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5 Сентября 2025, 05:15

Шеф Надежда и все, все, все

Жители Дуванского района от мала до велика помогают бойцам на передовой

Ринат РАЗАПОВ Дуванские волонтёры работают по многочисленным заявкам бойцов.Ринат РАЗАПОВ Дуванские волонтёры работают по многочисленным заявкам бойцов.
Дуванские волонтёры работают по многочисленным заявкам бойцов.Фото:Ринат РАЗАПОВ

Они проводили очередной гуманитарный конвой для земляков, служащих в зоне СВО.

В его состав вошли автомобили, пиломатериалы, мотоциклы, запасные шины, питьевая вода, масксети, антидроновые одеяла и шторы, блиндажные свечи, адресные посылки и многое другое.

Помощь для своих на передовой дуванцы собирают дружно, всем миром: от предприятий и организаций сельских поселений и волонтерских групп до бабушек из отдаленных деревень, которые сушат для ребят сухарики и ароматные травы для чая.

Уазик цвета неба

Семейство Надежды Боженок пребывало в приподнятом настроении: шутка ли — близким и друзьям удалось в складчину приобрести машину для отправки на СВО, где служил ее брат, Дмитрий. И только мама бойца, увидев светло-голубой уазик, воскликнула: «Как же на таком приметном-то ездить там, «за ленточкой»! Надо перекрасить!» Да, о цвете автомобиля никто и не подумал. Времени на апгрейд не было. И тогда кто-то вспомнил про масксети. Когда месягутовцы обратились за ними в Уфу, столичные волонтеры, конечно, не отказали, но поинтресовались не без подковырочки, почему те сами до сих пор не плетут сети, мол, район-то большой. «И правда!» — подумали месягутовцы, съездили на обучение в Малояз и обосновались в выделенном райадминистрацией помещении.

Поначалу масксети плели только родственники Дмитрия Цветова, они практически жили рядом с деревянным станком, но постепенно прибывала помощь от местных пенсионеров. Работали целый день — заказов становилось все больше. А как отказать своим же ребятам, которые, приезжая в отпуск на родину, просили масксети и увозили все, что удалось собрать, с собой на передовую?

— Сейчас масксети плетет вся округа, почти все наши деревни. Делать закупки помогают предприятия и население. Весь материал идет в дело, даже самые маленькие кусочки ткани, из которых делаем нашлемники — у нас безотходное производство. Работаем посменно, но если есть срочный заказ, собираются все — у нас дружная команда. Соседние деревни привозят сюда свои сети, у нас идет их общий счет — почти 1600 сплетено по району (за исключением села Дуван, у которого своя статистика). Вначале приходилось покупать большие «бублики» ткани, которые мы вручную разлиновывали и раздавали бабулечкам разрезать, потом появились волонтеры-мужчины, которые придумали для нас станок, чтобы разрезать сразу весь объемный «бублик». А теперь раскраивать ткань помогает «Газпром». Бойцы шлют видео с передовой, показывая, как используются сети. Ребята еще и сами доводят их до ума, дополняя палочками и веточками, — с энтузиазмом рассказывает Надежда.

И как ей хватает энергии, ведь помимо волонтерства она еще и четверых детей воспитывает, недавно вышла из декрета.

— Надежда у нас — шеф, она отвечает за финансы, закупки, помещение, — поясняет хрупкая девушка на вид лет двадцати. — А я изначально отвечала за технологию, обучение.

Оказалось, что это Валентина, жена Дмитрия Цветова, брата Надежды. За внешней хрупкостью скрывается сильный характер и… трое детей.

— Как-то муж пришел и говорит: «Собери мне сумку, поеду», — «Куда поедешь?» — «На Украину». — «Шутишь?» Я не поверила, думала, шутит, проводила его до Уфы… Он сказал, что СВО длится уже слишком долго, нужно помочь ребятам, чтобы все быстрее закончилось, — говорит Валентина. А Надежда добавляет, что на СВО добровольцем еще до мобилизации ушел их дядя: «Уже немолодой, здоровье было неважное, так что сначала в военкомате ему отказывали, но и здоровье подтянул, и жену, которая была против, переубедил. Он служил когда-то в погранвойсках. Пограничник — этим все сказано».

