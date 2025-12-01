Вот и пришло то время, когда за нас начинают «вкалывать» роботы. В нашу жизнь прочно вошел искусственный интеллект, можно просто ИИ.

А ведь еще недавно нам был знаком только ослик Иа!

Этот ИИ — товарищ творческий. Рисует картины, реставрирует фото, пишет стихи и песни, делает за нас курсовые и рефераты. У него мы спрашиваем совета по любому случаю. Умел бы еще суп варить да в доме прибираться, цены бы ему не было.

Я тоже решил не отставать от прогресса и подумал: а не устроить ли ИИ небольшой тест на знание истории Уфы и Башкирии?

Первый мой вопрос был такой: «В каком году в Уфе выступил Виктор Цой?»

Всемогущий ИИ выдал:

«Виктор Цой выступал в Уфе в 1986 году. Конкретно — 22 ноября 1986 года группа «Кино» дала концерт в Уфимском дворце культуры нефтяников (ныне — Дворец культуры «Нефтяник»). Это выступление стало частью всесоюзного гастрольного тура группы и остается одним из самых известных музыкальных событий в истории города… Концерт в Уфе запомнился поклонникам своей энергетикой и искренностью. Несмотря на то, что запись выступления сохранилась лишь частично (в основном в виде аудиофрагментов и любительских фото), он до сих пор считается знаковым событием в культурной жизни города и одним из важных эпизодов в истории советского рока. Для многих жителей Уфы и Башкирии это был единственный шанс увидеть Виктора Цоя живьем».

Что называется, садись, два! Мало того, что ИИ все перепутал — на самом деле Виктор Цой выступал в Уфе во Дворце спорта в апреле 1990 года, так еще и нафантазировал, сочиняя подробности.

А чем знаменит «Стерлитамакский метеорит»? Искусственный интеллект ответил так:

«Стерлитамакский метеорит знаменит тем, что это один из крупнейших и наиболее изученных железных метеоритов, найденных на территории России… Метеорит упал предположительно в XVIII веке (точная дата неизвестна) в районе современного города Стерлитамак (Башкортостан). Первые упоминания о нем относятся к 1743 году, когда его обнаружили местные жители… В 1790-х годах образцы были отправлены в Санкт-Петербург по инициативе академика П. С. Палласа, который изучал подобные находки…»

Да что такое — опять все шиворот-навыворот, аж читать стыдно! Для справки: метеорит массой в 300 кг, известный как «Стерлитамак», упал в окрестностях этого города в мае 1990 года. Все остальные «сведения» касаются других событий, не имеющих отношения к Башкирии, да еще и порядком перепутаны.

Но верх своей интеллектуальной «мощи» ИИ показал, отвечая на вопрос «Почему Уфу называют городом трех шурупов?».

Приготовьтесь и, главное, не упадите со стула.

«Выражение «Уфа — город трех шурупов» — это ироничная шутка, а не официальное прозвище города. Оно возникло в народной среде и связано с визуальным восприятием памятника «Монумент Дружбы».

Монумент Дружбы представляет собой две женские фигуры — Россию и Башкирию, держащие над головами венок из пшеничных колосьев. Венок выполнен в виде металлического кольца, закрепленного на верхней части композиции.

С определенного ракурса — особенно на старых или низкокачественных фотографиях — это кольцо с креплениями напоминает три шурупа или болта, вкрученных в головы фигур. Отсюда и появилось юмористическое прозвище».

Страшно даже подумать, какая дичь попадает во всевозможные курсовые, рефераты, доклады и статьи, бездумно созданные при помощи ИИ. Ведь им сегодня пользуются без оглядки многие школьники и студенты. И это печально, ведь такими темпами мы не только исказим до неузнаваемости реальные картины прошлого и будущего, но и сами превратимся в ленивых недоучек.