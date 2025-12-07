Как управлять счастьем?

С лекцией о долголетии и качестве жизни в нашем городе побывал Алексей Ситников — уникальный специалист, коуч и автор бестселлера «Кармология». Его выступление, организованное центром бизнес образования Про Движение, собрало полный зал и стало настоящим откровением для многих. Ситников — человек с разносторонним образованием и опытом. Первые годы карьеры он работал в нейрофизиологической лаборатории и не понаслышке знает, как устроен мозг. А позже четырежды доктор наук был советником Германа Грефа по трансформации Сбербанка. Синтез фундаментальной науки и практической психологии делает его лекции особенно ценными и насыщенными.

Профессор начал с впечатляющего заявления: «Человеческий организм рассчитан только на 40 лет. Природа дает нам батарейку именно на такое время работы. Это подтверждает и мой друг, ведущий генетик России академик Евгений Рогаев, который занимается палеогенетикой и имеет дело с ископаемыми останками мамонтов, динозавров и первобытных людей. По его словам, ему ни разу не приходилось сталкиваться с останками первобытного человека старше 28 лет. В 28 лет в геноме переключается «рубильник», и начинается процесс антропоптоза — запрограммированного старения, самоуничтожения, аналогичного осеннему увяданию растений (апоптозу).

Но в этой, казалось бы, безрадостной перспективе есть позитивный момент: процесс может пойти как по «плохому», так и по «хорошему» сценарию, на что мы можем влиять. «Инсульт в 45, онкология в 50 или возможность дожить до 100 и даже больше. В это я верю», — говорит ученый. Ключ к управлению этой программой, по словам Ситникова, лежит не в области диетологии или фармакологии, о чем сегодня активно говорят, а в сфере нейрохимии и психологии. Проще говоря, не столько диета или лекарства, сколько наше мышление и внутренняя биохимия влияют на продолжительность жизни. В подтверждение своих слов он привел пример:

— Почему я уверен, что это так? У нас в России около 30 тысяч человек имеют возраст больше 90 лет: что, они правильно питались? Они знали, что такое антиоксиданты, витамины, да? Что, они не пили водку и не курили? Да и сейчас курят!

Лектор объяснил, что наше объективное благополучие напрямую зависит от субъективного, то есть от того, насколько мы сами удовлетворены своей жизнью. А этим, как оказалось, во многом управляет наша внутренняя лаборатория нейромедиаторов — химические вещества, которые передают сигналы между клетками мозга, — так клетки «общаются» друг с другом.

— Физиологи считают, что на 50 процентов наше ощущение счастья — это комбинация нейромедиаторов, заложенная генетикой. Возможно, у вас есть друзья, которые, что бы ни произошло, все время найдут что-то плохое. На Мальдивы съездили — «Да что там хорошего, на этих Мальдивах?» Вы на них не обижайтесь, пожалуйста. Это не характер, это гены.

Ученый рассказал о четырех основных «столпах» нашего химического благополучия, от которых напрямую зависит и скорость антропоптоза.

Первый «кит» — эндорфин.

— Эндорфин — это то вещество, которое вызывает физическое удовольствие, — объяснил Ситников. — Если стимулировать определенный участок в мозге с помощью электрода, подключенного к кнопке, то, будь то человек или любое животное — крыса, обезьяна, они испытывали бы такое наслаждение, что нажимали бы на эту кнопку, пока не умрут.

Он предупредил об опасности подмены естественных процессов искусственными стимуляторами.

— Вещества, которые имитируют эндорфины, — опиоиды. Опиоидные наркотики — самые страшные, потому что они разрушают этот центр удовольствия и у человека полностью пропадает мотивация, ему больше ничего не надо.

Получить эндорфины можно очень разными экологичными способами. Самый простой — баловать себя.

— Эндорфин выделяется и при удовольствии при пересчете денег, например. И когда вам дарят цветы. Или когда вы дарите цветы. Поэтому, пожалуйста, умоляю вас, друзья, балуйте себя. Это сделает вашу жизнь более счастливой, — говорит Ситников.

Второй «кит» — серотонин.

Ученый описал его как основной нейромедиатор счастья:

— Он выделяется в маленьком органе, который называется эпифиз, или шишковидная железа. Если мелатонин — это гормон сна, то серотонин — гормон счастья, и, кстати, чем более мы счастливы, тем лучше мы спим.

Он подробно остановился на симптомах дефицита серотонина, которые знакомы многим.

— Когда низкий уровень серотонина, у нас состояние депрессии: нет удовольствия от жизни, человек начинает в окружающем мире замечать плохое вместо хорошего, запоминать плохое, строить негативные прогнозы на будущее.

Знать то, как формируется серотонин, важно, чтобы понимать, как появляется наше счастье. А происходит это путем преобразования аминокислоты триптофан. Триптофан относится к группе так называемых незаменимых аминокислот, которые наш организм сам не производит и получает с пищей.

— И вот этого-то триптофана нам зачастую не хватает, потому что он образуется в природе только под воздействием солнечного света бело-голубого спектра, — объясняет Ситников.

Это, по его словам, является причиной того, что жители солнечных регионов часто чувствуют себя счастливее, и того, что современная пища, произведенная индустриальными методами, не может полностью удовлетворить наши потребности.

Бройлерные куры, которые не бегали по улице и не видели солнца. Поэтому для улучшения настроения и лечения депрессий, особенно сезонных, иногда используют лампы светотерапии, имитирующие солнечный свет, и биодобавки с триптофаном.

Третий «кит» — дофамин.

— Дофамин — это наш главный мотиватор, — говорит Ситников. — Это когда возникает стремление к чему-то, когда поставлена цель, когда я куда-то хочу. Установлена прямая связь между недостатком дофамина и серьезным неврологическим заболеванием — болезнью Паркинсона. Поэтому один из способов профилактики болезни Паркинсона — это постановка долгосрочных целей, — считает ученый.

Четвертый «кит» — окситоцин. Ситников охарактеризовал его как гормон телесности.

— Окситоцин — это наш гормон телесности, это то, что мы получаем, когда обнимаемся, тискаем друг друга. Это все о ласке, когда нас гладят, когда мы испытываем приятные ощущения, надевая мягкую одежду, когда мы принимаем ванну или когда гладим детей, кошку, собаку, — сказал Ситников и дал слушателям рекомендацию: обязательно обниматься, и даже не восемь раз в день, как рекомендуют некоторые психологи, а 12! И привел интересные данные: если пожилому, одинокому человеку подарить собаку, то, по статистике, он проживет на два года дольше.

— Друзья, я знаю мало лекарств, которые могли бы продлить пожилому человеку жизнь на два года! Поэтому я молюсь о здоровье собаки моей мамы, — сказал ученый.

Алексей Ситников предлагает сознательно работать над повышением уровня этих четырех нейромедиаторов: осознанно доставлять себе удовольствие, больше бывать на солнце, ставить перед собой долгосрочные цели и не пренебрегать тактильным контактом с близкими и питомцами. Это хороший фундамент для долгой и счастливой жизни, который надежнее самой обоснованной диеты. А о том, какой фактор является главным врагом нейрохимической гармонии, мы расскажем в следующий раз.