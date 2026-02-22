Военный комиссар Башкирии рассказал об особом контракте для операторов БПЛА

— Много ли молодых людей сегодня хотят надеть офицерские погоны?

— В 2024-2025 годах конкурс в военные училища начал расти. Количество кандидатов на поступление увеличилось. Причем с началом специальной военной операции в военные училища стало приходить больше мотивированных ребят, осознанно выбирающих профессию для защиты Родины.

Большинство ребят хотят стать летчиками, и конкурсы в летные училища всегда были самыми высокими, как и в морские высшие учебные заведения. Также много желающих поступить в Военный университет министерства обороны в Москве, там готовят военных журналистов, военных юристов.

Что касается молодых людей из нашей республики, в прошлом году мы приняли от них около тысячи заявлений на поступление в высшие военные училища. Примерно две трети из них поступили.

— В прошлом году создан новый род вооруженных сил – войска беспилотных систем. Кто готовит для них офицерский состав?

— Подготовка сейчас создается при военных училищах воздушно-космических сил. Их достаточно много, уточнить и выбрать место можно в военкомате.

Мы приступили к набору военнослужащих по контракту в войска беспилотных систем. В настоящий момент идет комплектование новых соединений и частей, их обучение, боевое слаживание.

Современная война показала, что беспилотные системы решают на поле боя огромное количество задач: разведка, огневое поражение, доставка грузов, эвакуация, связь, ретрансляция.

— Сейчас активно агитируют идти в войска БПЛА. Какие есть преимущества у такой службы?

— С желающими служить в ВБС заключается специальный контракт. Мы знаем, что с момента объявления президентом России мобилизации контракты действующих военнослужащих продляются до отмены этого указа. Но те, кто идет в войска беспилотных систем, получают гарантию, что ровно через год они смогут, если захотят, уйти из вооруженных сил. Это прописано в контракте, так же как и то, что никто не имеет права перевести этого человека из войск беспилотных систем без его согласия в другие войска.

— Кто может стать оператором БПЛА?

— Есть определенные условия: оператором БПЛА может стать молодой человек от 18 до 35 лет. В возрасте от 35 до 45 лет тоже можно пойти служить в войска беспилотных систем по контракту с такими же условиями, но не оператором, а водителем, медиком, связистом, поваром и т.д.

Проверяется состояние здоровья — человек должен быть годен или годен с незначительными ограничениями к военной службе. Также необходимо отсутствие судимостей и нервно-психологическая устойчивость.

— А чем привлекательна служба в войсках беспилотных систем для молодых людей?

— Возьмем студента, изъявившего желание служить в ВБС. Он может взять академический отпуск и заключить контракт. Если он учится на платной основе, то, отслужив, он сможет перейти на бюджетное обучение, уже являясь участников СВО и ветераном боевых действий со всеми соответствующими льготами. Сейчас действует множество мер поддержки участников СВО, как региональных, так и федеральных

Я уж не говорю про возможность заработать: выплаты за уничтожение важных объектов противника с помощью БПЛА очень существенные, до миллиона рублей. Кроме того, это возможность приобрести уникальную и перспективную специальность. Нередко вооруженные силы являются локомотивом в развитии новых технологий, и жизнь показывает, что беспилотники все чаще могут применяться и в мирной жизни.