Женщины признаются, что они вовсе не такие сильные, как может показаться, и бывают моменты, когда хочется просто абстрагироваться от всего.

— Ведь нам говорят не только слова поддержки: бывает, и обвиняют: мол, сети плетете — войну продлеваете. Но когда к нам обращается с просьбой очередной отпускник, мы обо всем забываем и работаем, чтобы помочь ребятам, — говорит Надежда.

Конечно, она часто слышит: «У тебя же четверо детей, что ты здесь делаешь?!» «Медитирую!» — отвечает Надежда.

Девочки своих не бросают

А в соседнем помещении кипит работа волонтерского движения Дуванского района «СВОих не бросаем». «Девочки 60+», называет его единственный встретившийся нам в этом цветнике представитель сильной половины человечества Геннадий Васильевич Кузнецов. По возрасту — пенсионер, по энергетике ясно, что даст фору молодым, ну и опыт работы на руководящей должности в Северо-восточных электрических сетях «Башкир­энерго» чувствуется. Геннадий Васильевич демонстрирует «хозяйство» и продукцию. Одно маленькое помещение превратилось в цех по литью окопных свечей и изготовлению парафиновых розжигов из ватных дисков, в другом раскраивают антидроновые тепловизионные одеяла, изготавливают армейский сухой душ, браслеты выживания.

— Как-то к нам зашел боец-отпускник, увидел браслет выживания и за чаем рассказал, как подобный браслет спас ему жизнь. Когда над тобой зависает дрон, нужно реагировать моментально, счет идет на секунды. Так вот, он быстро стянул с себя браслет — это пять метров шнура, который выдерживает 200 килограммов веса, успел растянуть на шнуре плащ-палатку и лечь под нее в ложбинку. Дрон сбросил гранату, она взорвалась на плащ-палатке: парня посекло, но остался жив.

— А вот это — антидроновые шторы. Бойцы прислали нам видео, на котором дрон пытался залететь в блиндаж, но запутался в них. Если ребята раньше использовали их, огораживая орудийные позиции и блиндажи, то сейчас натягивают поперек дорог, ведь дроны «охотятся» и за автомобилями. А сухой армейский душ летом вообще суперполезная вещь! Только в прошлом году мы 5-6 тысяч комплектов отправили на передовую, — рассказывает волонтер. — А все начиналось с предложения собирать консервные банки для окопных свечей. Но что толку собирать банки — надо свечи лить! Обговорили это с районным советом ветеранов, выписали на маркетплейсе парафин. И что интересно, продавцы очень быстро отреагировали на спрос: сначала мы покупали кило парафина за 90 рублей, а уже через месяц — за 150. Так же было и с тканью. Потом парафин вообще исчез, и появились готовые свечи — ведь кому война, а кому мать родна. Килограмма парафина хватает на четыре свечи. Мы собрали деньги, закупили больше 200 килограммов, а потом я обратился к руководству «Башкир­энерго», и предприятие закупило нам тонну парафина.

На стене висит список с заявками бойцов, по позывным, в том числе от двух «Волков» и двух «Башкир».

— Ребята-отпускники приходят к нам и берут самое необходимое, то, что умещается в рюкзаке: браслеты выживания, травяные чаи, сухарики и другие гостинцы, которые заготавливают в лесных поселках Калмаш и Октябрьский, — рассказывают девочки «серебряного возраста», которых общее полезное дело превратило не просто в подружек, а в одну дружную семью.

Бизнес-леди из Месягутово

— Мне часто говорят: не представляю, каково тебе, когда у тебя оба сына там…Конечно, не дай бог такое представить никому, даже во сне… А помогает мне выживать и оставаться в состоянии равновесия наша с девочками деятельность по пошиву антидроновых одеял. Приходится быть сильными, когда понимаешь, что от нас зависят жизни наших защитников. Они зависят и от тех не зачерствевших душой людей, благодаря финансовой поддержке которых мы закупаем расходники, — говорит жительница Месягутово Лариса Сорокина.

Сначала организовывать сбор средств матери двух кадровых военных, служащих на СВО, было психологически трудно.

