«Ты живешь одним днём»: Медсестра из Башкирии рассказала о службе на СВО

«Маме сказали, что я заключила контракт и уехала, только месяца через три. Сын пришёл с армии, дочь пошла в десятый класс. Все переживают. Но я буду там до конца, медицинская помощь всегда нужна», — сказала она в самом начале разговора.

«Приехав за ленточку, я оказалась в какой-то другой реальности, где нельзя расслабляться и нужно постоянно быть начеку.Здесь идут бои, здесь тебя могут убить еще до того, как ты успеешь сделать что-то полезное. При этом, на фронте, когда помогаешь человеку, очень важно отключиться от всего, в том числе от него самого и слушать только врача, точно делать всё, что он скажет. В этот момент мы должны быть единым целым.

Раненых очень много. Но медрота справляется: никому не отказываем, всем предоставляем помощь. Стресс приходится преодолевать — выбора нет. Хотя там даже не понимаешь, что это стресс, осознать это времени нет. Принимала какие-то успокоительные, травяные, снотворные средства, но сон всё равно не шёл. Когда кругом бои, никак не получается хорошо поспать.

В зоне СВО работают не по графику, не с выходными — трудятся всё время, круглосуточно. Я и медсестра, а через семь часов — на кухне повар.

Медсестра отмечает: «На гражданке люди строят планы, думают о завтрашнем дне. В зоне СВО всё не так. Ты живешь одним днём. Радуешься, если удалось спасти сегодняшнего пациента. Война учит радоваться мелочам. Даже маленький неопасный осколочек, который ты достаёшь из человека, — уже повод для радости, что ты помогла».

Медработники со СВО пишут семьям, что они живы, что с ними всё хорошо. Связь с родными помогает выстоять. А уж увидеться в отпуск — это такой подарок. Говорит: «Приехать на родину к мирной жизни — очень необычное ощущение. Здесь совсем другой мир, и люди, живущие в нём, даже не представляют, что происходит там, в зоне боевых действий. Может, это и к лучшему. А ещё: время там течёт по-другому. Возвращаешься и удивляешься: ничего себе, оказывается, на гражданке что-то поменялось».

«Война меня сильно изменила, — говорит землячка. — Я стала строже, собраннее. Раньше, например, могла пообещать что-то сделать, а потом забыть. Как-то несерьёзно воспринимала свои слова. Теперь такого нет, всегда стараюсь выполнять то, о чём говорила. Очень сильно изменился круг общения. Случайных людей в нём почти не осталось. Я теперь ценю время и дорогих мне людей».

«Кошка», ждём домой! Береги себя и помоги нашим бойцам!

Фото предоставлено администрацией Архангельского района.