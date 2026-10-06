Трудный путь к сладкой жизни

Свеклосеющие предприятия региона к началу октября накопали более миллиона тонн сладких корнеплодов, убрав при этом урожай лишь с двух третей плантаций. Сахарная свекла вывозится на два имеющихся в республике перерабатывающих завода — в Чишмах и Раевском. Специалисты отрасли отмечают, что даже при небольшом снижении общих площадей под этой культурой, произошедшем после нескольких лет перепроизводства свекловичного сахара в регионе, башкирские аграрии вновь произведут его намного больше, чем потребляют в республике.

При этом аналитики рынка отмечают, что после профицита прошлогоднего сезона мировой рынок сахара в нынешнем может перейти к дефициту: он входит в него с заметно более жестким балансом, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. При этом оценки сильно разнятся: эксперты ждут дефицит от 0,2 до 3,2 млн тонн. Но сходятся в одном: для цены важен не только общий объем производства, значение имеют экспортные возможности, сроки поставок, состояние запасов у отдельных стран и решения крупнейших производителей.

Так что на общем результате башкирских аграриев скажется не только, сколько усилий и средств они распределяли по всему полевому сезону, но и общая военно-политическая ситуация на планете. Первыми это почувствовали на себе производители и потребители пшеницы: ограничения судоходства в Черноморском бассейне ударили по всем — российский рынок обвалился по ценам из-за обстрелов судов и портовой инфраструктуры, а значит, и невозможности вывоза зерна, а зарубежные — зафиксировали исторические максимумы цен из-за его нехватки.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов даже заявил о том, что внутренний рынок зерна «зашел в тупик из-за низких цен».

— В прошлом году мы произвели 3,6 млн тонн зерна при нашей внутренней потребности 2,2 млн тонн. То есть по зерновому направлению у нас получается тупик. Как мы можем дальше развиваться? Конечно, продавать за пределы страны, на экспорт, — сказал он еще на летнем заседании комитета Курултая по аграрным вопросам. — Но такие объемы мы не можем перевезти автотранспортом. А одних только поездов потребуется 640 по 60 вагонов каждый.

С сахарной свеклой несколько легче — в Башкирии осталось два из четырех перерабатывающих предприятий. Недавно они вложили огромные средства в свою модернизацию и теперь могут произвести сахара даже больше, чем раньше вчетвером. Но тут дело упирается уже во внутреннюю логистику: советская система свеклоприемных пунктов по районам региона была разрушена, два завода выведены из общей цепочки, поэтому некоторым из муниципалитетов, в которых ранее сеяли свеклу, теперь из-за выросших транспортных расходов заниматься этим невыгодно.

Ильшат Фазрахманов отметил, что в республике отдельные хозяйства получают 480-600 центнеров корнеплодов с гектара — на уровне развитых стран. Но при нынешней стоимости сырья производители работают себе в убыток. Рост производства постоянно сопровождается увеличением себестоимости и снижением чистой прибыли бизнеса.

По мнению официального представителя минсельхоза республики Алмаза Галимова, именно это и привело к сокращению площадей под сахарной свеклой в текущем сезоне.

— В республике ко второму октября убрали 68 процентов площадей с сахарной свеклой, — говорит он. — Собрали миллион 35 тысяч тонн корнеплодов при урожайности 384 центнера с гектара. Если кто помнит, еще в 1990-е аграрии считали за хороший урожай свеклы тот, который превышал 100 центнеров. За прошедшие годы много сделано для повышения урожайности, много средств вложено в обновление технического парка. Но теперь встает вопрос: как все это не в ущерб себе продать?

По его словам, в «сладкой жатве» по-прежнему впереди альшеевские свекловоды, накопавшие 258 тысяч тонн корнеплодов. Их коллеги из Чишминского района приготовили к отправке на переработку 220 тысяч тонн свеклы. Сахарные заводы региона пока переработали 291,7 тысячи тонн свеклы, произведя 39,5 тысячи тонн сахара.

— Выход сахара в текущем году составляет 13,5 процента, — отметил наш собеседник.

Высокой сахаристость назвать трудно — средний ее показатель по отрасли составляет от 13 до 16 процентов, так что мы находимся ближе к его нижней границе. И с этим производители ничего поделать не могут — все в руках Божьих: содержание сахара (или дигестия) зависит от погодных условий, в которых развивался корнеплод.

Для тех, кто не в теме, объясним, что дигестия сахарной свеклы — это показатель, характеризующий массовую долю сахарозы в корнеплодах, выраженный в процентах к ее массе. Иными словами, из тонны сахарной свеклы при нынешнем уровне дигестии на башкирских плантациях возможно получить 135 кг сладкого продукта.

Алмаз Галимов в беседе с «РБ» прогнозирует получение сахара местными заводами близким к уровню прошлого года. Напомним, что тогда на двоих они выдали 238,3 тысячи тонн. Нынче ожидается в районе 200 тысяч тонн. При этом наша потребность в этом продукте — всего около 90 тысяч тонн.

— У нас два крупных сахарных завода. Мы вообще производим сахара больше, чем нам нужно, поэтому сахаром будем обеспечены, — говорил по этому поводу глава республики Радий Хабиров.

Действительно, сладкого продукта в Башкирии производят в разы больше, чем требует внутренний спрос. Медики сообщают, что норма потребления сахара в год не должна превышать 24 кг, а у нас из собранной свеклы произведут по 70 кг на душу населения. Так что на каждого жителя республики, от новорожденного до глубокого старца, в этом сезоне сладкого продукта придется в три раза больше необходимого. А ряд специалистов считают, и небезосновательно, что и медицинская норма потребления сахара сильно завышена — они отмечают, что на фоне роста заболеваний диабетом ее нужно снизить раза в два.

С каждым годом свеклы выращивают все больше и больше. Заводы увеличили мощности: если раньше переработка заканчивалась до нового года и работников распускали, то в прошлом сезоне еще и март захватили.

Впрочем, в этом году на заводах постараются завершить сезон пораньше.

— Связано это с итогом и работой над ошибками предыдущих сезонов. Потому что работа в феврале — она гораздо сложнее и менее результативна. Пока планируем закончить работу в январе. По технологическим показателям содержание сахара в сахарной свекле сегодня отстает от уровня предыдущих лет, — сказал в эфире телеканала БСТ генеральный директор Чишминского сахарного завода Геннадий Карамушко.

Однако все это только планы. Исполнить их будет трудно. Напомним, что оба сахарных завода республики несколько лет вели модернизацию производства и вышли на производственные мощности в шесть тысяч тонн в сутки каждый. Но даже новые возможности не позволили в позапрошлом сезоне справиться с небывалым урожаем свеклы — сладких корнеплодов тогда накопали более двух миллионов тонн, не все даже с плантаций сумели вывезти из-за перегруженности башкирских заводов. Пошли и на беспрецедентный шаг — вывозили свеклу на переработку в другой регион.

Нынче свеклы будет несколько меньше прошлогоднего, но все равно достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности. С экспортом ожидаются трудности, но они все же несоизмеримы с трудностями на зерновом фронте — перевозить придется не сырье, а уже готовый продукт, и для этого не нужны морские порты. Алмаз Галимов в беседе с «РБ» отметил, что все основные потребители республиканского сахарного песка расположены по южному контуру Башкирии — это государства Центральной Азии. Туда и фурами сахар можно вывозить.

А пока что на магазинных полках сахарный песок немного подорожал. Немного, в пределах общей инфляции.