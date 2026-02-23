Выплаты тем, кто заслужил

Отвечает депутат Госдумы от Башкирии Зариф БАЙГУСКАРОВ

— Этот острый и больной вопрос неоднократно поднимался во время встреч с жителями в избирательном округе и на приеме граждан.

Приведу несколько случаев. Близкие геройски погибших участников СВО рассказали, что, например, его жена, с которой погибший уже длительное время не жил, получает выплаты и оформляет ежемесячную компенсацию. Или другой случай: отец погибшего участника СВО не принимал участия в его воспитании, не платил алименты, но при этом после гибели сына получает все выплаты. Таких случаев много. Формально все правильно, ведь они являются законными близкими родственниками: женой, отцом.

Недавно Верховный суд РФ внес ясность, рассмотрев одно гражданское дело.

Итак, военнослужащий погиб в ходе СВО. Его матери назначили ежемесячную компенсационную выплату. Через некоторое время такое же пособие стала получать и вдова бойца. Вследствие этого мать стала получать меньше денег. Мать не согласилась с начислением компенсации жене сына и обратилась в суд с просьбой лишить ее права на выплату. Мать участника СВО рассказала суду, что брак между ее сыном и невесткой зарегистрирован, но они длительное время совместно не проживали и не вели общее хозяйство.

Районный суд выслушал стороны и удовлетворил просьбу матери. Жена погибшего обжаловала это решение. Суды апелляционной и кассационной инстанций его отменили. Они указали, что основное — это наличие официально зарегистрированного брака, и то, что супруги совместно не проживали, не влияет на право получения выплаты женой после гибели мужа.

Тогда мать участника СВО написала жалобу в Верховный суд РФ, который, изучив материалы дела, отменил решения апелляционной и кассационной инстанций.

Высший суд указал, что ежемесячная компенсационная выплата призвана компенсировать материальные потери, связанные с утратой возможности получать денежное содержание от погибшего. Наличие формально зарегистрированного брака не означает наличие семейных и супружеских отношений. Жена, по существу, не являлась членом семьи погибшего. В решении также указано, что ранее судом уже было отказано в признании за вдовой погибшего права на единовременную выплату, установленную указом президента РФ для членов семей погибших военнослужащих, по причине прекращения фактических брачных отношений.

Это решение Верховного суда РФ обязаны учесть нижестоящие суды при рассмотрении схожих дел. Подобных случаев, к сожалению, много. Теперь близкие родственники могут обратиться в суд с просьбой лишить жен погибших, с которыми они не проживали совместно длительное время, права получать единовременную и ежемесячную компенсационные выплаты.

Таким же образом имеется возможность лишить права получать все выплаты отцов (матерей), которые не принимали участие в воспитании и содержании военнослужащего в детстве. Не забуду, как в селе Аскарово Абзелиловского района мать погибшего участника СВО со слезами на глазах рассказала мне, что отец сына не платил алименты, никакой помощи не оказывал, с сыном не общался. Она одна его вырастила, а после гибели сына отец объявился для получения выплат.

Теперь в таких случаях необходимо обратиться в суд с просьбой лишить подобных «близких» родственников права получения выплат за погибшего мужа (сына), попросив суд в обеспечение иска вынести определение о приостановлении выплат до вынесения решения по существу.

Буду рад, если эти мои разъяснения помогут хотя бы одной матери или отцу погибшего участника СВО. А мы пожелаем нашим защитникам Отечества вернуться живыми, здоровыми и с долгожданной победой!