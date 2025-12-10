В Башкирии будет развиваться профессиональный институт военкоров

В условиях специальной военной операции значение медиаотрасли многократно возросло. С первых дней СВО журналисты республики активно освещают героизм наших бойцов. На фронт регулярно выезжают Азат Садреев, Айнур Кабиров, Гузель Хамитова, Вадим Исламов, Иван Шабрин, Ильяс Батыргариев, Эдуард Кускарбеков, Мунир Кунафин, Артур Давлетбаков, Фанис Гареев, Рамиль Мансуров, Лариса Абдуллина, Миляуша Кагарманова, Айнур Давлетбаков и другие военкоры. На XXIV съезде Региональной общественной организации «Союз журналистов Республики Башкортостан», прошедшем в Уфе, Радий Хабиров вручил первые удостоверения военных корреспондентов, а также государственные награды и благодарственные письма журналистам.

— Против нашего общества идет самая настоящая информационная война, вы находитесь на ее передовой, — подчеркнул Радий Хабиров. — В этих непростых условиях важно умело противостоять недостоверной информации, фейкам. Много наших земляков выполняют задачи специальной военной операции. Очень важно, чтобы их ратный труд находил свое отражение в журналистике и литературе. Корреспонденты регулярно выезжают на передовую, рассказывают о непростой работе защитников Родины. Мы понимаем, что ваши командировки связаны с риском для жизни, поэтому приняли закон о военкорах, который закрепляет их статус, меры государственной поддержки. Благодарю журналистов, освещающих эту важнейшую для всех нас тему.

Труд журналистов позволяет доносить объективную информацию о ситуации на фронте, подвигах наших бойцов. Также в условиях роста информационных атак на республику медиаотрасль отражает объективную информацию о положении дел в регионе и муниципальных образованиях.

— В Башкортостане костяк профессионального института военкоров будут формировать опытные журналисты республиканских СМИ, — рассказал редактор АО ТРК «Башкортостан» Ильяс Батыргариев. — Мастера из АО ТРК Башкортостан, ГТРК и «Башинформа» создают серьезные документальные проекты, передачи, сюжеты о подвигах земляков и выступают ключевыми наставниками. Будущие студенты, перенимая их опыт на практике, будут переводить патриотическую тематику в современные цифровые форматы. Эта связка «мастер — подмастерье» обеспечат преемственность и высокое качество контента. В результате республика подготовит новое поколение профессиональных кадров, способных развивать военную журналистику на региональном уровне.

Журналисты Башкирии не только выступают в роли военкоров, но и, как в годы Великой Отечественной войны, с оружием в руках проявляют мужество на передовой. Это Рафик Ахметшин, Байтулла Фаткуллин, Павел Самойлин, Артур Тапаков, Руслан Ахметьзянов и другие. Главный редактор газеты «Победа» Бирского района Венер Зиганшин героически погиб при исполнении воинского долга.

Фото из личного архива Ильяса Батыргариева.