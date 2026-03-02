Мы будем первыми

В парке «Патриот» в Чишминском районе 24 февраля стартовал третий модуль региональной кадровой программы «Герои Башкортостана», который продлится 11 дней. Участниками обучения стали 67 будущих управленцев, имеющих за плечами серьезный опыт военной службы.

На символизм даты обратил внимание ректор БАГСУ Азат Бадранов, принявший участие в официальной церемонии открытия.

— Именно в этот день четыре года назад началась специальная военная операция, и за эти годы многие бойцы отдали свои жизни за то, чтобы наша страна продолжала существовать, — подчеркнул Азат Шамилевич. — Программу «Герои Башкортостана» можно назвать одним из завоеваний СВО. И сегодня она дает вам возможность выбрать путь управления страной. При этом именно на вас будут смотреть, принимая решение о последующем развитии программы. Надеюсь, в Башкирии она получит свое продолжение.

Азат Бадранов также порекомендовал организаторам программы включить в обучение блок о социальном проектировании, аргументировав это тем, что все участники СВО рано или поздно создадут свои ветеранские организации, и знание об особенностях их функционирования, взаимодействия с органами власти сделает эту работу более эффективной.

Обучение ветеранов спецоперации началось в июле прошлого года с модуля, посвященного федеральным аспектам государственного и муниципального управления. На втором модуле, проходившем осенью, участники сосредоточились на финансовой и экономической системах. Третий блок программы «Герои Башкортостана» получил название «Региональное и муниципальное управление». Во время занятий участники будут изучать вопросы развития территорий, социальной и молодежной политики и многие другие.

— Участники программы не только учатся, но и живут в «Патриоте». В первой половине дня перед ними выступают представители министерств, мэры городов, после обеда преподаватели БАГСУ проводят тренинги и интерактивные занятия по пяти трекам: гуманитарному, культурному, спортивному, патриотическому и образовательному, — рассказал руководитель очных модулей проекта «Герои Башкортостана», завкафедрой государственного и муниципального управления БАГСУ, заслуженный работник образования РБ Ильшат Рысаев.

В июне пройдет четвертый этап обучения, посвященный современным управленческим технологиям, а после этого участникам предстоит защита индивидуальных проектов. Кроме четырех учебных модулей они проходят и межмодульное обучение, стажировку, а в качестве их наставников выступают министры, заместители министров и главы администрации городов Башкирии. После выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Своими ожиданиями от обу­чения поделились его непосредственные участники.

— Изначально я планировал участвовать в федеральной программе «Время героев», однако там был большой конкурс, и узнав, что в Башкирии появился ее аналог, подал документы и прошел все предварительные этапы, — рассказал первый командир батальона имени Александра Доставалова, начальник штаба полка «Башкортостан», гвардии подполковник Мажит Байдавлетов. — Программа дает нам новые компетенции, полезные знакомства. Она направлена на выработку управленческих навыков, поскольку сейчас в Башкирии и во всей стране создается новый образ управленца. После окончания третьего модуля мы будем определяться с дальнейшим родом деятельности. И многие из нас для себя уже выбрали дальнейший путь. Я сейчас прохожу стажировку в администрации главы республики и после окончания программы предполагаю связать свою жизнь с этой работой.

— Я прохожу службу в органах военного комиссариата Башкирии и являюсь исполнительным директором Ассоциации ветеранов СВО по РБ, — сообщил подполковник Дмитрий Смирнов. — Некоторое время назад поставил себе цель перейти с военной службы на гражданскую. Программа «Время героев» дает возможность получить дополнительное образование, необходимое для этого. Родом я из Гафурийского района, сейчас живу в Уфе и стажируюсь в министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ под началом первого заместителя премьер-министра правительства Рустама Муратова.

А майор запаса Эрик Фатеев рассказал, что вступить в программу ему посоветовала супруга.

— Настало время защищать свою Родину не только с автоматом в руках, но и в мирной жизни, — отметил ветеран спецоперации, участвовавший в ней в течение двух лет. — Программа дает много теоретических знаний и возможность перенять опыт специалистов высокого уровня. Сейчас я прохожу стажировку в администрации Давлекановского района — на моей родине, а кроме того, благодаря участию в программе я смог трудоустроиться в региональное отделение «Движения Первых».

Старт третьего модуля обу­чения по программе «Герои Башкортостана» вызвал отклик и у главы Башкирии Радия Хабирова, который стал ее инициатором.

«Задача участников программы «Герои Башкортостана» — максимально впитать всю информацию, которую они получают в рамках образовательных модулей, стажировок и работы с наставниками. А потом, опираясь на эти знания, на свой огромный, бесценный опыт, занять достойное место в нашей управленческой команде», — написал он на своей странице в соцсетях.

Руководитель республики также напомнил, что региональная программа «Герои Башкортостана» — продолжение федерального проекта «Время героев», который инициировал президент России Владимир Путин.