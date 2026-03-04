За друзей — горой

Он родом из села Аскино. На СВО стал оператором-наводчиком на БМП-3, прошел через трудности и испытания передовой. История Руслана — это пример мужества и ответственности. Он говорит о своем долге перед семьей и Родиной, о том, что мечтает вернуться домой и встретиться с близкими.

— Руслан, расскажите о себе.

— Я вырос в селе Аскино. Учился в средней школе № 2, затем окончил ПТУ и получил профессию. После этого служил в армии, а потом ездил работать на Cевер. Женился, у меня трое детей — Радмиль, Камиль и Карина.

— Что стало для вас главным фактором в принятии решения отправиться на специальную военную операцию?

— Решение было непростым, но созрело не на пустом месте. Мой двоюродный брат уже воевал, а дядя пошел служить по контракту. К сожалению, он погиб в Курской области. Работал я механиком, и это тоже сыграло свою роль. Семья переживала, поэтому было трудно говорить о своих планах, но я понимал — должен быть там. Контракт заключил в марте 2024 года. Прошел обучение. Сейчас я наводчик-оператор. А долг для меня — это свято, мы все здесь, чтобы защищать Родину.

— Можно ли привыкнуть к передовой?

— День там всегда насыщен разными задачами, все зависит от ситуации. Однако подготовка и обеспечение необходимым организованы на высшем уровне. Оружие, снаряжение, питание — всего в достатке.

Главное для нас — победить. А надежда — это семья, дети, близкие, друзья.

— Что помогает не падать духом в тяжелые минуты?

— Дружба, поддержка товарищей. А вообще хочется, чтобы люди перестали стрелять друг в друга. Тут закаляет характер не только опасность и риск, но и понимание своей нужности, то, что в будущем предстоит строить мир.

— Что бы вы посоветовали друзьям?

— Смотри под ноги. Смотри на небо. Помогай друзьям во всем. И главное — никогда не бросай товарища!

— Гуманитарная помощь часто доходит?

— Да, в том числе и от земляков из Аскинского района. Большое спасибо им.