Защита для защитников

В Уфе прошел круглый стол, посвященный поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В мероприятии приняла участие делегация из Самарской области, прибывшая для знакомства с лучшими практиками Башкирии.

Встреча состоялась в Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке ветеранов и членов их семей, руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина подчеркнула, что приехала не о себе рассказывать, а слушать, чтобы затем транслировать опыт соседней республики в других регионах. В этот день гости успели посетить республиканский клинический психотерапевтический центр.

«Считаю, что это одна из лучших практик по реабилитации военнослужащих, которую я видела. Ваш опыт нужно распространять в другие регионы», — заявила Екатерина Колотовкина.

Открывая встречу, заместитель председателя парламента Башкортостана Тамара Тансыккужина отметила, что республика с первых дней СВО ведет системную работу по совершенствованию законодательства в плане поддержки военнослужащих и их семей.

Региональным парламентом принято более тридцати законов. Среди них — закон о получателях выплаты по случаю гибели бойца, о льготах на транспортный налог, о бесплатном получении земельных участков. Принципиально важным шагом стал вступивший в силу с января 2026 года закон о квотировании рабочих мест для участников СВО. Новая норма обязывает работодателей выделять рабочие места для ветеранов спецоперации.

Депутатский корпус активно участвует в формировании и сопровождении гуманитарных грузов, посещает зону СВО и новые регионы.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова рассказала гостям, что сегодня в Башкортостане действует около 100 мер поддержки участников СВО и их семей — от муниципальных до федеральных. При этом 56 мер финансируется из республиканского бюджета.

Ключевой приоритет — комплексное сопровождение ветеранов, возвращающихся домой. По данным ведомства, более 75 процентов вернувшихся трудоустроены — это один из лучших показателей не только в Приволжском округе, но и в России в целом.

По поручению главы республики Радия Хабирова ведется работа по созданию центров поддержки участников СВО и их семей. Сейчас открыто 37. До конца этого года они должны появиться в каждом муниципалитете. Также в Башкирии реализуется пилотный проект по адресному сопровождению ветеранов СВО.

В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения Гульнара Зиннурова рассказала, что медицинская помощь участникам СВО и их семьям организована по трехуровневой системе: от центральной районной больницы до республиканских учреждений. Координатором работы является Республиканский госпиталь ветеранов войн.

При главе республики создана межведомственная комиссия, объединяющая работу всех ведомств. В ней работают восемь рабочих групп — по здравоохранению, трудоустройству, жилью и решению других вопросов. В правительстве создан департамент по поддержке участников СВО — координатор межведомственной работы.

Большую помощь бойцам оказывает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который открылся 31 мая 2023 года. Сегодня в его рядах работают 150 человек во всех районах и городах республики.

Важное направление деятельности фонда — обеспечение техническими средствами реабилитации, не входящими в госперечень, и автомобилями с ручным управлением. Также фонд адаптирует жилье ветеранов-инвалидов под их нужды.

Выслушав собеседников, гости из Самарской области отметили, что их визит в Башкирию оказался плодотворным и им есть что позаимствовать у своих коллег.