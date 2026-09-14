Нужны честные фильмы и сильные песни

В Уфе прошло заседание Совета при главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства с участием сенаторов, депутатов Госдумы и Курултая РБ, руководителей министерств, представителей отрасли. Главными темами обсуждения стало патриотическое воспитание, увековечение памяти о подвигах героев СВО и помощь фронту.

В начале заседания глава республики Радий Хабиров передал Республиканскому музею Боевой Славы личный архив Героя Советского Союза Георгия Платонова (1923 — 2022). Его имя высечено на мемориальных досках вместе с именами всех Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в Национальном музее Башкортостана и в Музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

В своем выступлении Радий Хабиров отметил системную работу по развитию культуры в республике и увеличение финансирования отрасли: в этом году в нее привлечено около 750 млн рублей из федерального бюджета. В рамках нац­проекта «Семья» строятся и ремонтируются учреждения культуры, только на этой неделе открыты три модельные библиотеки (всего их 25), начато строительство детской школы искусств в селе Верхние Киги. В 2027 году начнется реконструкция Дома актера имени Бедер Юсуповой.

— Сегодня вся наша работа идет под девизом «Все для победы!» Сфера культуры играет здесь особую роль. В репертуар наших творческих коллективов входят произведения и программы о героях специальной военной операции. Мы будем и дальше увековечивать память героев в художественных произведениях, названиях улиц, парков, аллей, учебных заведений, культурных учреждений, — сказал Радий Хабиров.

Глава республики поручил сделать Республиканский музей Боевой Славы методическим центром по подготовке экспозиций о СВО в муниципалитетах, а учреждения культуры — центрами социокультурной реабилитации для вернувшихся участников спецоперации. Директор музея Ильшат Утяев сообщил, что в Башкортостане создано свыше 200 тематических экспозиций, где представлено более трех тысяч экспонатов из зоны СВО. С начала года музеи посетили около 17 тысяч участников спецоперации и их семей.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова акцентировала внимание на патриотическом воспитании молодежи и поддержке участников СВО.

— Наши театры, филармонии и киностудии должны стать центрами патриотического воспитания нового поколения. Нам нужны современные пьесы, честные фильмы и сильные песни об участниках СВО, о героях нашего времени — добровольцах, врачах, инженерах оборонных заводов. Искусство должно говорить со зрителем на языке современности, без фальши и пафоса, честно показывая цену подвига, — сказала Лилия Гумерова.