участников СВО их отцов, пока они защищают нашу страну. Тем, кто вернулся с увечьями, помогаем научиться жизнь заново, мотивируем на успех.

Ребятам-срочникам, которые подписали контракт и ушли воевать, не имея жизненного опыта и знаний, безусловно, нужны наставники, нужна опора. Такой опорой для молодых бойцов как раз и становятся наши духовные отцы. Им за это низкий поклон. Наш фонд всегда готов их поддержать и открыт к сотрудничеству.

Марат МАРДАНОВ, директор центра гуманитарных исследований минкультуры РБ:

— Наша республика с первых дней СВО испытывает информационные атаки со стороны западных центров влияния и аффилированных с ними структур.

У них четкая задача — расколоть Россию на квазигосударства. Некоторые даже называют конкретную цифру: наша страна должна развалиться на 41 политическое образование. На заседании Совета по межнациональным отношениям президент России отметил, что эти мысли, зародившиеся в больном мозгу западных идеологов, конечно, обречены на провал.

Однако не стоит недооценивать их усилия. Конфессиональная сфера — самая чувствительная, и противник пытается расшатать именно ее. Делает попытки склонить общество к противостоянию изнутри. Потому крайне важно, чтобы не только на фронте, но и в тылу демонстрировалось единство между нашими народами.

С 1 января 2026 года вступит в силу новая стратегия государственной национальной политики, где говорится о единстве и сплочении народов и конфессий перед лицом внешних и внутренних угроз. И здесь очень важна роль священнослужителей, слова которых доходят до каждого.

Также мы видим, что в отношении страны развернута серьезная информационная война. В соцсетях предметно работают с нашими детьми — будущим нашей страны. Необходимо дать достойный отпор вражескому влиянию и самим работать с нашей молодежью. Причем не только в образовательной, но и в духовной сфере.