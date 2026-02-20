Они научили быть стойкими

Церемония вручения наград состоялась в Колонном зале минсельхоза, сообщили в филиале госфонда «Защитники Отечества» в РБ.

Общественная медаль «Отец защитника Отечества» учреждена региональным отделением Ассамблеи народов России и филиалом госфонда «Защитники Отечества». Она вручается отцам, воспитавшим настоящих героев. Они и сейчас занимаются общественной деятельностью, помогают ветеранам и участникам СВО и их семьям, являются примером для молодежи.

В церемонии приняли участие и.о. руководителя администрации главы РБ Искандер Ахметвалеев, вице-премьер — министр спорта Руслан Хабибов, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор» Каринэ Хабирова и мама Героя России Максима Серафимова, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества по РБ Алина Серафимова.

— Отец — это первый герой в нашей судьбе. Он не просто глава семейства, он символ силы, мудрости и чести. Отцы передают нам семейные ценности, учат стойкости и справедливости, помогают становиться достойными людьми. Мы гордимся нашими отцами и дедами. Они вдохновляют нас своим примером, воспитывают чувство патриотизма и любви к Родине. Эти сильные мужчины, пережив потрясения, продолжают помогать нашим бойцам на передовой, воспитывают молодое поколение прежде всего своим примером, — отметила руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ Гульнур Кульсарина.

На церемонии награды были вручены 15 отцам. А всего эту медаль уже получили более 150 человек, в том числе семь отцов Героев России.