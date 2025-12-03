Счастливый путь ей был назначен

Она была многогранно одаренным человеком — музыковед, композитор, поэт, переводчик, музыкальный и литературный редактор.

Все эти ипостаси гармонично уживались в ней, процветали и давали богатые плоды.

Всё начинается с семьи

Мы познакомились с Майей Спартаковной в конце девяностых, дружили до ее последних дней, хотя встречались уже не так часто. Но сейчас я с благодарностью вспоминаю время нашего тесного общения, ее увлекательные рассказы о музыке, театре, поэзии, о неординарных людях, с которыми она встречалась, работала, дружила. Это незабываемо.

К поэзии Майя пришла, наверное, с первыми ростками сознания. Еще не умея писать, рифмовала строчки: «Рос в лесу подснежник, маленький и нежный…» В четыре года научилась читать. Но больше узнавала от мамы, которая рассказывала много сказок, читала стихи. Музыкой стала заниматься в десять лет, а до этого подбирала понравившиеся мелодии на бабушкином старом пианино.

Их семья была домом открытых дверей. Папа — геолог, кандидат наук, ученый секретарь Башкирского филиала Академии наук СССР, мама — химик. Сколько интересных людей перебывало у них! В основном это были известные ученые, отечественные и зарубежные. Как солнечный луч были для Майи воспоминания об отчем доме тех лет. Здесь сходились впечатления со всего света. Разговоры о науке, о путешествиях, о книгах… Девочку никогда не отгораживали ни от чего, она слушала, впитывала, многое понимала, до чего-то не сразу, но доходила сама. Она больше знала, чем ее сверстники, читала взрослые книги, и со старшими ей было интереснее.

И еще светлое время в ее жизни — три года в специальной музыкальной школе (ныне колледж). Три человека сильно повлияли на нее, помогли выработать музыкальный вкус, интуицию: Татьяна Ивановна Чистякова, Евгения Романовна Скурко, Евгений Львович Танкелевич.

Евгений Львович, теоретик музыки, преподаватель сольфеджио, был кумиром музыкально одаренной молодежи. Майя встретилась с ним и в институте искусств, куда поступила вопреки возражениям врачей. Резко ухудшилось зрение, и ей не советовали выбирать профессию, связанную с чтением нот. Но так уж у Майи складывалась жизнь с самого начала — все достигалось через преодоление. Хотя выбор был. Ей легко давался английский язык, уже с восьмого класса переводила Шекспира, Бернса, современных поэтов. На инфак ее взяли бы охотно. Любовь к музыке одержала верх.

Музыка и куклы

И в спецшколе, и в институте ей хотелось все свои увлечения объединить. Знакомство с режиссером Владимиром Штейном и его процветающим в те годы театром предрешило судьбу. Однако служение Башкирскому государственному театру кукол далось непросто. К моменту, когда Майя начала там работать, Штейна уже не было в Уфе, он вернулся в Москву.

Вскоре и Майя оказалась в столице — в аспирантуре института искусствознания. Судьба уготовила ей встречу с уникальным человеком — Мариной Дмитриевной Сабининой. Высокообразованной, интеллигентной, другом Шостаковича, Прокофьева. Попасть к такому педагогу — счастье. Марина Дмитриевна помогла ей отстоять тему диссертации. Скептиков-оппонентов было предостаточно. Что такое «Музыка в театре кукол» ?! Какие там имена? Ни тебе Шостаковича, ни Прокофьева… Но Майя верила в свою концепцию, мужественно отстаивала ее: нельзя в таком синтетическом зрелище, как кукольный спектакль, отделять музыку от всего остального, ее можно воспринимать только в контексте сценического действа.

В конце 1988 года Штейн создавал в Москве свой театр кукол. Ни помещения, ни труппы, вначале только название — «Волшебная лампа». Майя Фаттахутдинова — в числе первых сотрудников. Сразу попала в водоворот — заводила знакомства с композиторами, звукорежиссерами, находила студии, оркестры. Фонограммы делались по высшему классу. Майя стала мастером музыкального редактирования, монтажа. Композиторы прониклись к ней уважением, полностью доверяли.

На авторов ей везло. С Борисом Петровым делала спектакль «Мальчик Мотя» по Шолом-Алейхему. Без музыки эту историю невозможно представить. Щемящие ноты грустных еврейских песен, характерный, с местечковым колоритом юмор, нежная и печальная колыбельная, веселые плясовые ритмы — все выверено, акценты продуманы. Майя Фаттахутдинова — полноправный соавтор композитора. Позже она нашла слова, чтобы сказать о своем любимом искусстве:

От пошлой суетности буден,

От душ заглохших и порочных

Пусть нам противоядьем будет

Чистейшей радости источник.

Цвети же, мудрая забава,

Пока в нас теплится живое,

И да продлится наше право

На смех и слезы над тобою.

Процесс познавания, накапливания был интенсивен, плодотворен. Когда Майя в 1995 году вернулась в Уфу, в театр кукол, с первых дней стала сочинять музыку. К сказке «Зоки и Бада» написала за восемь дней. Приглашенные из Челябинска режиссеры остались довольны. Затем последовали и другие заказы. За три года в театре Майя работала над музыкой к двенадцати спектаклям. В том числе к нашумевшему «Волшебному кольцу», докатившемуся аж до Южной Америки.