— Когда организовывала первый сбор, у меня прямо ломка была, я даже в больницу попала. Не привыкла просить... Сейчас прошу легко и даже с удовольствием, потому что поняла: тот, с кем нам по пути, — поможет. И люди оказались отзывчивыми до слез, — говорит Лариса Владиковна. Она — известный в районе предприниматель, давно занимается профкосметикой, но сейчас бизнес, как говорится, побоку, все внимание — волонтерской деятельности.

Старшему сыну Ларисы Владиковны 31 год, он окончил Саратовское военное училище и служит в Челябинской области. У него семья, двое детей.

— Когда началась СВО, со службы не отпускали, но он не мог оставаться здесь, в то время как его друзья и сослуживцы отправлялись «за ленточку». Когда сообщил о своем решении, у меня была истерика, я орала, ругала политиков. Но он сказал: «Мам, если они к нам зайдут, то никого не пожалеют, я должен быть там». После этих слов я как-то выдохнула, — вспоминает Лариса Владиковна. — Я всегда уважала выбор сыновей. А военная стезя — это целиком их выбор. Хотя в родне мужа было много военных и наши деды — участники Великой Отечественной, супруг военным не стал, но всю жизнь очень интересовался историей, ну и мальчишки заодно. Был момент, когда старший в подростковом возрасте перестал учиться, пошел «не в ту степь» и повел за собой всех мальчишек в классе. Но нам повезло с классным руководителем, она поняла, что он — лидер, и направила его энергию в правильное русло. Лешу стали ставить командиром на всевозможных слетах и «Зарнице», и он изменился. Младший тоже всегда участвовал в подобных мероприятиях, он тоже лидер по характеру. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище имени Жукова и уехал по распределению в Симферополь. Скоро его отправили на боевое слаживание — «за ленточкой» нужны были командиры…

Когда старший сын рассказал, что ребятам не хватает масксетей, Лариса Сорокина побежала к местным волонтерам, к той самой «команде Надежды», и окунулась в работу до такой степени, что некогда было переживать, думалось только о том, как помочь — такая там была атмосфера. Придя в отпуск, Алексей сообщил, что нужны антидроновые одеяла.

— Он знал, что когда-то я училась на швею. Отучилась и забыла. Но оказалось, не зря в лихие девяностые Бог меня направил в эту сферу. К тому же до этого я познакомилась со швеей Ольгой Белослудцевой. Поначалу мы делали сухой армейский душ, используя для этого парикмахерские полотенца, теперь их поставщики делают нам скидку. Вскоре к благому делу подключились детишки из соседних деревень, дети-инвалиды, и появилось волонтерское движение «Аистята» — ребята работают так быстро, что мы не успеваем нарезать материал, «домашнюю работу» они уносят домой. А антидроновых одеял за год мы пошили более 800, — рассказала Лариса Сорокина. Именно ее Дуванский район выдвинул на участие во Всероссийском конкурсе «Женщина — мать нации» в номинации «Бизнес-леди», в которой она и победила.

— Удивлению моему не было предела. Только в зале Конгресс-холла «Торатау», где в марте состоялся финал конкурса, я поняла, какая честь мне выпала. Мне подарили красный французский платок — я о таком давно мечтала: раньше я танцевала с таким в ансамбле, — рассказала Лариса.

Несмотря на все трудности, ей удается оставаться очаровательной, жизнерадостной женщиной, заряжать окружающих позитивом и быть просто мамой, все помыслы которой направлены на то, чтобы поскорее наступил мир и ни одной маме больше не пришлось испытать то, что испытала она сама.

Ринат РАЗАПОВ Мать командиров Лариса Сорокина.Ринат РАЗАПОВ Мать командиров Лариса Сорокина.
Мать командиров Лариса Сорокина.Фото:Ринат РАЗАПОВ
Ринат РАЗАПОВ Геннадий Кузнецов показал журналистам цех по производству окопных свечей.Ринат РАЗАПОВ Геннадий Кузнецов показал журналистам цех по производству окопных свечей.
Геннадий Кузнецов показал журналистам цех по производству окопных свечей.Фото:Ринат РАЗАПОВ
Ринат РАЗАПОВ Шеф Надежда.Ринат РАЗАПОВ Шеф Надежда.
Шеф Надежда.Фото:Ринат РАЗАПОВ
Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Теги:дуванский район
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