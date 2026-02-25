Чтобы за державу было не обидно

Он приехал в отпуск в Уфу ненадолго — обнять жену, детей, родителей, чтобы зарядиться домашним теплом, любовью родных сердец и снова вернуться туда, где воинский долг превыше всего, а смекалка и отвага — главные качества настоящего мужчины.

Стрелок-санитар с позывным «Радий» — наш коллега, художественный редактор журнала, был мобилизован одним из первых. Сейчас в составе своего подразделения он защищает позиции российской армии на берегу Днепра. В № 19 «РБ» от 19 февраля мы писали о том, что на средства журналистского цеха республики был куплен и вручен ему квадрокоптер-разведчик. Во время его кратковременного отпуска мы встретились и поговорили о многом: войне, мире и цене победы.

— Вы сами вызвались быть стрелком-санитаром?

— Когда нас собрали, более-менее сформировали общий состав и нужно было распределять людей согласно штатному расписанию. Стали смотреть в первую очередь на специальность по срочной службе. Командир мне предложил стать стрелком-санитаром, я согласился. Тактической медицине нас обучали в воинской части кадровые военные с большим опытом службы. Наша задача — оказать первую помощь пострадавшему и передать его на руки медикам.

— Почему волонтеры постоянно собирают деньги на медикаменты? У вас же есть аптечки.

— Дело в том, что там, где идут интенсивные бои, запас быстро кончается, идет большой расход. Как раз с собой из отпуска возьму кое-что по медицине. Это так называемый третий эшелон — лекарства, которые нужны в повседневной жизни.

Они могут понадобиться не столько мне, сколько моим товарищам. Ко мне часто обращаются за лекарствами от простуды или головной боли. Так что кроме аптечки от мин­обороны есть еще одна, на общие нужды.

— Какая сейчас обстановка на вашей боевой позиции?

— Пока небольшое затишье, но это скорее всего связано с тем, что выпал снег и все перемещения на его фоне стали заметнее. Скоро начнет теплеть, он растает, и начнется, как мы в шутку называем, весенне-летняя кампания. И снова враг начнет бить по нам артиллерией. А еще очень много дронов. Дрон — наш главный противник. Я сам во время одного из предыдущих отпусков прошел обучение на оператора БПЛА, и если командование решит, то готов в любой момент перейти на другую работу. За беспилотниками — будущее нашей армии. Специальная военная операция задала большой импульс для развития БПЛА. Ведь до нее что мы знали про дроны? Только то, что есть квадрокоптеры для видеосъемки и профессиональное оборудование для аэрофоторазведки. А сейчас появилось большое количество компаний, которые производят много разновидностей беспилотников. И надо понимать, что противник в этом направлении тоже развивается, поэтому нам никак нельзя от него отставать, а еще лучше — перегнать.

— Гуманитарная помощь из республики доезжает до вас?

— Да, привозят и стройматериалы, и посылки. Союз журналистов Башкирии активно поддерживает. Из Издательского дома доставляли также строительные материалы на оборудование медпункта и много других полезных вещей. Маскировочные сети, блиндажные свечи от волонтеров — это все, что нужно нам каждый день.

— Как проводите свой отпуск?

— С семьей, конечно. Здесь меня ждут супруга, дети. Приезжаю в отпуск, а они все взрослее и взрослее. Навещаю родителей, занимаюсь здоровьем, отдыхаю и отсыпаюсь от души.

— Не обидно, что тут люди живут так, как будто нет войны?

— Мы чувствуем всеобщую поддержку и видим, как много делает тыл для поддержки фронта. Приезжаю домой — соседи, знакомые приветствуют, радуются моему возвращению, задают вопросы, сопереживают. Да и на что я должен обижаться?

На то, что моя семья спокойно живет? Наоборот, очень рад этому. Ради мира мы и выполняем свой долг на передовой.

Конечно, немного обескураживают так называемые «голые вечеринки», но от нас требуется психологическая устойчивость. Если зацикливаться на негативе, можно быстро скатиться в депрессию, а это в нашем деле опасно. Вдруг произойдет непредвиденная ситуация, требующая мобилизации сил, а человек в апатии, не может адекватно реагировать? Поэтому стараемся себя поддерживать, переключать фокус внимания на другие вещи.

— Сейчас идут мирные переговоры. Между бойцами эта тема обсуждается? Что думаете?

— Следим за развитием событий и обсуждаем. С одной стороны, конечно, хотим вернуться домой и чтобы это все закончилось. Но с другой стороны, хочется, чтобы была реальная победа России, а не какой-то компромисс. Наши деды и прадеды победили в кровопролитной Великой Отечественной войне, унесшей миллионы жизней. И сейчас мы снова на тех же боевых позициях. Чтобы не обесценивать достигнутое, сейчас главное — отстоять наши принципы, наши интересы, наши территории, чтобы больше ни у кого не возникало сомнений в силе государства. Чтобы никто не пытался диктовать условия России. И нам, воинам, не было бы за державу обидно, если перефразировать выражение из знаменитого фильма. И в то же время понимаешь, что чем дольше все это происходит, тем выше цена: бои идут, есть потери.

Знаете, на территориях, которые находились в составе Украины, за это время и сделано-то ничего ведь не было. Все, что там есть, появилось во времена Советского Союза. Тот же «Азовсталь», который строили всей страной. Сколько было туда вложено народных средств и сил, и на этом фундаменте до начала 1990-х он оставался одним из лучших металлургических заводов в мире. Инфраструктура, дороги, железнодорожные пути — все сделано в советское время. Что же, плохо им жилось тогда? А когда прямо спросишь, ничего внятного в ответ не услышишь.