Ярмарка для СВОих

В Туймазах прошла масштабная ярмарка, организованная волонтерами клуба «Плетем Победу!» из соседнего села Какрыбашево. Жители города охотно раскупали домашние «закатки» с соленьями-вареньями, на которых красовались эффектные этикетки с логотипом клуба. Мало того что цены были более чем доступными, а качество разносолов выше всяких похвал — сразу было заявлено, что вся выручка пойдет на покупку газовых баллонов, которые наши бойцы СВО используют для обогрева землянок.

Сколько таких акций провели какрыбашевские волонтеры за три года существования клуба — и не сосчитать. Сегодня они отправляют собственноручно обшитые матрасы в госпитали, где лежат раненые бойцы СВО; завтра собирают для наших солдат «корзины добра» — с тушенкой, консервами и постельным бельем; послезавтра проводят концерт, выручка с которого опять же идет на нужды бойцов. На одном из таких мероприятий удалось собрать более 80 тысяч рублей. Деньги направили на покупку материалов для маскировочных изделий и парафина для окопных свечей.

«Крайняя» посылка ушла на передовую несколько дней назад. Ее отправили бойцу с позывным «Татарин». Как он и просил, ему переслали десяток маскировочных сетей, 25 метров утеплителя, носилки, набор строительных и слесарных инструментов, одежду, предметы гигиены… Не отстают даже дети, которые научились мастерить подушки-косточки и трогательные обереги в виде чебурашек. Говорят, «за лентой» они пользуются большой популярностью.

Сами члены клуба за время его существования изготовили больше двух тысяч маскировочных сетей, сшили около 600 маскировочных костюмов. Недавняя наработка — маскировочная сетка для солдатской каски, которая скрывает ее металлический блеск.

Какрыбашевский клуб — это два десятка сельчанок, многим из которых уже хорошо за семьдесят. Несмотря на солидный возраст, хвори и домашние заботы-хлопоты, за три года ни одна из них не покинула клуб. Хотя в былые годы их пути-дороги пересекались нечасто. Фануза Садриева больше 30 лет проработала почтальоном, Флуза Габдуллина и Роза Валеева без малого 40 лет трудились в колхозе. Альфия Амирова была машинистом крана, Гульфия Сафина посвятила свою жизнь химической промышленности, Флюза Шаяхметова трудилась воспитателем в детском саду, Зиля Хабирова — технологом на фабрике нетканых материалов. В недавнем прошлом бухгалтеры и повара, работники дома престарелых и разнорабочие, сегодня они — единый коллектив, которым движет четкое понимание: нынешнее противостояние с нацистами — это не абстрактное противостояние где-то далеко, а суровая реальность, с которой уже столкнулись родные и близкие тебе люди, соседи. Только вчера ты обсуждал с ними урожай картошки и погоду на ближайшую неделю, а сегодня они, взяв позывные, проливают кровь на передовой.

— Каждого привело в клуб что-то свое, но в главном мы все похожи, — говорит руководитель женщин-волонтеров Ильвира Гареева. — Одни волнуются за земляков-бойцов, которые выросли по соседству и стали для них практически родными, у других в Великую Отечественную войну воевали дедушки и бабушки. Если говорить обо мне и моем муже Ильдаре — наши родственники сейчас находятся там, на СВО. Ну как тут останешься в стороне?..

Так что мотивации у какрыбашевцев хоть отбавляй. Проблема в другом — не всегда хватает средств на покупку сырья. Поэтому и плетут они только по три сети в день. Средства, как уже говорилось, зарабатывают на концертах да ярмарках. А еще каждый четверг здесь проходит «день стольника»: сельчане переводят волонтерам посильную сумму — обычно по 100 рублей, отсюда и название.

— Да, порой приходится нелегко, — говорит волонтер Рима Аюпова. — Но мы-то дома, в тепле, а наши ребята на передовой.

— Так что будем работать, пока хватает сил, — улыбается 77-летняя Флюра Мугинова. — Хотя нет, не так — до полной и безоговорочной победы!