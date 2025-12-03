Преодолеть себя и жить

Международный день инвалидов, который по традиции отмечается 3 декабря, мы обычно называем праздником. «Но для нас это не праздник, а скорее возможность напомнить о себе», — подчеркнул председатель Уфимского городского отделения Всероссийского общества инвалидов Ришат Аллагузин, с которым мы встретились в преддверии этого дня. Общественную организацию он возглавляет уже десять лет и как никто другой знает, чем сегодня живут люди с ограниченными возможностями здоровья.

Не падать духом

Судьба его тоже не баловала: с трагическими событиями он столкнулся еще в молодости.

— Родом я из Гайского района Оренбургской области. Родители были геологами и позже уехали в Казахстан. Там я окончил школу, ушел в армию. Служил в Саратовской области и потом там остался. Поступил в университет, учился на гидрогеолога. После первого курса поехал на каникулы к матери в Казахстан и там на мотоцикле попал в аварию. Год лечился. Восстановился в университете на вечернем отделении, одновременно работал и все-таки окончил вуз. А потом пошел в медучилище, выучился на зубного техника. Работал в Саратове, потом в Уфе девять лет, после чего открыл свою зуботехническую лабораторию, — рассказывает Ришат Аллагузин.

Лаборатория была известной в городе и проработала десять лет. Успехи бизнесмена были замечены: Ришат Аллагузин стал победителем городского конкурса «Лучший предприниматель».

Лучшим он остается и сейчас, но только в общественной работе — стену в офисе общества инвалидов украшает не один десяток дипломов и благодарностей. Только в нынешнем году Ришату Аллагузину вручены Благодарность главы РБ за подписью Радия Хабирова и диплом лауреата премии «От сердца к сердцу», который он получил на церемонии в Москве.

Дело упирается в финансы

Офис городского общества инвалидов занимает небольшое помещение на улице Рихарда Зорге рядом с Дворцом спорта. Здесь тепло, светло, но ремонт бы не помешал.

— Городское общество инвалидов я создал, объединив районные подразделения. Администрация Уфы дала нам это помещение в безвозмездную аренду. Место хорошее, на красной линии, и нам потом не раз предлагали его выкупить. Но как мы это сделаем, на какие средства? За свет, отопление, воду мы платим сами. Вышестоящая организация дает нам средства на уставную деятельность, и их, в принципе, хватало. Но сейчас тарифы на отопление резко выросли, мы их осилить уже не можем, — сетует Ришат Хайретдинович.

Оно и понятно: общество инвалидов — некоммерческая организация, деньги оно не зарабатывает. А скидок для таких на оплату «коммуналки» не преду­смотрено. Вот и приходится инвалидам самим искать деньги — просить у депутатов, спонсоров, поясняет руководитель общества.

Тех, кто помогает постоянно, не так много — обычно один раз поддержат, а в следующий уже отказывают, ссылаясь на отсутствие средств. Но есть и настоящие меценаты.

— Нам всегда помогает член Общественной палаты РБ нотариус Анатолий Хомячук. И не только деньгами. Несколько раз в год он проводит для членов общества юридические консультации, участвует в наших мероприятиях. С его помощью мы решили много вопросов и очень ему благодарны, — отмечает Ришат Аллагузин.

Добрые слова руководитель общества говорит и о депутате Госсобрания, советнике главы республики по спорту Рустеме Ахмадинурове — он тоже очень много помогает, принимает участие в мероприятиях. А еще настоящим другом стал депутат Госсобрания Джеффри Монсон — он уже провел вместе с обществом несколько спортивных мероприятий и очень любит возиться с детьми.

Идей много не бывает

Проектов у городского общества инвалидов немало. Для детей в парке имени Ивана Якутова каждый год проходит инклюзивный фестиваль «Крылья моей мечты». Ребята участвуют в мастер-классах и конкурсах, рисуют на асфальте, играют, а потом загадывают желания и выпускают белых голубей.

Уже стал доброй традицией детский праздник «Веселый Роджер» в аквапарке «Лукоморье». Ребята надевают пиратские костюмы, встречают корабль с черным парусом, с помощью карт ищут клады.

В парке «Кашкадан» ежегодно проводят открытые соревнования на колясках «Пояс мужества». Участники преодолевают дистанцию на скорость, соревнуются в фигурной езде и езде с препятствиями, стрельбе из лука и лазерной винтовки.

Победителю вручают красивый кожаный пояс. На эти соревнования приезжают участники даже из-за пределов республики.

— Пару лет назад был у нас проект «По следам последних пророков». Набирали группу и ездили по святым местам. Дважды были, например, в Бугабашском женском монастыре в Бакалинском районе. Монахини даже предлагали нашим женщинам там остаться, помогать им, — рассказывает Ришат Аллагузин. — Еду в поездках готовим на костре, берем с собой казан, очень вкусно получается. Но опять же проблема — надо у кого-то просить автобус.

Члены общества активно участвуют в акции «Зеленая Башкирия».

