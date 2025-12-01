Чтобы жить, нужен контроль

Амиру Валиуллину оплачено обследование

6 октября на сайте Русфонда мы рассказали историю восьмилетнего Амира Валиуллина из Башкортостана. У мальчика неуточненный генетический синдром, органическое поражение центральной нервной системы. Он развивается с отставанием, неразборчиво говорит, с самого рождения плохо прибавляет в росте и весе, на коже Амира светлые пятна по типу витилиго. Чтобы уточнить диагноз и подобрать эффективное лечение, требуется провести генетическое обследование. Но за госсчет такой анализ не выполняют, а у семьи нет возможности оплатить его самостоятельно. Рады сообщить: вся необходимая сумма (110 468 рублей) собрана. Гульчачак, мама Амира, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 1 октября 531 читатель rusfond.ru исчерпывающе помог двоим детям — очередникам бюро Русфонда в Башкортостане на 958 282 рубля.

Если не будет ваших возражений, излишки собранных средств пойдут на реализацию нашей программы «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».

Оплачены: реабилитация Ильназу Галимьянову (17 лет, 756 957 рублей, Башкортостан); генетическое обследование Амиру Валиуллину (8 лет, 110 468 рублей, Башкортостан).

Помогли: БФ «Урал», ООО НПФ «Пакер» (оба — Башкортостан).

Все пожертвования наших читателей, произведенные через сайт, можно увидеть на странице «Отчет о пожертвованиях Русфонда».

Спасибо!