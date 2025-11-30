Заработать деньги можно даже на расхламлении квартир

Возможность работать удаленно в наши дни открывает большие перспективы. Своим опытом, связанным с подработкой в самых разных областях, поделились некоторые читатели.

Гульназ: «Я много чего перепробо-вала в своей жизни. Работала продавцом и менеджером в спортивном магазине. Но тяга к творчеству взяла верх. С нуля освоила технику плетения макраме и теперь делаю на заказ порой очень сложные предметы. В моей практике были абажуры, шторы, гамаки, вечерние платья, сумки. Популярностью мои изделия пользуются благодаря высокому качеству, ну и цена у них поэтому соответствующая. В последнее время стала проводить мастер-классы по плетению небольших предметов — елочных игрушек, подставок под горячее и прочих милых вещиц для украшения интерьера».

Маргарита: «Занявшись однажды модным сегодня расхламлением собственной квартиры, обнаружила множество предметов, которые не нужны мне, но могут пригодиться другим людям. Они в хорошем состоянии, а отдать в моем окружении фактически некому. Стала потихоньку осваивать имеющиеся популярные платформы для продажи комиссионных товаров и настолько втянулась в этот процесс, что остановиться не могу. Продаю уже даже то, что могло бы еще послужить самой.

Выручаю очень приличные деньги, и это стало хорошим подспорьем для семейного бюджета».

Венера: «По образованию я дизайнер, временно вынуждена работать удаленно. За небольшие деньги даю рекомендации, как переставить мебель в квартире, что добавить в интерьер, чтобы стало уютно и красиво. С заказчиками связываюсь по скайпу, просматриваю жилье, рисую эскизы. Сарафанное радио работает отлично — с заказами у меня проблем не возникает».

Лариса: «Очень востребована сегодня работа менеджера маркетплейсов. Сложностей в ней никаких нет. Продавать там ничего не нужно. Требуется заполнять карточки товаров, отвечать на комментарии покупателей, следить, чтобы продукция имелась на складе, и сообщать об этом на сайте. Главное — найти надежного партнера. А таких сегодня полным-полно. Многие имеют свои магазины на самых популярных торговых интернет-площадках и очень нуждаются в хороших помощниках».