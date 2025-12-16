Обычная восьмиклассница из обычного села.

Уроки, домашние задания, мечты о будущем.

Но в какой-то момент Дина Курбановаиз села Михайловка Абзелиловского района поняла, что не может наблюдать за происходящим со стороны. И вместо того, чтобы сидеть, уткнувшись в телефон, пришла в волонтерскую организацию у себя в селе и начала плести маскировочные сети. А недавнее событие стало для всех полной неожиданностью: школьницу наградили медалью «Патриот России» с именным удостоверением.

В нашей стране эту медаль вручают за существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи, проявленные мужество и самоотверженность на военной службе, в труде или общественной работе.

— Я одна воспитываю двух дочерей, — рассказывает ее мама Гульнара Сибаевна. — Старшая, Зарина, уже студентка медицинского вуза, а Дина учится на «отлично» в школе и тоже мечтает стать врачом. Я много читала о войне, смотрела фильмы и часто рассказывала дочерям о том, какой страшной ценой досталась нашей стране победа в Великой Отечественной войне, как пионеры-герои Марат Казей и Валя Котик, комсомолка Зоя Космодемьянская наравне со взрослыми бились с врагом. Видимо, эти истории нашли отклик в сердце Дины.

Прадед девочки Акрам Шарипов прошел всю Великую Отечественную войну. Каждый год 9 Мая они проносят его фотографию в строю Бессмертного полка. Так что защита Отечества для Дины не абстракция, а личная семейная история, да и школа, где она учится, носит имя Героя Советского Союза Григория Васева.

— Мы ухаживаем за мемориалом, участвуем в патриотических акциях, — рассказывает о своей школьной жизни Дина. — Патриотизм — это не громкие слова. Я считаю, что он начинается с простых вещей: помочь пожилому соседу, убрать во дворе, хорошо учиться, чтобы стать полезным своей Родине.

Поэтому когда школьница сказала: «Я тоже буду помогать нашим солдатам», для всех это прозвучало совершенно естественно. Она пришла в волонтерскую организацию «Берегиня» и стала одной из самых активных ее участниц.

Волонтерство для Дины — не красивая картинка для соцсетей, а настоящая, порою трудная работа.

— У меня нет родных на СВО, — говорит она. — Но я каждый день читаю новости и понимаю: там — обычные люди, которые защищают всех нас.

Она освоила плетение маскировочных сетей и вместе с другими волонтерами пишет письма бойцам. Самое сложное, по ее словам, — осознать масштабы происходящего.

— Трудно бывает справляться с чувством вины, что делаешь слишком мало. Когда видишь, сколько всего требуется фронту, кажется, что твои усилия — капля в море. Да и совмещать волонтерство с учебой тоже непросто, — признается Дина.

Сейчас ей удается вырваться к станку только по выходным, а летом она ходила плести маскировочные сети почти каждый день.

Результаты деятельности волонтеров села вызывают у нее гордость.

— За месяц мы сплели десять сетей, собрали 20 посылок. А ведь даже одна сеть в зоне СВО может спасти чью-то жизнь. Когда вдумаешься в это, все остальные дела кажутся не такими важными, — замечает школьница.

Дина не агитирует одноклассников, но своим примером показывает, что значит быть причастным. А они реагируют по-разному. Большинство поддерживают, спрашивают, как можно помочь. Но есть и те, кто недоумевает: «Зачем тратить время?

Это же не на оценку». Дина не обижается, понимает: просто кто-то еще не созрел, кого-то еще не коснулось.

Ее подруга тоже сначала отнекивалась, мол, не умеет плести. Потом пришла посмотреть — и осталась помогать. Теперь работают в паре.

Церемония вручения медали «Патриот России» от «Боевого братства» и Ассоциации ветеранов СВО заставила Дину поволноваться. Вручал награду участник СВО Радмир Гилажев.

— Честно говоря, мне даже было немного неловко, — вспоминает Дина. — Сердце билось очень сильно, руки немного дрожали. А потом — теплые слова, медаль в руках, взгляд человека, прошедшего войну… В голове только одна мысль: «Надеюсь, я достойна этого».

После церемонии Радмир Гилажев пожал Дине руку и сказал: «Продолжай в том же духе. Такие, как ты, — наша надежда». Эти слова стали для школьницы самым ценным напутствием.

— Когда держу медаль в руках, понимаю: она связывает меня и с теми, кто защищал нашу страну раньше, — размышляет Дина Курбанова. — Для меня это напоминание, что делать выбор между добром и злом приходится каждый день. И равнодушие — то же зло.