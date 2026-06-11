Боевая карьера «Шаха»

Нашему земляку, уроженцу Янаульского района, командиру группы беспилотных летательных аппаратов с позывным «Шах» вручили очередную медаль — «За боевые отличия». До этого он был награжден медалями «За воинскую доблесть» первой и второй степеней.

Сегодня «Шах» не только защищает Родину, но и передает свои знания новым бойцам — молодым военнослужащим. Его военная карьера началась в 2020 году. Проходя срочную службу, он подписал контракт и вскоре стал старшим снайпером, а затем и командиром группы БПЛА.

Набравшись боевого опыта и необходимых навыков, он активно участвовал в обучении личного состава на учебных полигонах Московской области, передавая свои знания и опыт тем, кто только начинает свой путь в армии.

Сейчас «Шах» выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. С каждым днем он повышает свое мастерство, передает его молодым бойцам, вдохновляя их на подвиги и служение своей стране. Любовь к Отчизне, решимость — это то, что делает его настоящим защитником Родины.

— Беспилотники — важнейшее звено в наших операциях, — говорит он. — Это не просто техника, а мощный инструмент достижения успеха. Мы развиваем новые модели БПЛА и оттачиваем навыки, чтобы добиться победы.

Действительно, в современных условиях БПЛА стали важным инструментом ведения боевых действий, позволяя повысить эффективность операций, снизить риски для личного состава и адаптироваться к быстро меняющейся боевой обстановке. И эта специальность, которой отлично владеет «Шах», становится все более значимой и востребованной.