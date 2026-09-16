Откуда прилетит, туда и улетит

Специалисты нового спецподразделения создают особых «птичек» или переделывают уже имеющиеся под свои нужды. Например, радиоуправляемые модели превращают в оптоволоконные, перепрошивают электронные «мозги», разрабатывают экспериментальные ИИ-дроны, распечатывают детали для беспилотников. Тем самым помогают операторам БПЛА «за ленточкой» осуществлять свою ювелирную работу — уничтожать вражеские цели.

По словам командира взвода технической экспериментальной части с позывным «Жук», сюда ребята приходят по-разному. Боец с позывным «Азизу» подписал контракт на третьем курсе факультета робототехники. Теперь он помогает товарищам по цеху освоить технику намотки оптоволокна, чтобы сделать FPV-дрон неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.

— Такой беспилотник может остановить только обрыв нити. Его катушка рассчитана на 25 с лишним километров. Конечно, все зависит от самого оператора. Если он спец в своем деле, то дрон аккуратненько размотает всю катушку и долетит до цели, — рассказал боец «Азизу».

Потому в экспериментальном подразделении изобретают способы, чтобы улучшить размотку, усовершенствовать виды катушек. Сами печатают на 3D-принтерах литые детали, освоили особый способ сварки оптоволокна. Кстати, под 3D-печать выделено отдельное помещение, где на стеллажах разложены готовые детали.

— Мы здесь делаем заготовки для дополнительных батарей на «Мавиках», систем сброса, хвостовиков для боеприпасов. Намереваемся расширить количество печатных станков, потому что объем производства растет. Часто у нас принтеры неделю без остановки работают, чтобы обеспечить операторов необходимыми деталями. Ведь на создание некоторых из них уходит до десяти часов. При этом мы не просто используем уже готовые модели, а дорабатываем их по заказу пилотов, — продолжили тему мастера-печатники.

Сборка техники и подготовка ее к передаче на передовую происходит в особой рабочей комнате. Дроны должны быть готовы к работе, чтобы наши ребята на передовой не тратили время на проверку и облет. По словам командира взвода «Жука», дроны поступают не только от минобороны РФ. Надежные аппараты «Уфимец» и «Кыш Бабай» поставляет республика. Каждый, как уже говорилось выше, предварительно проходит настройку полетного контроллера и проверку управления.

Особая работа — с ИИ-дронами. Здесь помимо основной атрибутики и железа используется микрокомпьютер с памятью и установленным искусственным интеллектом, заточенным под конкретные модели и задачи. А задачи самые разнообразные — от техники до человеческого силуэта. От этого зависит, какое «нутро» будет установлено на беспилотник.

Впоследствии оператор вручную доведет такую «птичку» до цели. Как только последняя появится в объективе, оператор на пульте подсветит ее и передаст бразды правления дрону, который дальше будет действовать самостоятельно. То есть определит, какие команды ему надо отправить на полетный контроллер, чтобы поразить цель.

— Проект разрабатывается совместно с высокопрофессиональными программистами. Они пишут программную часть и вносят корректировки. У нас есть стендовый образец для отладки команд. Такой дрон предназначен для поражения цели в глубоком тылу противника, — пояснил боец с позывным «Сиджей».

Также специалисты подразделения используют трофейные дроны. Из них они собрали свою «птичку» — аппарат для усиления сигнала, который трудно обнаружить. При этом он способен поднимать до десяти килограммов груза и зависать на полчаса. Это поможет координировать цель и давать направление нашим войскам, не теряя бойцов. Разработчики уже обкатали беспилотник и подготовили его к отправке.

— Нам регулярно поставляют сбитые дроны противника. Наша техническая часть досконально изучает трофейные аппараты. Какие-то разработки берем на вооружение. Затем перепрошиваем и отправляем «домой». Как говорится, откуда прилетело, туда и улетело. Только уже с нашими «подарками». Ребята, которые подписывают спецконтракт, часто приходят уже подготовленными: умеют программировать, паять. Остальные обучаются на месте. Впоследствии все хорошо вливаются в работу, занимаются собственными разработками. Если есть желание — всех примем, всех обучим. Кто-то может прийти со своими разработками и программами — мы их запустим в работу. Поможем нашим боевым товарищам, которые бьются за победу на передовой, — сказал в завершение беседы командир взвода «Жук».

Напомним, что батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева формируется под личным кураторством главы Башкирии Радия Хабирова. Бойцы служат в отдалении от линии боевого соприкосновения. За год службы в батальоне боец получит 4 120 000 рублей, ветеранское удостоверение. За эффективность и проявленное мужество предусмотрены денежное вознаграждение и госнаграды. Подписать контракт можно, не имея опыта срочной службы или вместо нее.

По вопросам подписания контракта обращаться по адресу:

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