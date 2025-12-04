Смысл жизни — делать добро

По итогам народного голосования победителем городской премии «Волонтер года-2025», которую уже в 11-й раз присуждает Ассоциация волонтеров Уфы, стал студент юридического факультета БАГСУ Данил Винчи. Эта победа, говорит Данил, для него скорее повод привлечь внимание к движению, чем личный успех.

— Я не считаю, что действительно в чем-то превзошел других. Знаю много добровольцев, которые делают большое добро и остаются в тени. Поэтому этот результат я воспринимаю как возможность еще раз показать: помогать людям — это нормально, доступно и важно, — пояснил он.

Волонтерство вошло в жизнь Данила в 14 лет. С тех пор прошло еще почти десять. Обычное участие в районных акциях постепенно переросло в желание организовывать проекты самому.

Со временем он возглавил Демское местное отделение «Молодой гвардии». Команда создала восемь школьных и студенческих первичных отделений и объединила более 150 ребят. Помимо крупных патриотических и экологических инициатив важнейшей частью работы стала адресная помощь живущим по соседству: уборка снега, доставка продуктов и медикаментов, помощь ветеранам и семьям военнослужащих.

— Иногда и помощь-то была совсем небольшой, но она давала людям понять, что о них не забыли. И для ребят это был важный урок: они на своем опыте постигали, что добровольчество — это не только мероприятия, это забота о конкретных людях, — замечает Данил.

Позже он стал одним из инициаторов создания Студенческого волонтерского центра БАГСУ при главе Республики Башкортостан. Проект начинался с нуля, но быстро превратился в сильную команду более чем из 130 человек. Сегодня Данил — наставник центра. А еще он амбассадор премии «МЫ ВМЕСТЕ» и член Молодежной общественной палаты при Горсовете Уфы.

По словам Данила, добровольчество дает куда больше, чем может показаться со стороны, — навыки работы в команде, ответственность, организаторский опыт, общение с сильными людьми.

— Этот путь стал основой моего роста. Я научился управлять инициативами, создавать команды, защищать проекты, благодаря чему в прошлом году победил во всероссийском грантовом конкурсе, объявленном Росмолодежью. Проект, получивший грант, связан с развитием туризма в республике: его результатом станет серия видеороликов об удивительных, но мало кому известных уголках нашего края, — рассказал волонтер-общественник.