Наблюдая за юными зрителями во время спектаклей «Щуча», «Дюймовочка», «Носорог и жирафа», «По щучьему велению», Майя видела, как музыка пересекает пространство сцены, выплескивается в зал, заставляя маленькие сердца биться в унисон — то радуясь, то переживая, то негодуя, когда наступает зло, торжествуя, когда побеждает добро. Как подходили к андерсеновскому языку нежность и хрустальность звучания песен в «Дюймовочке», как прозрачность, легкость оттеняли бархатный баритон сказочника Игоря Капатова. Эти ощущения усиливали тексты песен, написанные композитором же. Так уж повелось: одновременно с музыкой рождались стихи.

Сочинялись и другие стихи, откровенные, напряженные, больше для себя. Отобрала то, что хотелось выплеснуть, открыть миру, и выпустила книгу «Вариации на две темы». Выйти «на люди» — ответственно, и Фаттахутдинова-поэт требовательна к себе:

Когда остаюсь одна,

Ко мне нежданные

приходят слова…

Принять их страшно — вдруг

Не те, что нужны?

Чем больше вчитываешься, тем острее понимаешь: те, именно те! Ее стихи западают в душу, запоминаются, их хочется повторять.

Но, пожалуй, более уютно Майя чувствовала себя в другой нише для самовыражения, второй теме вариаций — в переводах. Сначала переводила только с английского. А когда ставили Шолом-Алейхема, она полностью окунулась в атмосферу еврейской культуры, языка, увлеклась переводом с идиш народных песен.

Прирождённый переводчик

Настал черед рассказать об очень знаменательной в ее жизни встрече.

1982-й — преддипломный год. Поехала в Москву за материалом. Хотелось совместить свое увлечение стихами с английским языком и музыкой. Еще на третьем курсе участвовала во всесоюзном конкурсе студенческих работ. И ее курсовая «Слово и музыка в сочинениях Бриттена» заняла третье место. Отзывы московских музыковедов были самые лестные. Успех окрылил, решила серьезно заняться английской песней. Целыми днями просиживала в Библиотеке иностранной литературы. Выписала пятьсот песен — английских, шотландских, ирландских. Книги английских музыковедов переводила сама.

Однажды знакомая москвичка, ответственный секретарь журнала «Иностранная литература», сказала:

— Представлю тебя Левику. Он, правда, очень избирательно общается, со стороны никого не принимает, но я давала ему твои переводы, он заинтересовался и сам попросил познакомить с тобой. Вот телефон — звони.

И вот Майя дома у легендарного Вильгельма Левика, переводившего стихи практически со всех европейских языков. Он удивился, узнав, что Майя не филолог. Еще больше удивилась юная переводчица, услышав слова живого классика о ее переводах рядом с Пастернаком, кумиром.

— Как вам перебраться в Москву? Чувствую, что вы прирожденный переводчик. Я все сделаю, чтобы вы печатались, возьму в свой семинар. Вы ощущаете дух языка, умеете передать его в стихах — это редкое качество, — сказал он.

Говорил как с собратом по ремеслу, на равных.

Через два месяца Левик умер. Это был сильный удар в ее жизни, ведь судьба могла по-другому повернуться…

Долгое время хранила Майя свои переводы с пометками Левика, но однажды отправила их на литературный конкурс в интернете и вышла в финал. Съездила в Москву, пообщалась с именитыми переводчиками, старыми друзьями и новыми. В столице ее не забыли.

А дома снова работа в театре кукол. Майя Фаттахутдинова — автор музыки к восемнадцати спектаклям. Писала пьесу и сочиняла музыку и для своего «бывшего» театра «Волшебная лампа». В Уфе была востребована как сценарист праздничных мероприятий. Новогодние представления по Майиным сценариям не раз шли во Дворцах культуры города. Писала статьи о театре, о музыке, публиковалась в местных и столичных изданиях, участвовала в республиканских и всероссийских научных конференциях по проблемам музыкального и театрального искусства. Перевела с английского и опубликовала очерки Патриции Томпсон, дочери Владимира Маяковского, «Мое открытие Башкортостана». Книга заняла первое место на республиканском журналистском конкурсе «Межнациональное согласие — путь к процветанию Башкортостана» в 2007 году.

Часто поздними вечерами откладывала в сторону все дела и садилась переводить что-нибудь «для души». Например, английские лимерики — жанр иронический и очень нелегкий для переложения на русский язык. А юмор и иронию в своих и чужих опусах она ценила высоко.

Знания, эрудиция, диапазон мышления, интеллигентность, дар общения позволили Майе Спартаковне в 2005 году возглавить отдел прозы в уфимском литературно-художественном журнале «Бельские просторы», где проработала около десяти лет.

Свеча погасла…

Последнее время Майя сильно болела сама и ухаживала за больной мамой. Весной прошлого года Лии Константиновны не стало. У Майи оставались только воспоминания… Она гордилась отцом Спартаком Габрахмановичем Фаттахутдиновым, известным ученым; дедушкой Габдрахманом Хакимулловичем Фаттахутдиновым, первым директором кинотеатра «Родина», легендой уфимской кинофикации. Делала все возможное, чтобы увековечить память о них.

А в первых числах ноября 2024 года коварная болезнь (сахарный диабет) унесла и ее жизнь. Это горькая утрата для музыкального искусства республики, для коллег, друзей.

«Счастливый путь тебе назначен», написала Майя в одном из ранних стихотворений, имея в виду себя. Да, природа щедро одарила ее, и много было в ее жизни счастливых моментов. Но счастье и горе, как любовь и разлука, не ходят, к сожалению, друг без друга. Майе, как ни прискорбно, в одиночестве пришлось встретить последний час. Даже многие друзья и знакомые не сразу узнали о ее кончине.

Эти мои заметки — дань памяти о Майе Фаттахутдиновой, многогранно талантливом и светлом человеке.