Шеф Надежда и все, все, все

Они проводили очередной гуманитарный конвой для земляков, служащих в зоне СВО.

В его состав вошли автомобили, пиломатериалы, мотоциклы, запасные шины, питьевая вода, масксети, антидроновые одеяла и шторы, блиндажные свечи, адресные посылки и многое другое.

Помощь для своих на передовой дуванцы собирают дружно, всем миром: от предприятий и организаций сельских поселений и волонтерских групп до бабушек из отдаленных деревень, которые сушат для ребят сухарики и ароматные травы для чая.

Уазик цвета неба

Семейство Надежды Боженок пребывало в приподнятом настроении: шутка ли — близким и друзьям удалось в складчину приобрести машину для отправки на СВО, где служил ее брат, Дмитрий. И только мама бойца, увидев светло-голубой уазик, воскликнула: «Как же на таком приметном-то ездить там, «за ленточкой»! Надо перекрасить!» Да, о цвете автомобиля никто и не подумал. Времени на апгрейд не было. И тогда кто-то вспомнил про масксети. Когда месягутовцы обратились за ними в Уфу, столичные волонтеры, конечно, не отказали, но поинтресовались не без подковырочки, почему те сами до сих пор не плетут сети, мол, район-то большой. «И правда!» — подумали месягутовцы, съездили на обучение в Малояз и обосновались в выделенном райадминистрацией помещении.

Поначалу масксети плели только родственники Дмитрия Цветова, они практически жили рядом с деревянным станком, но постепенно прибывала помощь от местных пенсионеров. Работали целый день — заказов становилось все больше. А как отказать своим же ребятам, которые, приезжая в отпуск на родину, просили масксети и увозили все, что удалось собрать, с собой на передовую?

— Сейчас масксети плетет вся округа, почти все наши деревни. Делать закупки помогают предприятия и население. Весь материал идет в дело, даже самые маленькие кусочки ткани, из которых делаем нашлемники — у нас безотходное производство. Работаем посменно, но если есть срочный заказ, собираются все — у нас дружная команда. Соседние деревни привозят сюда свои сети, у нас идет их общий счет — почти 1600 сплетено по району (за исключением села Дуван, у которого своя статистика). Вначале приходилось покупать большие «бублики» ткани, которые мы вручную разлиновывали и раздавали бабулечкам разрезать, потом появились волонтеры-мужчины, которые придумали для нас станок, чтобы разрезать сразу весь объемный «бублик». А теперь раскраивать ткань помогает «Газпром». Бойцы шлют видео с передовой, показывая, как используются сети. Ребята еще и сами доводят их до ума, дополняя палочками и веточками, — с энтузиазмом рассказывает Надежда.

И как ей хватает энергии, ведь помимо волонтерства она еще и четверых детей воспитывает, недавно вышла из декрета.

— Надежда у нас — шеф, она отвечает за финансы, закупки, помещение, — поясняет хрупкая девушка на вид лет двадцати. — А я изначально отвечала за технологию, обучение.

Оказалось, что это Валентина, жена Дмитрия Цветова, брата Надежды. За внешней хрупкостью скрывается сильный характер и… трое детей.

— Как-то муж пришел и говорит: «Собери мне сумку, поеду», — «Куда поедешь?» — «На Украину». — «Шутишь?» Я не поверила, думала, шутит, проводила его до Уфы… Он сказал, что СВО длится уже слишком долго, нужно помочь ребятам, чтобы все быстрее закончилось, — говорит Валентина. А Надежда добавляет, что на СВО добровольцем еще до мобилизации ушел их дядя: «Уже немолодой, здоровье было неважное, так что сначала в военкомате ему отказывали, но и здоровье подтянул, и жену, которая была против, переубедил. Он служил когда-то в погранвойсках. Пограничник — этим все сказано».

Женщины признаются, что они вовсе не такие сильные, как может показаться, и бывают моменты, когда хочется просто абстрагироваться от всего.

— Ведь нам говорят не только слова поддержки: бывает, и обвиняют: мол, сети плетете — войну продлеваете. Но когда к нам обращается с просьбой очередной отпускник, мы обо всем забываем и работаем, чтобы помочь ребятам, — говорит Надежда.

Конечно, она часто слышит: «У тебя же четверо детей, что ты здесь делаешь?!» «Медитирую!» — отвечает Надежда.

Девочки своих не бросают

А в соседнем помещении кипит работа волонтерского движения Дуванского района «СВОих не бросаем». «Девочки 60+», называет его единственный встретившийся нам в этом цветнике представитель сильной половины человечества Геннадий Васильевич Кузнецов. По возрасту — пенсионер, по энергетике ясно, что даст фору молодым, ну и опыт работы на руководящей должности в Северо-восточных электрических сетях «Башкир­энерго» чувствуется. Геннадий Васильевич демонстрирует «хозяйство» и продукцию. Одно маленькое помещение превратилось в цех по литью окопных свечей и изготовлению парафиновых розжигов из ватных дисков, в другом раскраивают антидроновые тепловизионные одеяла, изготавливают армейский сухой душ, браслеты выживания.

— Как-то к нам зашел боец-отпускник, увидел браслет выживания и за чаем рассказал, как подобный браслет спас ему жизнь. Когда над тобой зависает дрон, нужно реагировать моментально, счет идет на секунды. Так вот, он быстро стянул с себя браслет — это пять метров шнура, который выдерживает 200 килограммов веса, успел растянуть на шнуре плащ-палатку и лечь под нее в ложбинку. Дрон сбросил гранату, она взорвалась на плащ-палатке: парня посекло, но остался жив.

