За плечами — воинские подвиги

День защитника Отечества в Салавате встречают пять ветеранов Великой Отечественной войны, двое из них отметили столетие.

В 1948 году в башкирской степи в 15 километрах от города нефтяников Ишимбая и в 40 километрах от второго по величине города Башкирии Стерлитамака геодезистами был вбит первый колышек. На этом месте по приказу Сталина закладывался новый населенный пункт — будущий город Салават. Здесь с использованием оборудования, доставленного из поверженной Германии, планировалось возвести гигант нефтехимии. На стройку будущего приехали сотни участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с победой с фронта. Среди них были Таис Губаевич Колышев и Владимир Антонович Пискарев.

Почетный гражданин города Салавата Таис Губаевич Колышев родился 12 мая 1925 года в селе Рычковка Оренбургской области, более 60 лет он живет в Салавате.

— В 1941 году военкомат поручил мне, шестнадцатилетнему пареньку, верхом на лошади развозить повестки призывникам, потом была учеба в ФЗО на забойщика угольной шахты в Соль-Илецке, — вспоминает Таис Губаевич. — В январе 1943 года призвали в армию. Курс молодого бойца прошел в Алкино, в Чебаркуле Челябинской области окончил ускоренные курсы топографов. В августе того же года попал в 381-й пушечно-артиллерийский полк под Сталинградом. Под первую бомбежку попал на Днепре, в районе города Кременчуг. Без перерыва воевал почти два года. Форсировал Днепр, Ингулец, Южный и Северный Буг, дважды — Дунай, участвовал в освобождении левобережной Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. После победы — шесть лет службы в Группе советских войск в Германии. Эти годы приучили меня как старшину батареи артиллерийской разведки к дисциплине и порядку, научили разбираться в людях.

За участие в Великой Отечественной войне удостоен четырех боевых наград и 12 медалей.

В 1960-е годы семья Колышевых приезжает в Салават. Его трудовую деятельность здесь можно разделить на три главных периода: с 1963 по 1971 год — начальник производственного отдела, заместитель главного архитектора отдела архитектуры Салаватского горисполкома; с 1971 по 1982-й — начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома; с 1982 по 1995 год — директор предприятия «Роскоммунзапчасть».

Доработав до 70-летнего возраста, Таис Губаевич оформил пенсию. Но не перестал служить людям, заниматься их проблемами. Просто его деятельность обрела статус общественной. Он был заседателем Салаватского городского народного суда, руководил советом ветеранов при ЖЭУ-8 и входил в президиум городского Совета ветеранов войны и труда, а сейчас он почетный председатель Совета старейшин города.

Находясь в любом статусе общественной деятельности, Т.Г. Колышев всегда выступал как выразитель интересов людей, плодотворно взаимодействовал с местной властью. Активная жизненная позиция позволяет ветерану быстро адаптироваться к изменяющимся социальным условиям, аккумулировать новые идеи. Например, по инициативе членов Совета старейшин, ветеранов войны и труда города на мемориальном комплексе «Земля юрматы» заложена зеленая аллея, которую украсили 50 елей в честь почетных граждан города и известных земляков — Героев Социалистического Труда, Героев Советского Союза и Героев России. Ветерану войны Т. Г. Колышеву было предоставлено почетное право заложить капсулу с посланием участников Великой Отечественной войны будущему поколению в парке культуры и отдыха. Он был активным участником автопробега «Спасибо деду за Победу».

— Легкий на подъем, прирожденный философ, человек с богатой фантазией, развитой интуицией и даже проницательностью, Таис Губаевич и сегодня обладает на редкость живым умом, умеет ярко выражать свои мысли, в любом деле находит рациональное зерно, — так отзывается о нем еще один почетный гражданин Салавата Юрий Бареев. — Жизненная задача Колышева — служить примером всем, кто стремится к позитивному преобразованию жизни, выполнена блестяще. Он семь раз избирался депутатом городского Совета. Пятьдесят лет непрестанного творческого труда на благо города сделали его деятельность историческим достоянием Салавата.

***

В январе отметил столетний юбилей почетный гражданин города Салавата Владимир Антонович Пискарев.

— Годы свои я без грусти, с улыбкой встречаю. Всего лишь 100 лет, — так сказал Владимир Антонович, когда его поздравляли представители администрации Салавата, депутатского корпуса. В этот день советник главы администрации города Руслан Ишмуратов вручил ему орден генерала Шаймуратова.

За прожитый век Владимир Антонович видел немало. Он родился 21 января 1926 года в городе Андижане Республики Узбекистан. В 1931 году его семья поселилась в Старой Михайловке Федоровского района Башкирии. В 17 лет попал на фронт. Участвовал в разгроме Квантунской армии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». В 1952 году приехал в Салават, где работал электромонтером на разных предприятиях.

После выхода на пенсию Владимир Пискарев посвятил себя благотворительным проектам. В частности, по его инициативе и при его активном участии в Куюргазинском и Федоровском районах установлены памятники героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. На малой родине — в Старой Михайловке — активное участие принял в возведении православной часовни и благоустройстве родника.

— Владимир Антонович известен землякам как человек с большим творческим потенциалом, он пишет стихи, прекрасно поет, всегда жизнерадостен и оптимистичен. Любимый отец, дед, прадед и прапрадед, — говорит о нем председатель городского Совета ветеранов Суфия Зидиханова.

По давней традиции участников Великой Отечественной войны Салавата поздравляют на дому представители городских властей и общественности.