Ах, обмануть меня нетрудно

Но и злоумышленники не дремлют. Меня, например, уже затерроризировали звонками, как никогда раньше. И, кстати, звонки эти никак не идентифицируются.

Чаще всего звонят из «юридической фирмы» — предлагают списать долги по кредитам и ЖКХ. Оказывается, это можно сделать «бесплатно по федеральной программе». Иногда обращаются по имени-отчеству. На мой вопрос, откуда у них мой номер и мои данные, мямлят про какую-то заявку и в итоге бросают трубку.

Недавно звонил даже «финансовый аналитик». Предлагал выгодно «влаживаться» в какие-то инвестпроекты. Я сделал вид, что поверил, и разговаривал с ним минут сорок, задавал уточняющие вопросы. В конце концов мне это наскучило, и я напрямую заявил, что троллю его, потому что он мошенник.

Через час после этой веселой беседы мне позвонил его старший помощник. Спросил, почему до сих пор «не удалось приступить к работе». На этот раз я стал откровенно валять дурака и предложил поговорить о музыке. Он мне об инвестициях, я ему — о Моцарте. В общем, сломал ему все скрипты. Чувак продержался семь минут и бросил трубку.

«И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень…»

Между тем в телеграме мне пишет некая Чжоу Ваньи, «владелица магазина одежды в Гонконге». Дама живо интересуется мною: «Чем вы надеваете на жизнь?», «Если не секрет, какая у вас месячная зарплата?» Рассказывает о себе: «Я планирую посетить вашу страну в конце года. Можете ли вы стать моим гидом?» Присылает фото.

И вот, наконец, дошло до сути: «Ко мне пришла подруга. Она знала, что я подрабатываю онлайн и хорошо зарабатываю каждый день. Она хотела попробовать вместе со мной, потому что мы обе хотели увеличить свой доход. Мне нужно поговорить с ней прямо сейчас».

Стало быть, и она мне скоро предложит «выгодное» сотрудничество. Что ж, пусть попробует.

С этими товарищами все ясно. Мошенник — он и в Африке мошенник. И примет любой облик — китайской красавицы, юриста и специалиста по инвестициям.

Но настоящей неожиданностью для меня стал «сюрприз» от сотовой компании. Заглянув на днях в свой личный кабинет, я с удивлением узнал, что в день следующего списания по тарифу с меня возьмут не 397 рублей, как обычно, а 477. Стал выяснять, в чем дело. Звонок на горячую линию не дал результата — отвечает робот, который не понимает, что от него хотят. Просмотрел эсэмэски и нашел ответ: «С 08.10.25 в вашем тарифе станет доступна бесплатная МегаСила “Безлимит на соцсети”… Тариф будет стоить 477 руб./30 дней».

Через службу поддержки я отключил эту прекрасную опцию. Но теперь сообщения, которые раньше удалял не просматривая, читаю внимательно. Мало ли что еще втюхают, ведь схемы развода становятся все изощреннее…