Ликвидаторов нефтяной аварии в Уфе наградили спустя 30 лет

Эта история произошла в сентябре 1991 года. На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе разрушилась конструкция бетонной 150-метровой дымовой трубы. «В результате 30-метровая часть трубы весом 700 тонн зависла на высоте 120 метров. Падение части трубы на землю могло вызвать землетрясение в 9 баллов, серию взрывов, пожаров, выбросу опасных веществ» – так описывает ситуацию сайт МЧС РБ.

Другими словами, могла произойти катастрофа по силе равная чернобыльской. Предотвратить ее удалось спасателям, которые выполнили необходимые расчеты, заложили на высоте 120 метров свыше 400 кг взрывчатки и направленными взрывами «положили» трубу в правильное место. Впоследствии операция была внесена в Книгу рекордов Гиннеса.

А 26 декабря 2022 года глава Башкирии Радий Хабиров наградил ликвидаторов аварии орденами генерала Шаймуратова. Церемония состоялась в преддверии Дня спасателя России.

«Точкой отсчета создания в нашей стране системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стала первая в истории МЧС России масштабная спасательная операция на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе в сентябре 1991 года, – сказал руководитель региона во время награждения. – Сегодня здесь, с нами – непосредственные ее участники. Это Виталий Моисеевич Аппель и Камиль Рафаильевич Мухутдинов. С тех пор прошло больше 30 лет. Я знаю обстоятельства этого подвига. И наши дети должны о нем знать. Примечательно, что руководил операцией Сергей Кужугетович Шойгу, он как раз возрождал эту службу».

В интервью информагентству «Башинформ» награжденные поделились воспоминаниями о тех событиях.

Виталий Аппель (в 1991 году – командир Московского областного спасательного отряда экстренной помощи «Надежда»):

«Работала целая большая бригада специалистов, своего рода это была спецоперация, все понимали, что если этот обломок трубы рухнет сам, то последствия могли быть самые страшные, ведь там внизу пролегали трубопроводы с нефтью и газом. Мы много раз поднимались наверх, проводили обследование трубы, конечно, было тяжело и морально и физически. После всех обследований и консультаций было принято решение опрокинуть трубу в сторону эстакады направленным взрывом, сохранив при этом саму трубу и сведя до минимума возможный очаг разрушения. Счет шел на часы, так как труба постоянно проседала и могла рухнуть в любой момент».

Камиль Мухутдинов (в 1991 году – замдиректора по туризму и внешним связям альпинистского республиканского объединения «Физкультура и здоровье» Госкомитета БАССР по физической культуре и спорту):

«Работала целая большая бригада специалистов, своего рода это была спецоперация, все понимали, что если этот обломок трубы рухнет сам, то последствия могли быть самые страшные, ведь там внизу пролегали трубопроводы с нефтью и газом. Мы много раз поднимались наверх, проводили обследование трубы, конечно, было тяжело и морально и физически. После всех обследований и консультаций было принято решение опрокинуть трубу в сторону эстакады направленным взрывом, сохранив при этом саму трубу и сведя до минимума возможный очаг разрушения. Счет шел на часы, так как труба постоянно проседала и могла рухнуть в любой момент. Эти три дня мы запомнили на всю жизнь».

Тогда, 30 лет назад, руководство завода и военком Башкирской АССР Владимир Трофимов ходатайствовали о награждении военных и спасателей орденами и медалями за отвагу и мужество. Но безуспешно. И вот теперь, что называется, справедливость восторжествовала.

«Нам было очень приятно получать орден Шаймуратова из рук главы республики, – сообщили собеседники «Башинформу», – и когда мы смотрели фильм, все эти три дня опять прошли перед глазами. Спасибо Радию Фаритовичу, что он восстанавливает справедливость и награды, хоть и спустя 30 лет, находят своих героев, хотя мы сами себя героями не считаем».

Символично, что Минигали Шаймуратов, чье имя носит орден, был удостоен высокой награды тоже спустя годы. Благодаря активности Радия Хабирова и общественников великий военачальник был посмертно удостоен звания Героя России в 2020 году. Отметим также и подвиг летчиков «Башкирских авиалиний», посадивших самолет с неисправным двигателем и сумевших предотвратить авиакатастрофу. Спустя 25 лет президент страны Владимир Путин подписал Указ о награждении уфимских летчиков, ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филипова орденом Мужества.

Башкирия помнит своих героев!

Фото предоставлены пресс-службами главы РБ и МЧС РБ.