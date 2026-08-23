Ситуация требует

Участник специальной военной операции с позывным «Север», чьи корни напрямую связаны с Ермекеевским районом, внепланово приехал домой по семейным обстоятельствам и уже через несколько дней засобирался обратно, к месту дислокации полка. Узнав, что «Север» отбывает на место службы, волонтеры группы «Помощь СВО Ермекеево» мобилизовались и в считаные часы собрали для него гуманитарный груз.

«Север» повез с собой генератор, батарейки для разведывательных дронов, медикаменты, противодроновые одеяла и сети, масксети, носки, белье, футболки, банданы, средства гигиены, сухие супы, фиточаи, козинаки и многое другое, что поможет ребятам на передовой выполнять боевые задачи и сделает армейские будни хоть чуточку легче.

Отпуск получился совсем коротким — ситуация на фронте требует, чтобы специалисты такого класса, как «Север», находились на передовой неотлучно. В зоне СВО боец служит с октября 2022 года, был призван по мобилизации. Эти ребята особенные: они отличаются крепким стержнем и решительным настроем победить.

«Север» прошел обучение и служит теперь оператором FPV-дронов в роте разведки, стал настоящим профи. По его словам, чтобы добиться успеха в этом деле, одних только технических навыков мало. Хороший дроновод должен обладать аналитическими способностями и определенным набором личностных качеств — быть хладнокровным, мгновенно реагировать на изменение ситуации и уметь сохранять предельную концентрацию в экстремальных условиях. От этого зависит безопасность полетов и успешное выполнение поставленных задач.

Отзывчивость и оперативность ермекеевских волонтеров, признается «Север», тронули его до глубины души.

— Всем, кто помогает финансами, плетет сети, отправляет для бойцов гостинцы, одежду, медикаменты, не говоря уже о технике, огромное спасибо. Вы даже не представляете, какое большое дело делаете, — искренне поблагодарил он.

Напомним, что в Башкирии объявили набор в батальон войск беспилотных систем. Новое подразделение будет носить имя нашего легендарного земляка, военного летчика, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

С таким предложением к главе республики обратились представители одной из воинских частей. Радий Хабиров инициативу поддержал. Курировать вопрос создания башкирского добровольческого батальона БПЛА будет Герой России капитан Тельман Уралбаев, который станет временно исполняющим обязанности начальника службы беспилотных систем.