— А вот это — антидроновые шторы. Бойцы прислали нам видео, на котором дрон пытался залететь в блиндаж, но запутался в них. Если ребята раньше использовали их, огораживая орудийные позиции и блиндажи, то сейчас натягивают поперек дорог, ведь дроны «охотятся» и за автомобилями. А сухой армейский душ летом вообще суперполезная вещь! Только в прошлом году мы 5-6 тысяч комплектов отправили на передовую, — рассказывает волонтер. — А все начиналось с предложения собирать консервные банки для окопных свечей. Но что толку собирать банки — надо свечи лить! Обговорили это с районным советом ветеранов, выписали на маркетплейсе парафин. И что интересно, продавцы очень быстро отреагировали на спрос: сначала мы покупали кило парафина за 90 рублей, а уже через месяц — за 150. Так же было и с тканью. Потом парафин вообще исчез, и появились готовые свечи — ведь кому война, а кому мать родна. Килограмма парафина хватает на четыре свечи. Мы собрали деньги, закупили больше 200 килограммов, а потом я обратился к руководству «Башкир­энерго», и предприятие закупило нам тонну парафина.

На стене висит список с заявками бойцов, по позывным, в том числе от двух «Волков» и двух «Башкир».

— Ребята-отпускники приходят к нам и берут самое необходимое, то, что умещается в рюкзаке: браслеты выживания, травяные чаи, сухарики и другие гостинцы, которые заготавливают в лесных поселках Калмаш и Октябрьский, — рассказывают девочки «серебряного возраста», которых общее полезное дело превратило не просто в подружек, а в одну дружную семью.

Бизнес-леди из Месягутово

— Мне часто говорят: не представляю, каково тебе, когда у тебя оба сына там…Конечно, не дай бог такое представить никому, даже во сне… А помогает мне выживать и оставаться в состоянии равновесия наша с девочками деятельность по пошиву антидроновых одеял. Приходится быть сильными, когда понимаешь, что от нас зависят жизни наших защитников. Они зависят и от тех не зачерствевших душой людей, благодаря финансовой поддержке которых мы закупаем расходники, — говорит жительница Месягутово Лариса Сорокина.

Сначала организовывать сбор средств матери двух кадровых военных, служащих на СВО, было психологически трудно.

— Когда организовывала первый сбор, у меня прямо ломка была, я даже в больницу попала. Не привыкла просить... Сейчас прошу легко и даже с удовольствием, потому что поняла: тот, с кем нам по пути, — поможет. И люди оказались отзывчивыми до слез, — говорит Лариса Владиковна. Она — известный в районе предприниматель, давно занимается профкосметикой, но сейчас бизнес, как говорится, побоку, все внимание — волонтерской деятельности.

Старшему сыну Ларисы Владиковны 31 год, он окончил Саратовское военное училище и служит в Челябинской области. У него семья, двое детей.

— Когда началась СВО, со службы не отпускали, но он не мог оставаться здесь, в то время как его друзья и сослуживцы отправлялись «за ленточку». Когда сообщил о своем решении, у меня была истерика, я орала, ругала политиков. Но он сказал: «Мам, если они к нам зайдут, то никого не пожалеют, я должен быть там». После этих слов я как-то выдохнула, — вспоминает Лариса Владиковна. — Я всегда уважала выбор сыновей. А военная стезя — это целиком их выбор. Хотя в родне мужа было много военных и наши деды — участники Великой Отечественной, супруг военным не стал, но всю жизнь очень интересовался историей, ну и мальчишки заодно. Был момент, когда старший в подростковом возрасте перестал учиться, пошел «не в ту степь» и повел за собой всех мальчишек в классе. Но нам повезло с классным руководителем, она поняла, что он — лидер, и направила его энергию в правильное русло. Лешу стали ставить командиром на всевозможных слетах и «Зарнице», и он изменился. Младший тоже всегда участвовал в подобных мероприятиях, он тоже лидер по характеру. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище имени Жукова и уехал по распределению в Симферополь. Скоро его отправили на боевое слаживание — «за ленточкой» нужны были командиры…

Когда старший сын рассказал, что ребятам не хватает масксетей, Лариса Сорокина побежала к местным волонтерам, к той самой «команде Надежды», и окунулась в работу до такой степени, что некогда было переживать, думалось только о том, как помочь — такая там была атмосфера. Придя в отпуск, Алексей сообщил, что нужны антидроновые одеяла.

— Он знал, что когда-то я училась на швею. Отучилась и забыла. Но оказалось, не зря в лихие девяностые Бог меня направил в эту сферу. К тому же до этого я познакомилась со швеей Ольгой Белослудцевой. Поначалу мы делали сухой армейский душ, используя для этого парикмахерские полотенца, теперь их поставщики делают нам скидку. Вскоре к благому делу подключились детишки из соседних деревень, дети-инвалиды, и появилось волонтерское движение «Аистята» — ребята работают так быстро, что мы не успеваем нарезать материал, «домашнюю работу» они уносят домой. А антидроновых одеял за год мы пошили более 800, — рассказала Лариса Сорокина. Именно ее Дуванский район выдвинул на участие во Всероссийском конкурсе «Женщина — мать нации» в номинации «Бизнес-леди», в которой она и победила.

— Удивлению моему не было предела. Только в зале Конгресс-холла «Торатау», где в марте состоялся финал конкурса, я поняла, какая честь мне выпала. Мне подарили красный французский платок — я о таком давно мечтала: раньше я танцевала с таким в ансамбле, — рассказала Лариса.

Несмотря на все трудности, ей удается оставаться очаровательной, жизнерадостной женщиной, заряжать окружающих позитивом и быть просто мамой, все помыслы которой направлены на то, чтобы поскорее наступил мир и ни одной маме больше не пришлось испытать то, что испытала она сама.