Тыловики на передовой

В зоне специальной военной операции обстановка остается сложной. Враг бьет с беспилотников по живой силе, транспорту, дорогам и автозаправкам, чтобы усложнить жизнь бойцам и ограничить доставку гуманитарных грузов. Но есть смельчаки из числа волонтеров, которых эти обстоятельства остановить не могут.

Очередными гостями военной студии проекта «Фронтовой подкаст» стали волонтеры — руководитель Буздякского филиала Морского собрания РБ Рамиль Лукманов и Артур Латыпов. Ведущие проекта Руслан Асадуллин и Рафик Ахметшин, которые являются бойцами полка «Башкортостан», задали им вопросы о сложностях волонтерской работы, патриотическом воспитании подрастающего поколения и многом другом. Публикуем выдержки из этого разговора.

Вдвоём не страшно

Рамиль Лукманов начал выезжать в зону СВО практически с первых дней начала спецоперации.

— Началось все с марта двадцать второго года, когда ребятам понадобилась помощь, — рассказывает он. — В первый раз я приехал на Святское направление. Тогда не было даже телефонной связи. Две недели я плутал здесь.

На вопрос, насколько тогда было опасно, он ответил:

— Тогда было опаснее в разы. Не было связи с ребятами, с подразделениями. Мы несколько раз чуть не заехали на позиции к ВСУ. Сейчас мы здесь ездим, как по Башкирии. Беспилотники, конечно, сильно осложняют логистику. Но все же ребятам гораздо тяжелее, чем нам, и наша помощь нужна, как никогда. Если первое время мы просто собирали все наугад, то сейчас отрабатываем конкретные заявки.

Артур Латыпов впервые отправился в зону СВО в 2023 году.

— Когда пересекли линию фронта, впечатление было очень своеобразное. Страшно было. С тех пор ездим вместе, не бросаем друг друга в любой ситуации. Один рулит, второй контролирует небо, наблюдает, — говорит он.

Рамиль добавляет:

— Пришла заявка из батальона имени Шаймуратова по медикаментам. А я в этом, не буду скрывать, не разбираюсь. Кроме аспирина и еще пары названий, других лекарств не знаю, а пришла солидная заявка. Я сижу, смотрю на нее, в этот момент заезжает Артур. «Что такой грустный?» Говорю: «Вот заявка, не могу разобраться». «Можно, я посмотрю?» Потом говорит: «А можно, я ее сам отработаю?» Я был только рад. И с этого момента он конкретно включился в работу.

— Мы начинали от имени Морского собрания, но сейчас к нам присоединяются инициативные группы из Буздякского района, местные жители. Нас знают в Башкирии, — рассказывает он. — Не только из Буздякского, но и из других районов обращаются с просьбой отвезти что-то, например, посылки от семей. Если есть необходимость, работаем точечно, адресно.

Музей СВО

В штабе Буздякского филиала Морского собрания РБ кипит работа. За время его существования сплетено свыше семи тысяч квадратных метров маскировочных сетей и изготовлено более пяти тысяч окопных свечей.

— До начала специальной военной операции я работал куратором кадетского движения, преподавал огневую и строевую подготовку, — рассказывает Рамиль Лукманов. — Мои воспитанники не забывают меня. Приходят в штаб, помогают.

По словам волонтера, к каждому гуманитарному грузу на СВО кадеты готовят свои посылки, подписывают их. Для ребят это очень важно.

Сейчас в штабе Буздякского филиала Морского собрания РБ создается музей, посвященный специальной военной операции. Местные предприниматели предоставили для него полки, витрины и стеллажи. Теперь каждая вещь, которая несет в себе историческую память, займет здесь достойное место.

— Мы начали собирать экспонаты с двадцать второго года, — говорит Рамиль. — Первым экспонатом стала каска — ее нашли наши ребята, когда рыли окопы. На сегодня собрано более трехсот экземпляров. Дети могут взять их в руки и даже примерить амуницию, чтобы понять, какой тяжелый груз практически круглосуточно носят на себе бойцы.

Спасти хотя бы одну жизнь

В этом году Рамиль Лукманов стал победителем конкурса на предоставление мини-гранта главы Республики Башкортостан. Проект «Буздяк: каждый стежок — для победы» предполагает создание швейного цеха и формирование не менее 400 гуманитарных наборов для отправки бойцам. Волонтер со своими единомышленниками более 20 раз выезжал в зону СВО, чтобы доставить груз, в котором были не только маскировочные сети и окопные свечи, но и оборудование и техника.

— Артур, а что для вас значат эти поездки? — спрашивают ведущие у Латыпова.

— Они дают моральное удовлетворение. Хочется помочь ребятам, чтобы им хоть немного было легче и хоть как-то приблизить победу.

— Даже если хотя бы одну жизнь спасем — значит, мы делаем великое дело, — добавляет Рамиль.

А еще на СВО были встречи, которые запомнятся навсегда.

— В прошлом году в очередной приезд вдруг мелькнуло знакомое лицо, — вспоминает Рамиль. — Я попросил заехать просто посмотреть — тот ли это человек? Оказалось, Артем, друг. Слезы у обоих на глазах заискрились. Я не ожидал его увидеть здесь. Хорошо, что встретились, поговорили.