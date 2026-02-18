Семьям героев — тепло и заботу

В Год единства народов России и Год большой и дружной семьи филиал госфонда «Защитники Отечества» в РБ совместно с региональным отделением Ассамблеи народов России запланировали целый ряд мероприятий. Ключевыми станут проекты «Отец защитника Отечества» и «Женщина — мать нации».

Наш долг — помогать

— Проект «Отец защитника Отечества» направлен на поддержку отцов бойцов СВО, которые активно участвуют в общественной жизни, выезжают с гуманитарной миссией на передовую или сами подписали контракт с министерством обороны. У многих отцов сыновья, к сожалению, героически погибли. Но, потеряв их, они не потерялись сами: помогают бойцам, поддерживают друг друга, — сообщила на пресс-конференции руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.

Церемония вручения медалей «Отец защитника Отечества» пройдет 18 февраля. А ровно через месяц, 18 марта, состоится финал всероссийского конкурса «Женщина — мать нации».

— Конкурс в нынешнем году пройдет в десятый раз. Среди участниц в основном матери, вдовы, жены участников СВО, которые занимаются волонтерской деятельностью, выезжают для помощи в госпиталях или как культработники на передовую. Они также поддерживают семьи бойцов, занимаются увековечиванием памяти павших героев, — отметила Кульсарина.

Прием заявок на конкурс продлен до 1 марта. Их уже подано более трехсот, в том числе из других регионов — Оренбургской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, ЛНР и прочих.

В этом году также будет запущен новый проект — «Семья защитника Отечества».

— Это истории больших и дружных семей нашей республики — семей патриотов, многодетных, многонациональных, рассказ об их культуре и традициях. По итогам проекта планируется сделать фотовыставку. А стартовал он с публикаций в соцсетях постов о семьях социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», — отметила Гульнур Кульсарина.

Найти себя в творчестве

Филиал фонда «Защитники Отечества» и министерство культуры республики еще в прошлом году заключили соглашение о сотрудничестве.

— В этом году в рамках Послания главы РБ, Года единства народов России и Года большой и дружной семьи мы составим общий план работы, основные моменты которого уже определили, — рассказала первый заместитель министра культуры Наталья Лапшина. — Фонд — это первая точка, куда приходит участник СВО. А наши учреждения культуры должны быть готовы его принять. В любом качестве — как эксперта музейного дела, участника народного коллектива, для обучения, абилитации в декоративно-прикладном искусстве.

Механизм работы с ветеранами спецоперации отрабатывается. Но уже сейчас можно сказать, что социокультурная реабилитация участников СВО станет одним из основных направлений работы учреждений культуры.

— Это поможет ребятам восстановить функции, получить новую профессию, найти себя в творчестве. В этой работе будут участвовать все учреждения культуры, — подчеркнула Наталья Лапшина.

Замруководителя ведомства также обозначила еще два важных направления, по которым будет идти работа. Это создание произведений о героях и их семьях, а также сохранение исторической правды. Экспозиция, посвященная участникам СВО, уже открыта в Республиканском музее Боевой Славы. Аналогичные выставки также будут организованы в музеях городов и районов.

И последнее, о чем напомнила Наталья Лапшина: участники СВО и их семьи могут бесплатно посещать любые культурные мероприятия. Для этого предусмотрена квота, однако лучше заранее сообщить, сколько понадобится мест. Памятка, как это можно сделать, размещена на сайте минкультуры.

КСТАТИ

Победители конкурса «Женщина — мать нации» будут определены в восьми номинациях:

- «Мать нации» (многодетные матери, воспитавшие успешных детей и патриотов Отчизны);

- «Волонтер» (активные участники сбора гумпомощи для бойцов, а также лично участвовавшие в ее доставке);

- «Медицинский работник» (женщины-врачи, работавшие в зоне СВО);

- «Мастерица» (женщины, пропагандирующие народные промыслы и ремесла);

- «Культура» (женщины, достигшие успехов в области культуры, пропагандирующие национальные ценности и патриотизм);

- «Педагог» (учителя родных языков, литературы и культуры народов, воспитывающие учащихся в духе патриотизма);

- «Бизнес-леди» (женщины-предприниматели, активно занимающиеся благотворительностью, внесшие вклад в победу);

- «Аѓинәй» (женщины 60+, ведущие общественную работу, поддерживающие участников СВО).