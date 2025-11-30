Чтобы кто-то вернулся живым

Вместе с гуманитарным конвоем из Абзелиловского района скоро отправится на фронт особенный груз. Среди продуктов, одежды, техники и прочей собранной всем миром гуманитарки есть и мотоцикл «Патрон», принадлежащий девятикласснику из маленькой деревушки Ниязгулово Рамазану Хибатуллину.

Этот мотоцикл подарил ему отец, Ильшат Хибатуллин. Счастью юного джигита не было предела, когда он впервые оседлал железного коня.

А недавно в семью Хибатуллиных пришла беда. Ильшат Азнабаевич погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. В начале ноября его с воинскими почестями проводили в последний путь на родной земле.

— У мужа был позывной «Шат». Он любил жизнь, но когда потребовалось встать на защиту Родины, сделал это без колебаний, — рассказывает о своем бывшем супруге Гузель Хибатуллина, мама троих детей. — Мы с ним были в разводе, но оставались родными друг другу людьми. Когда он уходил, тихонько меня попросил, чтобы в случае чего на его могиле обязательно реяли флаги. Мы выполнили его просьбу. Не выразить словами, как мне сейчас тяжело. Спасибо, нас поддерживают близкие, односельчане, одноклассники сына, учителя.

Дочери у нее уже взрослые, имеют свои семьи. У Гузель Халимовны три внучки и один внук. Сейчас рядом с ней остался только пятнадцатилетний сын — не по годам взрослый, ее опора и поддержка. Все решения они привыкли принимать вместе.

Вот и вечером после похорон, оставшись вдвоем, решили: Рамазан отдаст свой мотоцикл на передовую. Тому, кто продолжает на фронте дело отца, он нужнее.

Рамазан рассказывает о своем поступке так:

— Мне очень нравится кататься на мотоцикле, к тому же он мне очень и очень дорог как память, ведь это последний подарок отца. Но я подумал: для меня это просто развлечение, а кому-то мой верный «Патрон» может спасти жизнь. И чей-то отец вернется домой живым и здоровым, а для его сына это будет самый счастливый день.

Чуть подумав, паренек с решительностью добавляет:

— Горжусь своим папой и уверен: наша страна обязательно победит.

Рамазан признается, что очень хотел бы когда-нибудь встретиться с бойцом, который будет ездить на его мотоцикле, чтобы просто пожать ему руку и поблагодарить. За что? Да за то, что достойно выполняет завет отца — аманат по-башкирски.

Аманат Ильшата Азнабаевича таков: любить жизнь, любить Родину и близких, быть трудолюбивым, а когда понадобится — грудью встать на защиту всего, что тебе дорого…

Хибатуллин-младший уже решил, что тоже пойдет по военной стезе. «Буду служить в спецназе или в правоохранительных органах», — поделился он планами. А пока все его время занимают учеба и хоккей. Тренер из соседней деревни Фанис Зайтунов разглядел в парне задатки вратаря и не ошибся — теперь команда с Рамазаном в воротах регулярно занимает призовые места. И он каждый день ездит из одной деревни в другую, чтобы не пропустить ни одной тренировки. Потому что понимает: вратарь — это последний рубеж, на него надеется вся команда.

Волонтеры благотворительной группы «Талисман», которые взялись доставить мотоцикл на передовую, не скрывали эмоций. «Спасибо большое! Обещаем, что передадим мотоцикл в достойные руки», — заверили они.