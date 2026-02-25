Чтобы за державу было не обидно

Он приехал в отпуск в Уфу ненадолго — обнять жену, детей, родителей, чтобы зарядиться домашним теплом, любовью родных сердец и снова вернуться туда, где воинский долг превыше всего, а смекалка и отвага — главные качества настоящего мужчины.
Стрелок-санитар с позывным «Радий» — наш коллега, художественный редактор журнала, был мобилизован одним из первых. Сейчас в составе своего подразделения он защищает позиции российской армии на берегу Днепра. В № 19 «РБ» от 19 февраля мы писали о том, что на средства журналистского цеха республики был куплен и вручен ему квадрокоптер-разведчик. Во время его кратковременного отпуска мы встретились и поговорили о многом: войне, мире и цене победы.
— Вы сами вызвались быть стрелком-санитаром?
— Когда нас собрали, более-менее сформировали общий состав и нужно было распределять людей согласно штатному расписанию. Стали смотреть в первую очередь на специальность по срочной службе. Командир мне предложил стать стрелком-санитаром, я согласился. Тактической медицине нас обучали в воинской части кадровые военные с большим опытом службы. Наша задача — оказать первую помощь пострадавшему и передать его на руки медикам.
— Почему волонтеры постоянно собирают деньги на медикаменты? У вас же есть аптечки.
— Дело в том, что там, где идут интенсивные бои, запас быстро кончается, идет большой расход. Как раз с собой из отпуска возьму кое-что по медицине. Это так называемый третий эшелон — лекарства, которые нужны в повседневной жизни.
Они могут понадобиться не столько мне, сколько моим товарищам. Ко мне часто обращаются за лекарствами от простуды или головной боли. Так что кроме аптечки от минобороны есть еще одна, на общие нужды.
— Какая сейчас обстановка на вашей боевой позиции?
— Пока небольшое затишье, но это скорее всего связано с тем, что выпал снег и все перемещения на его фоне стали заметнее. Скоро начнет теплеть, он растает, и начнется, как мы в шутку называем, весенне-летняя кампания. И снова враг начнет бить по нам артиллерией. А еще очень много дронов. Дрон — наш главный противник. Я сам во время одного из предыдущих отпусков прошел обучение на оператора БПЛА, и если командование решит, то готов в любой момент перейти на другую работу. За беспилотниками — будущее нашей армии. Специальная военная операция задала большой импульс для развития БПЛА. Ведь до нее что мы знали про дроны? Только то, что есть квадрокоптеры для видеосъемки и профессиональное оборудование для аэрофоторазведки. А сейчас появилось большое количество компаний, которые производят много разновидностей беспилотников. И надо понимать, что противник в этом направлении тоже развивается, поэтому нам никак нельзя от него отставать, а еще лучше — перегнать.
— Гуманитарная помощь из республики доезжает до вас?
— Да, привозят и стройматериалы, и посылки. Союз журналистов Башкирии активно поддерживает. Из Издательского дома доставляли также строительные материалы на оборудование медпункта и много других полезных вещей. Маскировочные сети, блиндажные свечи от волонтеров — это все, что нужно нам каждый день.
— Как проводите свой отпуск?
— С семьей, конечно. Здесь меня ждут супруга, дети. Приезжаю в отпуск, а они все взрослее и взрослее. Навещаю родителей, занимаюсь здоровьем, отдыхаю и отсыпаюсь от души.
— Не обидно, что тут люди живут так, как будто нет войны?
— Мы чувствуем всеобщую поддержку и видим, как много делает тыл для поддержки фронта. Приезжаю домой — соседи, знакомые приветствуют, радуются моему возвращению, задают вопросы, сопереживают. Да и на что я должен обижаться?
На то, что моя семья спокойно живет? Наоборот, очень рад этому. Ради мира мы и выполняем свой долг на передовой.
Конечно, немного обескураживают так называемые «голые вечеринки», но от нас требуется психологическая устойчивость. Если зацикливаться на негативе, можно быстро скатиться в депрессию, а это в нашем деле опасно. Вдруг произойдет непредвиденная ситуация, требующая мобилизации сил, а человек в апатии, не может адекватно реагировать? Поэтому стараемся себя поддерживать, переключать фокус внимания на другие вещи.
— Сейчас идут мирные переговоры. Между бойцами эта тема обсуждается? Что думаете?
— Следим за развитием событий и обсуждаем. С одной стороны, конечно, хотим вернуться домой и чтобы это все закончилось. Но с другой стороны, хочется, чтобы была реальная победа России, а не какой-то компромисс. Наши деды и прадеды победили в кровопролитной Великой Отечественной войне, унесшей миллионы жизней. И сейчас мы снова на тех же боевых позициях. Чтобы не обесценивать достигнутое, сейчас главное — отстоять наши принципы, наши интересы, наши территории, чтобы больше ни у кого не возникало сомнений в силе государства. Чтобы никто не пытался диктовать условия России. И нам, воинам, не было бы за державу обидно, если перефразировать выражение из знаменитого фильма. И в то же время понимаешь, что чем дольше все это происходит, тем выше цена: бои идут, есть потери.
Знаете, на территориях, которые находились в составе Украины, за это время и сделано-то ничего ведь не было. Все, что там есть, появилось во времена Советского Союза. Тот же «Азовсталь», который строили всей страной. Сколько было туда вложено народных средств и сил, и на этом фундаменте до начала 1990-х он оставался одним из лучших металлургических заводов в мире. Инфраструктура, дороги, железнодорожные пути — все сделано в советское время. Что же, плохо им жилось тогда? А когда прямо спросишь, ничего внятного в ответ не услышишь.