— У села Шаймуратово Кармаскалинского района мы вместе с другими организациями высадили 400 деревьев, на улице Гвардейской в микрорайоне Шакша — сто рябин. В прошлом году посадили 600 рябин, калин и яблонь на пришкольном участке в деревне Биксяново Ишимбайского района — это, кстати, деревня моих родителей. В этом году высадили новую аллею в парке Нефтехимиков, — рассказывает Ришат Аллагузин.

Задумок у общества много: это исторические,культурные проекты.

И песни, и призы

В городском обществе инвалидов состоят около четырех тысяч человек. На День инвалидов, который пройдет 3 декабря в Уфимской детской филармонии, приглашены все. Но, как правило, приходят человек двести.

— Гостей мы встречаем песнями. Волонтеры проводят в фойе мастер-классы для взрослых и детей. Будем чествовать тех, кто нам активно помогает. И обязательно состоится концерт, — говорит Ришат Хайретдинович.

Руководитель общества достает из коробки стильные статуэтки, подготовленные для вручения в десяти номинациях. В одной из них — «Общественное признание» — будут отмечены упомянутые выше Анатолий Хомячук и Рустем Ахмадинуров, в другой — «Ставя честь выше блага» — прокуратура Уфы.

— С прокуратурой мы ежегодно проводим акцию «Собери ребенка в школу». Сотрудники ведомства покупают школьные принадлежности и рюкзаки, а мы вручаем эти подарки детям-инвалидам, — поясняет Ришат Аллагузин.

Общественная награда ждет и председателя городского совета Уфы Марата Васимова, который постоянно поддерживает общество.

Ну а изюминкой Дня инвалидов станет розыгрыш призов — путевок в санаторий «Юматово», постельного белья, миксера, электрочайника и прочих. Получить их может любой из зрителей, а счастливчиков в зале определят с помощью лототрона.

Инициатива не наказуема!

В декабре по традиции общество проведет для детей-инвалидов новогодний утренник в театре «Нур», вручая им сладкие подарки. Но и это еще не все.

— В январе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравим на дому детей, которые плохо ходят. Устроим для них небольшое представление, вручим подарки, — говорит руководитель общества.

Перед 8 Марта планируется провести женский турнир по нардам «Золотая фишка» с призовым фондом десять тысяч рублей. Дело за малым — научиться играть в нарды, и корона на голове обеспечена. Сейчас будущие участницы активно берут уроки. Если опыт окажется успешным, турнир станет ежегодным, пообещал Ришат Аллагузин.

Если же посмотреть на ситуацию шире, то внимание к инвалидам со стороны государства, безусловно, повысилось, подтверждает руководитель общества. Действует множество госпрограмм, направленных на их поддержку. Но чтобы принять участие в них, надо самим проявлять инициативу: смотреть, читать, узнавать. Хорошая поддержка — гранты, но тут нужно уметь подавать заявки. В обществе инвалидов были бы очень благодарны, если бы их в этом плане сопровождал специалист.

На прощание просим назвать самых активных, отличившихся членов общества.

— Так они у меня все хорошие, — отвечает председатель.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Радий ХАБИРОВ, глава Республики Башкортостан:

— Уровень цивилизованности общества как раз и определяется отношением общества к тем, кто особо нуждается во внимании и заботе, — инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья. В Башкортостане почти 250 тысяч человек с инвалидностью, из них 21 тысяча — это дети. Поэтому мы в республике создаем условия для того, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья жилось комфортно. И прежде всего укрепляем понимание и принятие того, что среди нас есть разные люди.

КСТАТИ

Итоги реализации программы реабилитационных сертификатов были представлены в Общественной палате РБ.

С начала года в республике выдано 3863 сертификата на общую сумму 157,8 млн рублей.

2377 сертификатов предназначалось на реабилитацию детей-инвалидов. Сумма поддержки составила 114 млн рублей, реабилитацию дети могут пройти в 90 учреждениях.

459 сертификатов получили взрослые граждане, в том числе 72 участника СВО. Объем финансирования составил 24 млн рублей, реабилитация проходит в 20 профильных центрах.

1027 сертификатов инвалиды использовали для приобретения технических средств реабилитации (ТСР), сумма поддержки составила 19,6 млн рублей. Наиболее востребованными стали функциональные кровати, прикроватные столы и надувные ванны, использующиеся в уходе за тяжелобольными людьми.

Пройти реабилитацию люди с инвалидностью могут в государственных или частных организациях. Сертификаты на ТСР выдаются в рамках федерального и регионального перечней.

Подать заявление на сертификат можно через портал госуслуг, в МФЦ или в филиале республиканского центра соцподдержки.

По итогам обсуждения рекомендовано шире информировать граждан о порядке получения сертификатов и выборе реабилитационных организаций. Кроме того, предложено включить в перечень услуги сурдологов и тифлопедагогов, а также заменить некоторых виды ТСР на более востребованные.