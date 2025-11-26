Берегиня — от слова «бережёт»

— Я пролежал на земле под антидроновым одеялом два часа, и «птички» меня не обнаружили, — рассказал волонтерам группы «Берегиня» села Табынское боец штурмовой роты, заглянувший к ним во время своего кратковременного отпуска. От него женщины узнали, что «птички» (дроны) запутываются в маскировочных сетях и не могут попасть в блиндаж.

— Для маскировки блиндажей, танков, автомобилей нужны сети большего размера, с плетением типа «трава». Мы плетем и такие, и плоские, — рассказывает руководитель волонтеров Надежда Стукалова.

Этот коллектив был создан в мае 2024 года при активном участии Любови Вечериной — жительницы соседнего села Родина. В конце первого года СВО она прошла обучение в волонтерской организации «Масксети Щит Уфа» и не только создала свою группу, но и провела мастер-классы по плетению маскировочных сетей для всех волонтеров района, стала их куратором. На призыв главы Табынского сельсовета Фидана Гумерова поддержать воюющих земляков откликнулось много неравнодушных сельчан. Бруски для изготовления шестиметрового станка для плетения, который установили в фойе местного клуба, выделил предприниматель из села Красноусольский Айдар Мусин.

Любая критическая ситуация вызывает у волонтеров желание оказать помощь, а нынешняя особенно — ведь на кону жизни наших бойцов, безопасность страны. Душа болит не только у тех, чьи родные и близкие вступили в смертельную схватку, чтобы в очередной раз избавить нашу землю от фашистской нечисти.

— При необходимости за день можем собрать до 18-20 тысяч рублей на нужды участников СВО, — говорит Надежда Григорьевна. — Недавно боец с позывным «Змей» перевел «из-за ленточки» пять тысяч. Вдова участника СВО, имея ребенка-инвалида, ежемесячно сдает по две тысячи рублей.

На собранные деньги покупаются материал для сетей, медикаменты — все, что заказывают с передовой. В зону боевых действий отправляется и домашняя еда: лапша, чак-чак, соленья-варенья и другие продукты, пчеловоды делятся медом.

Дети регулярно пишут письма солдатам.

За полтора года волонтеры села сплели 87 сетей, связали около 300 пар носков, совместно со школьниками залили более 200 окопных свечей, освоили вязание нашлемников. Средний возраст «девочек», как ласково называют берегинь, — плюс-минус 70. Самой молодой пенсионерке, главной берегине, 59 лет. К слову, в эту группу вошли и члены местной общественной организации башкирских женшин «Агинэй».

Часто они собираются в библиотеке села, где им всегда рада Ирина Любина. В свободное время она тоже плетет сети. Есть среди этих благородных людей те, кто шьет белье для госпиталей, многие вяжут носки, а Хамдия Сагирова — нашлемники по особой схеме. Есть и те, кто помогает по-крупному. Староста села Табынское Сергей Щенников и индивидуальный предприниматель Геннадий Тахтаров передали воинам свои внедорожники «Нива». Совместно с благотворительным фондом района сельчане приобрели и отправили в зону специальной военной операции УАЗ-3469.

В волонтерской группе «Швейбат» в Красноусольском шьют антидроновые одеяла и маскировочные плащи. Туда и обратно своих волонтеров возит глава сельсовета Фидан Гумеров. Он рассказал, что в сентябре на деньги, вырученные за благотворительный концерт самодеятельных артистов района, земляку с позывным «Ямал» купили генератор и аккумулятор для зарядки батареек, медикаменты, средства гигиены. Гуманитарные грузы приходят по назначению, их доставляет прошедший Первую чеченскую кампанию председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» имени Героя России Фарвата Якупова и член волонтерской организации села Красноусольский «СВОих не бросаем» Ильфат Закиров.

Любовь Вечерина сообщила, что из Гафурийского района на передовую отправлено уже более тысячи масксетей. Самые активные в этом важном деле — волонтеры сел Красноусольский, Табынское, Родина, Мраково, Явгильды, Бурлы, деревни Верхний Ташбукан.

На огонек к берегиням порой заглядывает, чтобы угостить плюшками или блинами, 91-летняя Мария Репина, живущая неподалеку. После смерти мужа, похоронив двух дочерей, Мария Евсеевна осталась без самых дорогих людей. Берегини сочувствуют долгожительнице, от души благодарят за угощение и вместе пьют чай.