Не тлеть — гореть

«Молодежь нынче уже не та. Уткнутся в свои гаджеты, и ни до чего им больше нет дела».

Эта клишированная фраза настолько же распространена, насколько и неверна.

Несколько месяцев назад министр молодежной политики нашего региона Вито Сабиров привел цифры: в республике нынче насчитывается около полумиллиона волонтеров. Из них более 165 тысяч человек официально зарегистрированы на всероссийской платформе «Добро.рф».

Одна из них — 18-летняя студентка Туймазинского педагогического колледжа Камилла Исламова. Девушка живет насыщенной общественной жизнью: волонтер и юнармеец, она не раз встречалась с главой Башкирии Радием Хабировым, «вживую» видела руководителя государства Владимира Путина. Хотя «волонтерит» всего ничего — чуть больше трех лет.

На мой вопрос «Зачем тебе все это?» она чуть удивленно отвечает: «Как зачем? Мне это действительно интересно. К тому же я здесь живу. Можно на словах быть патриотом, но ничего не делать для своей родины. А можно без лишних слов стараться поменять жизнь в лучшую сторону, сделать ее насыщеннее и интереснее. К тому же мне просто нравится быть в гуще событий».

Событий в ее жизни действительно хватает. Сегодня она участвует в Вахте памяти, завтра выезжает на военные сборы как юнармеец, послезавтра готовит посылки для наших бойцов… География ее поездок не ограничивается Туймазами. Нужна помощь в Октябрьском — отправляется в соседний город, дали сигнал о нехватке рук столичные тимлидеры — едет в Уфу.

— В прошлом году я выступила организатором акции «Письма добра», которая проходила в нашем колледже, — вспоминает она. — Мы готовили послания для наших солдат — бойцов СВО, дополняя их разными вкусностями. Работа была ответственной, но вроде бы справилась. Еще плетем сети, участвуем в сборе «гуманитарки»… Да многое можно придумать, если есть желание!

Так, например, в рамках акции «Талисман добра» студенты колледжа, где учится Камилла, украсили деревянные изделия «мотивирующей» росписью и тоже отправили на передовую. Оказывается, и такие подарки способны поднять настроение нашим солдатам. Как результат, в колледж часто заглядывают военнослужащие, которые приезжают домой в отпуск, рассказывают о своей службе и искренне благодарят ребят-волонтеров за их старания.

Исламова подчеркивает, что в педагогическом колледже волонтерская деятельность поставлена на очень высоком уровне. Созданный здесь волонтерский штаб «ZOV» регулярно собирает для бойцов-земляков посылки, плетет маскировочные сети, мастерит окопные свечи, пишет письма.

— Я тоже плету сети. Правда, с моим характером и темпераментом долго усидеть на одном месте непросто. Но если появляется время — почему бы и нет? — улыбается Камилла.

В прошлом году девушка два раза выезжала в парк «Патриот». Один раз как участник республиканского лагеря волонтеров. В другой — на трехнедельные военные сборы в качестве юнармейца. И каждый раз туда приезжал глава республики Радий Хабиров.

— Хорошо мы тогда поговорили, — замечает Камилла. — Он интересовался нашей жизнью, планами на будущее, мы отвечали на его вопросы, задавали свои…

Ну а Владимира Путина Камилла увидела на прошлогоднем форуме «Россия — спортивная держава», когда стояла на точке регистрации участников.

— Улыбка у него хорошая — добрая, — еще тогда заметила она.

Еще одна ипостась Исламовой — она вокалистка и ведущая на мероприятиях, которые проходят в округе. И здесь ею опять же движет желание растормошить окружающих, добиться, чтобы они были не сторонними наблюдателями, а активными участниками «движухи». Неслучайно Камилла частенько гостит на своей малой родине, в деревне Каран-Бишинды. Ее «промоутером» здесь выступает бабушка, Римма Ахметгареевна. Как только пожилая женщина видит, что народ «созрел» для очередного масштабного мероприятия, выясняет, что именно хотели бы видеть сельчане. И сразу звонит внучке.

— Таким образом мы провели здесь уже немало праздников, которые пробуждают в людях патриотические чувства, заставляют обратиться к своим корням, беречь собственные культурные ценности и традиции народов, живущих рядом, — говорит Камилла. — Если есть желание и возможности, то и на селе жизнь может быть насыщенной и яркой.