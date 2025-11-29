Боевой характер школьного повара

В Куюргазинском районе Фаниля Каримова знают абсолютно все. А прославился он, можно сказать, дважды: первый раз — когда, будучи отцом семерых детей, ушел на СВО, а второй раз — когда, вернувшись, устроился поваром в школьную столовую. Об этом удивительном человеке нам рассказала социальный координатор госфонда «Защитники Отечества» Анастасия Николаева, добавив, что она им очень гордится.

И мы, разумеется, не могли не встретиться с героем.

В школу всей семьёй

На работе Фаниля Каримова мы уже не застали, да и дома его не оказалось. Как выяснилось, вместе с супругой Надеждой они поехали решать свои дела в соседний Кумертау. На наш звонок Каримовы откликнулись сразу, и мы помчались туда.

Разговор начался, конечно же, с детей.

— У нас три мальчика и четыре девочки. Самой старшей 18 лет, самому маленькому — три годика. Старшая уже отучилась в колледже на юриста, малыш ходит в детский сад, остальные — школьники. Живем мы в деревне Маломусино, а школа у нас в соседней деревне Илькинеево, — рассказывает Надежда.

Глава семьи Фаниль Каримов на СВО ушел в июле 2023-го, заключив контракт. На вопрос, не смущало ли его количество детей и переживания супруги, он ответил просто: «Родину надо защищать».

— Контракт я заключил на год, а служить пришлось почти два. Домой вернулся в феврале нынешнего года. Учитывая, что у меня семеро детей, командиры пошли навстречу, и меня уволили с военной службы. Как только вернулся, со мной связалась социальный координатор фонда «Защитники Отечества». В том числе встал вопрос о трудоустройстве, и в этом плане мне очень помогли в центре занятости. Спасибо и директору школы деревни Илькинеево Альфие Наиловне Вахитовой, — говорит Фаниль Каримов.

Работа в школьной столовой для участника СВО новинкой не стала.

— Я по профессии повар, в свое время отучился по этой специальности. Когда ушел на СВО, то первые три месяца готовил для ребят, потом уже стали ставить боевые задачи. В темное время суток мы отвозили еду бойцам, ну и, конечно, бывало всякое, — продолжает Фаниль Каримов.

В школе в Илькинеево теперь работает не только глава семьи, но и его супруга.

— Муж приехал устраиваться на работу в школу, и выяснилось, что им также требуется учитель физкультуры. Я окончила курсы в педколледже и теперь веду уроки. Дети тоже учатся в нашей школе. Утром все дружно грузимся в школьный автобус, а после занятий возвращаемся обратно, — рассказывает Надежда.

Учителя и сотрудники в школе очень хорошие, говорит Фаниль. Все стараются помочь, идут навстречу. Что касается школьников, то они своего нового повара встретили с большим интересом.

— Когда Фаниль Федорович пришел работать в школьную столовую, дети, конечно, были удивлены: их повар — мужчина, да еще участник СВО. У меня на уроке спрашивали, не тяжело ли ему работать после пережитого. Я им объяснила, что все хорошо: он проходил реабилитацию, отдыхал в санатории, восстановился, — вспоминает Надежда.

— Вдвоем в санатории отдыхали? — спрашиваем их.

— Нет, отдыхать вместе у нас не получается. Детей одних не оставишь, да и за гусями, утками смотреть надо. Если только летом всей семьей на речку съездим искупаться, — смеется Фаниль Каримов.

Супруги также отмечают, что пользуются и другими мерами поддержки. Их младший сын, например, бесплатно ходит в детский сад, а дочь получила сертификат и обучилась на мастера маникюра.

Проблемы решаются

О проблемах участников СВО социальный координатор Анастасия Николаева знает не понаслышке — ее супруг тоже служит «за ленточкой». Именно это обстоятельство и привело ее в фонд «Защитники Отечества».

— Когда мобилизовали супруга, я поняла, что нужно помогать ребятам. Начали с масксетей, блиндажных свечей. Когда стали набирать команду в фонд «Защитники Отечества», я тоже подала анкету, и меня приняли. Наша главная задача — сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших участников спецоперации. Мы оказываем содействие в получении всех мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение. Помогаем и в получении технических средств реабилитации— протезов, колясок, адаптивной одежды и прочего, — поясняет Анастасия Николаева.

Какое-то время девушка работала и в районе, и в Кумертау, и на ее сопровождении, если считать вместе с членами семей, было около 500 человек. Да и сейчас кто-то периодически приезжает из города, и она им тоже оказывает помощь. Речь в основном идет о предоставлении мер поддержки: ветераны и члены семей не всегда знают, куда обратиться. В фонде их координируют, а где-то и лично сопровождают.

— Есть вопросы, которые сложно решить? — спрашиваем ее.

— Не без этого, конечно. Вопросы бывают разные: есть такие, которые можно решить здесь и сейчас, а на отработку других нужно время. Мы стараемся решать их совместно со всеми структурами. Помогает то, что район у нас очень дружный, все готовы поддержать. Мы очень тесно работаем с администрацией, со службой семьи, помощь оказывают юрист и психолог. Если кто-то приходит с детьми, мы их сразу отправляем в игровую, а сами спокойно работаем с человеком, — говорит Анастасия Сергеевна.

Социальный координатор особо отмечает сотрудников центра занятости населения и говорит, что они большие молодцы. Вернувшись из зоны СВО, человек иногда теряет себя и не знает, чем заняться. И это понятно: мирная жизнь — она совсем другая, к ней нужно заново привыкнуть, адаптироваться. Центр занятости помогает найти подходящее место и начать работать.

— С каждым из ветеранов, вернувшихся домой, мы держим связь, постоянно на телефоне, списываемся. Если есть какие-то вопросы, они в любое время могут их задать. Зачастую просто заходят к нам пообщаться, когда проезжают мимо. Также постоянно на связи и с членами семей погибших участников СВО. С любым вопросом, предложением или проблемой они мне пишут или звонят. Иногда мне кажется, что они уже стали моей второй семьей, — рассказывает социальный координатор.

Сейчас Анастасия Николаева готовит документы на предоставление коляски и протеза для одного из вернувшихся домой участников спецоперации. Кроме того, стоит вопрос об адаптации его жилого помещения.

КСТАТИ

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная его цель — персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и долгое время не выходящих на связь бойцов. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, помогает вернуться к мирной жизни.

В республике филиал фонда «Защитники Отечества» работает с 1 июня 2023 года. Он располагается на улице Мингажева, 107 в Уфе. Во всех районах и городах работают социальные координаторы, часть из них — ветераны СВО. Всего в регионе ветеранов сопровождают 120 социальных координаторов.