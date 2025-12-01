Чтобы жить, нужен контроль

— Сын нормально рос и развивался, был очень активным. А в три года внезапно заболел, попал в реанимацию. У Кирилла выявили острую почечную недостаточность, срочно начали диализ — очистку крови от токсинов. Стабилизировав состояние, врачи выписали нас домой, мы стали проводить эту процедуру самостоятельно. Но вскоре, после повторного обследования, выяснилось, что почки сына почти не работают. Спасти могла только пересадка почки, но врачи не решались на операцию из-за недостаточного веса Кирилла, поэтому он был на диализе еще почти год. Я сама нашла единственного доктора, который проводил трансплантацию почки таким детям. Осенью 2019 года в Москве сыну сделали операцию, донором стала я. Чтобы почка прижилась, требовались дорогие лекарства, и тогда на помощь пришли читатели Русфонда — огромное спасибо! Кирилл быстро восстановился, стал жить обычной жизнью: пошел в школу, играет на духовых инструментах. Но сыну требуется постоянный контроль специалистов, нужно регулярно сдавать анализы, ему вводят лекарства, чтобы пересаженная почка не отторгалась. Мы на связи с врачами, которые провели трансплантацию, теперь они работают в московском медцентре «Тигренок». Сейчас требуется очередное комплексное обследование и лечение, но оплатить их мы не в силах: детей двое, доходы скромные. Пожалуйста, не оставляйте нас, помогите!
Елена САЛИЕВА.
Башкортостан
Надежда РАППОПОРТ, главный врач Детского медицинского центра «Тигренок» (Москва):
— Шесть лет назад Кириллу пересадили почку, донором стала мама. Операция прошла успешно, мальчик быстро восстановился. Чтобы пересаженная почка продолжала стабильно работать, необходим регулярный контроль.
В нашей клинике все обследования будут проведены за несколько часов. Если мы выявим ухудшение состояния трансплантата, Кирилл быстро получит надлежащую помощь.
Амина Салахова, 2 года, эпилептическая энцефалопатия, требуется генетическое обследование. 205 979 рублей
— После выписки из роддома Амина была вялой, ей как будто не хватало сил сосать грудь, стул был жидкий. За первый месяц дочка набрала всего 100 граммов. Врачи поставили диагноз «лактазная недостаточность», перевели на искусственное питание, но подходящую лечебную смесь удалось подобрать не сразу. Развивалась Амина с задержкой: в три месяца даже не пыталась держать голову. Мы выполняли все предписания, приглашали массажистов, но эффекта не было. С пяти месяцев с дочкой начал заниматься реабилитолог, и появились результаты: Амина научилась держать голову, в год села, в полтора сделала первые самостоятельные шаги. Но до сих пор не прыгает и не бегает, руки слабые — не может карабкаться и подтягиваться. А еще нас беспокоит речь: в год дочка говорила «папа», «мама», а теперь произносит только отдельные звуки — первые или последние в словах. Но прекрасно понимает обращенную к ней речь, и это дает нам надежду. Невролог настоятельно рекомендует провести генетическое обследование, объясняет, что без него невозможно поставить точный диагноз и подобрать эффективное лечение. Время работает против нас: совсем недавно у дочки случился эпилептический приступ — судороги, потеря сознания. Мы пережили три минуты ужаса. Врачи подобрали противосудорожные препараты, но проблема генетического анализа теперь стоит особенно остро. Однако оплатить дорогое обследование мы не в силах: я все время с Аминой, работает только муж. Помогите, пожалуйста!
Алия САЛАХОВА,
Башкортостан
Юлия СИДОРОВА, невролог Международного медицинского центра имени В. С. Бузаева (Уфа):
— У Амины эпилептическая энцефалопатия, задержка двигательного и психоречевого развития. Для уточнения причины эпилепсии необходимо провести генетический анализ. Это даст возможность подобрать подходящее лечение и предотвратить развитие осложнений.
6 октября на сайте Русфонда мы рассказали историю восьмилетнего Амира Валиуллина из Башкортостана. У мальчика неуточненный генетический синдром, органическое поражение центральной нервной системы. Он развивается с отставанием, неразборчиво говорит, с самого рождения плохо прибавляет в росте и весе, на коже Амира светлые пятна по типу витилиго. Чтобы уточнить диагноз и подобрать эффективное лечение, требуется провести генетическое обследование. Но за госсчет такой анализ не выполняют, а у семьи нет возможности оплатить его самостоятельно. Рады сообщить: вся необходимая сумма (110 468 рублей) собрана. Гульчачак, мама Амира, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
Всего с 1 октября 531 читатель rusfond.ru исчерпывающе помог двоим детям — очередникам бюро Русфонда в Башкортостане на 958 282 рубля.
Если не будет ваших возражений, излишки собранных средств пойдут на реализацию нашей программы «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».
Оплачены: реабилитация Ильназу Галимьянову (17 лет, 756 957 рублей, Башкортостан); генетическое обследование Амиру Валиуллину (8 лет, 110 468 рублей, Башкортостан).
Помогли: БФ «Урал», ООО НПФ «Пакер» (оба — Башкортостан).
Все пожертвования наших читателей, произведенные через сайт, можно увидеть на странице «Отчет о пожертвованиях Русфонда».
Спасибо!
