Александр ЛЕСОВОЙ: «Главное — всегда идти вперёд!»

Наш герой — выпускник МГИМО из Ишимбая, потомственный геофизик. Весной 2022 года принял участие в конкурсе на получение федерального гранта с перспективным проектом в области глубокой переработки технической конопли. Но защита Отечества оказалась для него важнее, и Александр Лесовой вступил в первый Башкирский батальон имени генерала Шаймуратова.

К тому моменту специальная военная операция шла уже четыре месяца. Конечно, было много планов, но он решил, что в первую очередь надо идти «за ленточку». Тогда мало кто предполагал, насколько мощной окажется поддержка неонацистского режима со стороны Запада. Настолько, что военные действия продолжаются до сих пор.

— Я офицер запаса, окончил военную кафедру в БашГУ. Присягал на верность нашему Отечеству, клялся защищать народ и страну, достойно исполнять воинский долг. Я не хотел думать, что отвечу своей дочери, когда она спросит: «Папа, а ты где был, когда СВО началась?» — пояснил Александр.

Военных заданий перед российскими бойцами ставилось немало, и на разных направлениях. Одни из самых сложных нашим ребятам довелось решать под Донецком, в районе города Артемовска (Бахмута).

— Задачи были разные, много что есть вспомнить, но, как говорят, особо запоминаются первый и последний бои. Так оно и есть. Они ярче всех запечатлены в моей памяти. Первое боевое столкновение рота приняла в небольшом селе Безыменное Херсонской области. Тогда никто не понимал, с чем придется столкнуться. Первые раненые, первые погибшие... Помню, как в рацию кричал: «Нужны «коробочки» (бронетехника), эвакуация!» И к нам прилетели отчаянные ребята: боец с позывным «Кальтич» (сейчас находится на лечении, у него несколько ранений с 2022 года) и «Ямал» (к сожалению, недавно погиб в очередном бою). Под минометными обстрелами они несколько раз заезжали и забирали тяжелораненых.

Помню тишину, которая потом стояла на наших позициях. Было нелегко, но главное — мы до конца остались верны себе и своему долгу. В тот день мне навсегда запомнились слова командира морпехов с позывным «Т-1000»: «Я первый захожу и последний выхожу!» Впоследствии я так и делал, прекрасно понимая, что командир должен показывать пример и прикрывать своих ребят, — рассказал собеседник.

Его последний бой состоялся 28 июня 2023 года под поселком Клещеевка в Донецкой Народной Республике.

— Мы аккуратно ночью дошли до противника. Стояла кромешная темнота. Помню, когда скомандовал: «Огонь!», противник буквально в двадцати метрах от нас закричал: «Назад, назад, отходим!» Тогда я шел первым и «затрофеил» переделанный автомат АК-74, перекрашенный в хаки с золотым трезубцем на прикладе. Но из него поработать не довелось, через пару часов, когда передавал по рации, что слышу лязг техники и необходимо ударить «Градами», по мне начал «отрабатывать» противник. Я считал снаряды: первый, второй, третий… Четвертый — тут я почувствовал резкую жгучую боль и как потекла теплая кровь. Ребята меня перевязали. Поскольку на нас шел мощный накат противника, ослаблять позиции было нельзя, поэтому я выходил самостоятельно. Каждый полушаг давался тяжело и через боль, но идти было надо. Помню, больше всего боялся потерять сознание от потери крови и не дойти до точки эвакуации, — продолжил рассказ Александр. — В тот день противник накатывал упорно, стоял ад вокруг: шум, стрельба, снаряды, грохот, пыль, техника. Ребята из Шаймуратовского батальона держались насмерть. Было много раненых и погибших. Уже в госпитале я узнал, что 28 июня 2023 года боец из Сибая с позывным «Бизон» был тяжело ранен — ему перебило ноги, а эвакуировать не получалась. Он попросил гранату с выдернутой чекой. Сослуживец так и сделал, сказав, что мы тебя вытащим. Однако противник дошел до него раньше. «Бизон» подорвал себя вместе с противником, совершив подвиг, достойный Героя России. В целом, каждый, кто принимает участие в специальной военной операции, — Герой. Ведь это непростое решение, достойное мужчины с сильным духом.

Это было уже второе ранение, после которого старший лейтенант Александр Лесовой был уволен с военной службы по состоянию здоровья. За отвагу и доблесть боец награжден медалями Жукова, Шаймуратова, «За воинскую доблесть», «За боевые заслуги», а также «Участнику СВО».

В мирной жизни ветеран специальной военной операции хочет и дальше помогать людям. Поэтому он активно участвует в общественной жизни республики: состоит в рабочей группе «ЗдравКонтроль» Общественной палаты РБ, занимающейся мониторингом доступности медучреждений для всех групп населения, включая граждан с ОВЗ, а также повышением информационной открытости, комфорта и доступности медорганизаций для населения. Является членом Общественной палаты Уфы, которая служит своеобразным мостиком между органами местного самоуправления и жителями столицы.

— Мы живем в социуме, и необходимо постоянно работать над улучшением условий проживания: доступное здравоохранение, жилье, спорт, образование, комфортные условия. Всего этого возможно достигнуть, если в регионе будет сильная экономика. Очень важным элементом планомерного развития является привлечение инвестиций, — уверен собеседник.

На недавнем международном инвестфоруме «Зауралье-2026» он выступил с презентацией своего проекта «Материалы Победы» на тему изготовления продукции из технической конопли. Из нее можно получить до 35 тысяч наименований товаров. В том числе материалы для авиа- и автомобилестроения, а также продукцию глубокого стратегического направления.

Этот вопрос автор проекта изучал в 2022 году, до начала СВО, а более глубоко — еще раньше, во время обучения в МГИМО при МИД РФ, где получал второе высшее образование. По его мнению, строительство модульного завода по глубокой переработке технической конопли, которая включена в список стратегических сельскохозяйственных культур, может стать очередным драйвером роста экономики республики: Башкирия не первый год входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России.

— Это наша общая заслуга. Главное — всегда идти вперед! — отметил в завершение ветеран специальной военной операции.

В Башкирии продолжается набор в ряды добровольцев. Информацию о поступлении на службу можно уточнить по номерам:

117 (единый справочный номер), 122 или 8 (347) 218-19-19 (ситуационный центр), 8 (347) 248-29-31 (пункт отбора).

Кроме того, заявки принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм https://t.me/contractRBBot и официальный сайт https://башбат.рф.