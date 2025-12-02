Волонтёры — благородные сердца

При этом произошел значительный рост производительности труда волонтеров. Если первая сеть была готова в мае 2024 года, а сотая — в нынешнем апреле, то эта — в конце прошлой недели. И работа продолжается. Процесс ускорился, потому что появились помощницы. На боевую вахту встали пенсионеры Рауда Хайретдинова, Венера Сабогинова и Мария Будылина.

Рауда Галимбаяновна известна нашим читателям по статье «С надеждой на себя», опубликованной в марте в нашей газете на странице «Ветеран». Напомню: с мужем они вырастили троих прекрасных детей. Их сын Булат отправился на СВО в августе 2022 года и героически погиб весной 2024-го. Собрав всю волю в кулак, родители решили помогать участникам СВО вернуться домой живыми. Рауда пришла в редакцию газеты и освоила схемы плетения масксетей. А отец героя, Ринат Камалович, до пенсии работавший сварщиком, стал мастерить печи из газовых баллонов для бойцов. Но беда не приходит одна. Он успел изготовить их более полусотни, но тяжело заболел и через полгода скончался.

По примеру Рауды к редакционному станку для плетения сетей встала ее двоюродная сестра Венера Шагинуровна. Ей 68, много лет работала монтажницей на уфимском приборостроительном заводе, лифтером в ЖЭУ-62. Недавно она устроилась на работу, но продолжает приходить сюда после трудового дня.

Год назад к волонтерам присоединилась Мария Николаевна Будылина. Она 40 лет преподавала историю в старших классах, 20 из них — в уфимской школе № 69. Учитель высшей категории считает любые боевые действия величайшей трагедией и тоже помогает нашим воинам. В будущем году ветеран отпразднует солидный юбилей, однако не планирует ставить на стоянку свой автомобиль. «Пока позволяет здоровье, буду ездить сюда», — говорит она.

Совсем недавно в редакцию пришли еще двое неравнодушных пенсионеров. Любовь Алексеенко и Татьяна Епанешникова когда-то вместе трудились в дружном коллективе конструкторского отдела уфимского завода РТИ. Любовь Николаевна — около 30 лет, техником-конструктором, а Татьяна Александровна отдала заводу полвека, последние десять лет руководила конструкторским сектором. Любовь Николаевна уже имеет опыт волонтерства — с начала СВО вязала носки бойцам, отправляла посылки и денежные переводы.

В свободное от основной работы время к ним присоединяются сотрудники редакции — Евгения Лапука, Наталия Гайсина, Ирина Япарова и другие. Оперативно координирует эту важную работу начальник отдела подписки Ильгиз Рафиков.

Поставляет материалы для плетения маскировочных сетей и отправляет их на СВО команда «МыЗаСВОих.Уфа». Руководитель штаба Ольга Вязовая сообщила, что если в 2023 году они еженедельно пересылали транспортной компанией около 20 кубов гуманитарки, то за 2024 и 2025 годы «за ленточку» от них ушло 22 фуры гуманитарной помощи, готовятся 23-я и 24-я. Есть в этом заслуга и волонтеров газеты «Республика Башкортостан».