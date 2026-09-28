По личным мотивам

Виктор Л. работает старшим оператором на одном из уфимских предприятий. Ему 45 лет, есть семья. Вот уже почти год он служит в отряде «БАРС», совмещая службу с обычной жизнью. Боец рассказал «Республике Башкортостан» о том, почему принял такое решение, как организована деятельность отряда и какие задачи он решает.

Долг важнее эмоций

Виктор Николаевич не служил в армии, за плечами только военная кафедра со времен учебы в институте. На СВО близких родственников у него нет. И все-таки патриотизм — понятие для него очень близкое.

— На предприятии сказали, что нужно помочь в борьбе с врагом, предложили желающим вступить в отряд «БАРС», и я согласился больше, наверное, из патриотических соображений. Враги должны видеть, что мы способны себя защитить, — приводит он свои доводы.

Один из мотивов — личный. Дело в том, что дед его проливал кровь на фронтах Великой Отечественной войны, отец служил в армии, а теперь у него самого появилась возможность хотя бы так поставить галочку, что и он защищал свою Родину. Внукам в глаза смотреть будет не стыдно, потому что не отсиживался в стороне, участвовал в обороне. Наш герой, будучи офицером, является командиром мобильной огневой группы (МОГ). Да и опыт руководящей работы сыграл на руку, позволив установить контакт со всеми бойцами подразделения, увидеть сильные стороны каждого.

Учитывая, что атаки стали регулярными, количество БПЛА растет, к примеру, 23 сентября, в небе над Башкирией было сбито 20 беспилотников, службу «барсовцев» спокойной никак не назовешь. Виктор Николаевич не скрывает: поначалу было страшновато.

— Когда на тебя летит такая махина, да еще заряженная взрывчаткой, конечно, испытываешь волнение. Некоторые беспилотники начиняют поражающими элементами — шариками от подшипников, к примеру, которые секут все подряд, даже железо пробивают, автомобили. Но наш долг требует не поддаваться эмоциям, взять волю в кулак и нести службу, — рассуждает он.

Поэтому желающим вступить в ряды «БАРСа» предъявляют требования не только к их физической, но и психологической подготовке. Обычно люди со слабой волей выявляются уже на этапе медкомиссии.

Перед тем как заступить на службу, новоприбывшие проходят боевое слаживание. По словам Виктора Николаевича, подготовка у них была серьезная.

— Ознакомили с оружием, с которым надо вести охрану предприятия. По медицине инструкторы были с передовой. Обучение было жесткое: нас готовили к ситуациям, когда счет может идти на секунды, и от того, как правильно ты наложишь жгут, окажешь первую помощь, может зависеть жизнь — своя или боевого товарища, — делится подробностями обучения наш собеседник. — Помимо медицины мы прошли радиоподготовку, саперное дело и что немаловажно — тренировки с муляжами FPV-дронов. Учились сбивать их, уходить от атаки в максимально реалистичных условиях. Все это необходимо.

На заметку новобранцам: с каждым разом боевое слаживание становится более жестким, так как требования растут, знания накапливаются, а ситуации становятся острее. Даже для действующих «барсовцев» сборы повторяют перед каждым заходом на дежурство. Это делается для того, чтобы освежить знания, навыки, усилить взаимопонимание внутри мобильной огневой группы.

Успеть за 20 минут

Наш собеседник подписал контракт на три года, но с оговоркой: служба идет не более шести месяцев в год. То есть два месяца службы, два месяца обычной жизни, потом снова два месяца службы и так далее.

— На два месяца нас по приказу переводят на охрану предприятия. Средняя зарплата в этот период нам выплачивается, плюс от министерства обороны приходят выплаты. К тому же с июля указом главы республики предусмотрено содержание во время боевого дежурства — по две тысячи рублей за сутки, то есть примерно 60 тысяч рублей в месяц. Предусмотрены и другие меры поддержки. Я считаю, что все это правильно, — отмечает Виктор Николаевич.

Во время двухмесячного дежурства бойцы находятся на предприятии круглосуточно. Для проживания там созданы все условия. На боевое снаряжение тоже не тратились — всем основным обеспечило предприятие.

Тем, кто пока боится вступать в отряд «БАРС», Виктор Николаевич говорит:

— Действительно, в моем первом контракте не была указана территория несения службы. Я не переживал по этому поводу. А сейчас в контракте прописано, что несение службы по охране предприятия предусмотрено только на территории Башкирии. И всех ребят, у которых была первоначальная форма контракта, заставили его перезаключить. Так что тут не о чем волноваться.

Боевая тревога может застать «барсовцев» в любое время суток. Когда приходит оповещение, есть около двадцати минут на то, чтобы собраться, одеться, взять оружие и выехать на точку, занять там позицию и вести наблюдение.

— Наши предприятия стоят за чертой города, все имеют охрану. Было одно предприятие — оно не наше, но мы могли наблюдать за тем, что там происходит. Его защищали только натянутые сверху сетки. И однажды при налете беспилотников мы видели, как они все спокойно заходили на это предприятие. Большого вреда не причинили, потому что сеток было много, но БПЛА эти сетки тоже пробивают. После того случая, поняв всю опасность, данное предприятие тоже начало усиливать охрану МОГами, — рассказал Виктор Николаевич.

Значение отрядов «БАРС» трудно переоценить. Без защиты предприятий последствия были бы в разы серьезнее и для общества, и для экономики в целом. А стабильная экономика — это наше будущее.

Фотография предоставлена пресс-службой Центрального военного округа