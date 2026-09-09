БАРС охраняет небо Башкирии

Ветеран боевых действий, подполковник запаса Тимофей Присяжнюк этим летом стал командиром отряда. Он рассказал о нюансах службы в данном подразделении и для чего оно было создано.

Задача республиканского формирования — оперативно отражать атаки беспилотников с боевыми зарядами, которые противник использует, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе и расшатать экономику нефтеперерабатывающего комплекса, а также других критически важных объектов. С момента создания мобильные огневые группы БАРС уже сбили над территорией республики свыше 35 вражеских дронов.

Несмотря на то, что отряд укомплектован, желающие служить в БАРСе продолжают обращаться с заявлениями, чтобы вступить в его ряды. Новобранцы приходят вместо тех, кто по различным причинам покинул отряд.

— В БАРС зачисляются мужчины в возрасте до 52 лет. Они будут служить в Башкирии без отрыва от основного места работы. Контракт с минобороны заключается на три года, при этом боевое применение занимает не более полугода: два месяца бойцы выполняют задачи по отражению атак, затем два месяца они работают по основному месту трудоустройства. Таким образом они сохраняют постоянную занятость и стабильный доход.

В период выполнения задач республика доплачивает две тысячи рублей в сутки, плюс сохраняется зарплата по месту основной работы и начисляется оклад по воинскому званию и должности. За каждый сбитый беспилотник предусмотрены дополнительные выплаты. Для поступления в отряд БАРС необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства, — пояснил Тимофей Присяжнюк.

Обязательное условие для кандидатов — прохождение военной службы в армии. Исключение делается для тех, кто имеет спецподготовку: прошел обучение по управлению БПЛА или имеет опыт охотника. Иными словами, уверенно владеет огнестрельным оружием. Все претенденты проходят строгую медкомиссию. Состояние здоровья становится главной причиной отсева.

Трехнедельная подготовка осуществляется на полигоне Центрального военного округа в Оренбургской области или в Башкирии. Новобранцы проходят стрелковую подготовку, осваивают средства противодействия беспилотным системам, тактическую медицину и базовые навыки действий солдата в бою. Затем их распределяют по мобильным огневым группам для работы на объектах.

Контракт с БАРС заключается через министерство обороны РФ, но бойцы считаются резервистами и проходят службу исключительно на территории Республики Башкортостан без отрыва от основной работы. Это прописано в условиях контракта. В отряде присваиваются воинские звания в соответствии с должностью, предусмотрены государственные и правительственные награды, а в случае ранения или потери трудоспособности действуют компенсации. Для членов отряда и их семей указом главы республики преду­смотрены льготы, в основном касающиеся детей, а также другие меры социальной поддержки.

— В БАРС идут служить по разным причинам. Преобладают идейные соображения: у кого-то на СВО служат дети, кто-то сам вернулся «из-за ленточки» по истечении контракта или по ранению. Они хотят передать свой боевой опыт и сами продолжают нести службу. Поскольку понимают, что защита экономики напрямую влияет на стабильность цен на топливо и продукты, — подчеркнул собеседник.

Напомним, что 21 августа глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание регионального оперативного штаба, на котором отметил, что пассивная защита предприятий показывает себя достаточно эффективно.

— Мы дополнительно приняли ряд решений и усилились отрядами БАРС, на которые возложены задачи по охране нашего неба. Эту работу необходимо совершенствовать, — заявил Радий Хабиров.