-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
10 Декабря , 15:45

В Башкирии будет развиваться профессиональный институт военкоров

Башкортостан стал первым регионом России, принявшим закон о военных корреспондентах. Такую инициативу предложил глава республики Радий Хабиров на встрече с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

В Башкирии будет развиваться профессиональный институт военкоров
В Башкирии будет развиваться профессиональный институт военкоров

В условиях специальной военной операции значение медиаотрасли многократно возросло. С первых дней СВО журналисты республики активно освещают героизм наших бойцов. На фронт регулярно выезжают Азат Садреев, Айнур Кабиров, Гузель Хамитова, Вадим Исламов, Иван Шабрин, Ильяс Батыргариев, Эдуард Кускарбеков, Мунир Кунафин, Артур Давлетбаков, Фанис Гареев, Рамиль Мансуров, Лариса Абдуллина, Миляуша Кагарманова, Айнур Давлетбаков и другие военкоры. На XXIV съезде Региональной общественной организации «Союз журналистов Республики Башкортостан», прошедшем в Уфе, Радий Хабиров вручил первые удостоверения военных корреспондентов, а также государственные награды и благодарственные письма журналистам.

— Против нашего общества идет самая настоящая информационная война, вы находитесь на ее передовой, — подчеркнул Радий Хабиров. — В этих непростых условиях важно умело противостоять недостоверной информации, фейкам.  Много наших земляков выполняют задачи специальной военной операции. Очень важно, чтобы их ратный труд находил свое отражение в журналистике и литературе. Корреспонденты регулярно выезжают на передовую, рассказывают о непростой работе защитников Родины. Мы понимаем, что ваши командировки связаны с риском для жизни, поэтому приняли закон о военкорах, который закрепляет их статус, меры государственной поддержки. Благодарю журналистов, освещающих эту важнейшую для всех нас тему.

Труд журналистов позволяет доносить объективную информацию о ситуации на фронте, подвигах наших бойцов. Также в условиях роста информационных атак на республику медиаотрасль отражает объективную информацию о положении дел в регионе и муниципальных образованиях.

— В Башкортостане костяк профессионального института военкоров будут формировать опытные журналисты республиканских СМИ, — рассказал редактор АО ТРК «Башкортостан» Ильяс Батыргариев. — Мастера из АО ТРК Башкортостан, ГТРК и «Башинформа» создают серьезные документальные проекты, передачи, сюжеты о подвигах земляков и выступают ключевыми наставниками. Будущие студенты, перенимая их опыт на практике, будут переводить патриотическую тематику в современные цифровые форматы. Эта связка «мастер — подмастерье» обеспечат преемственность и высокое качество контента. В результате республика подготовит новое поколение профессиональных кадров, способных развивать военную журналистику на региональном уровне.

Журналисты Башкирии не только выступают в роли военкоров, но и, как в годы Великой Отечественной войны, с оружием в руках проявляют мужество на передовой. Это Рафик Ахметшин, Байтулла Фаткуллин, Павел Самойлин, Артур Тапаков, Руслан Ахметьзянов и другие. Главный редактор газеты «Победа» Бирского района Венер Зиганшин героически погиб при исполнении воинского долга.

Фото из личного архива Ильяса Батыргариева.

 

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru