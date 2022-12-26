Радий Хабиров вручил награды спасателям

- Сегодня в преддверии Дня спасателя России мы вручаем награды лучшим сотрудникам и ветеранам. В этом зале собрались мужественные люди, профессия которых – спасать жизни людей, защищать наши города и села от пожаров и чрезвычайных ситуаций. С начала года пожарно-спасательными службами республики спасено более 1,5 тысячи человек, - отметил Радий Хабиров.

Почетная грамота президента России вручена Сергею Дегтяреву, начальнику Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РБ.

Ордена Генерала Шаймуратова удостоены два участника масштабной спасательной операции на Уфимском нефте­перерабатывающем заводе в сентябре 1991 года - Виталий Аппель и Камиль Мухутдинов. Также награжден орденом Мурат Артиков из Стерлитамакского района, который во время пожара спас двух пятилетних сыновей, но сам погиб.

Отдельно Радий Хабиров отметил сотрудников МЧС и госкомитета по чрезвычайным ситуациям, которые помогают отправлять гуманитарные конвои.

Фото с сайта главы РБ.